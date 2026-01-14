공공연대노조 "공주대, 노사합의에 따라 고용을 보장하라"

큰사진보기 ▲공주대 해고철회 기자회견지난 1월 12일 기자회견이 진행중이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공주대 해고철회 기자회견공주대지부장이 발언하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

공공연대노동조합 충남세종본부(아래 노조)는 지난 1월 12일 국립공주대학교 대학본부 앞에서 공주대 천안캠퍼스 부당해고 철회 기자회견을 개최했다.노조가 '부당해고'를 당했다고 주장하는 조합원은 총 세 명이다. 모두 공주대 천안캠퍼스에서 일하던 청소미화 공무직 노동자들인데, 이 중 A씨는 '65세 정년을 불과 1년 앞둔 상태에서 지난 2025년 12월 31일 전화 한 통으로 해고 통보를 받았다'는 게 노조의 주장이다.노조 측은 지난 2018년 공주대 용역근로자를 공무직으로 전환할 때 맺었던 '공주대학교 노·사·전(문가) 협의회 합의서'를 바탕으로, '정년은 만65세이나 정년초과자는 기간제근로자(촉탁직)로 만68세까지 매년 계약을 체결하는 것으로 되어 있다. 합의대로 한다면, 정년도래자는 촉탁직으로 계약을 해야 하나 공주대는 합의를 이행하지 않았다'고 비판하고 있다.나머지 B, C씨는 만 68세 정년도래자다. 노조는 이 두 사람의 사례를 두고 공주대가 노사 간 합의로 보장하기로 한 정년도래자 재고용 합의사항을 이행하지 않았다며, 이는 "명백한 단체협약 위반에 해당한다"고 주장하고 있다.2025년 연말에 체결한 공공연대노조-공주대 간 단체협약에는 "대학은 조합원의 정년도래자에 대하여 근로능력과 업무실적이 우수한 자에 대하여 2년 이내에서 재고용 기회를 부여할 수 있으며, 정부의 정년정책 변화 등에 따라 재논의할 수 있다. 다만, 상한연령은 70세로 한다"는 내용이 있다.노조는 이 단체협약을 들어, 공주대가 해당 조합원들을 70세까지 재고용할 기회를 보장해야 하는 노사합의를 위반했다고 말하고 있다.김민재 공공연대노조 충남세종본부장은 "공주대는 정부 방침에 따라 2018년 공무직으로 전환된 이후에도 여전히 차별과 저임금이 지속돼왔다"며 "그런 상황에서, 십 수년간 일해 온 노동자에게 전화로 해고를 통보한 일은 공주대가 노동자를 어떻게 대하는지를 보여주는 단면"이라고 비판했다.노조는 기자회견문을 통해 '공주대의 부당해고 즉각 철회, 단체협약 재고용 합의 이행'을 촉구했다. 이어 "공주대가 충남대학교와의 통합을 앞두고 '장밋빛 미래'를 말하고 있지만, 그 이면에 부당해고와 약속 위반이 있다면 우리는 이를 단호히 거부한다"고 목소리를 높였다.기자회견에 참석한 조합원 "우리는 대학 곳곳에서 가장 기본적이고 중요한 일을 수행하고 있는 사람들"이라며 "공주대가 진정 노동을 존중한다면, 즉시 해고를 철회하고 합의 이행에 나서야 한다"고 답답함을 토로했다.한편, 공주대 관계자는 이 사안과 관련해, 기자와의 인터뷰에서 "문제점을 인식하고 있고, 노조와 입장이 다른 부분이 있으나 노조와 지속적으로 소통하여 문제를 원만히 해결하겠다"는 입장을 밝혔다.