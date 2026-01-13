KF-21 비행시험 완료했지만···사천 소음 피해 '숙제'

큰사진보기 ▲방위사업청(청장 이용철)이 13일 국산 전투기 KF-21 '보라매'의 개발 비행시험을 완료했다고 밝혔다. 사진은 비행시험 중인 KF-21. (사진=KAI) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

[뉴스사천=강무성 기자] 방위사업청(청장 이용철)이 13일 국산 전투기 KF-21 '보라매'의 개발 비행시험을 완료했다고 밝혔다. 올 하반기부터 양산기가 공군에 인도될 예정이지만, 사천지역의 소음 피해 대책 마련은 여전히 과제로 남았다.방사청에 따르면, 12일 경남 사천과 남해 상공에서 시제 4호기의 비행성능 검증 임무를 마지막으로 최종 개발 비행시험을 마쳤다. KF-21은 2021년 4월 시제기 출고식 이후 42개월간 총 1600여 회의 비행시험을 사고 없이 완료했다. 당초 계획은 2200여 회 비행시험을 오는 6월까지 마무리한다는 계획이었으나, 기간은 약 5개월 정도 단축됐다.KF-21은 그동안 1만 3000여 개 시험 조건을 통해 비행 안정성과 성능을 검증했다. 해양수산부, 해군, 해양경찰청의 협조로 공대공 무장 발사 시험을 수행했으며, 극한 자세 비행에서의 제어 능력 회복 등 고난도 시험도 진행했다.또한 방위사업청은 시험 비행장을 사천에서 서산까지 확대하고, 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입해 개발 비행시험 기간을 애초 계획보다 2개월 앞당겼다. 올해 상반기 중 체계 개발을 종료하고, 하반기부터 양산기를 공군에 인도할 예정이다.김민석 국무총리도 비행시험 완료에 앞서 지난 7일 한국항공우주산업(주)(KAI)을 방문해 전투기 생산라인을 시찰하고 KF-21의 성능을 확인했다.개발 비행시험은 완료됐지만, 숙제는 남아 있다. 사천시는 KF-21 시험비행으로 인한 소음 피해를 파악하기 위해 지난해 9월 자체 소음영향도 조사 용역에 착수했다. 국방부가 진행하는 소음영향도 조사 용역에는 KF-21이 시제기라는 이유로 포함되지 않아 주민 반발이 있었다. 비행시험은 끝났지만 그동안의 소음 피해 정도 파악과 향후 양산기 소음 피해 대책 마련을 요구하는 목소리는 계속되고 있다.시는 지난해 11월부터 소음영향 모델링 시뮬레이션과 실질 소음영향 측정을 진행하고 있다. 시는 조사 결과를 바탕으로 국방부와 국회에 군소음보상법 개정을 요구하고, 사천비행장 주변 주민들이 실질적인 보상을 받을 수 있도록 노력할 방침이다.시 환경보호과는 "자체 소음영향도 조사 결과에 따라 관계기관에 객관적인 자료를 근거로 소음피해 대책 마련을 요구할 예정"이라며 "2월쯤에 용역 결과가 나올 것 같다"라고 밝혔다.