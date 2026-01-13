최상화 전 청와대 춘추관장, 사천시장 선거 출마선언

큰사진보기 ▲최상화 전 박근혜정부 춘추관장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 최근 더불어민주당에 입당한 최상화(65년생) 전 박근혜 정부 청와대 춘추관장이 13일 성명을 내고, 사천시장 선거 출마를 공식 선언했다.최 전 관장은 이날 성명에서 "사천시는 향후 100년의 방향을 결정할 갈림길에 서 있다"라며 "산업 구조와 인구 구조, 복지·교육 환경 모두 중대한 전환점에 있어 더 이상 머뭇거릴 시간이 없다고 판단했다"고 출마 배경을 밝혔다.그는 "지난 선거 과정에서 (보수) 정당 내부 공천 과정의 한계를 뼈저리게 경험했다"며 "여론과 민심보다 권력의 계산이 앞설 때 개인의 정치 인생뿐 아니라 한 지역의 미래까지 좌우될 수 있다는 현실을 확인했다"고 말했다. 보수에서 민주당으로 옮긴 데 대해서는 "내가 붙잡은 기준은 어느 편에 서느냐가 아니라 어떤 가치를 선택하느냐였다"고 설명했다.특히, 최 전 관장은 "사천은 항공국가산단과 MRO산단, 사천공항, 산업도로, 항로를 연결할 수 있는 대한민국 유일의 항공 기반을 갖춘 도시"라며 "우주항공청을 중심으로 연구개발기관, 위성산업, 방산 기업, 인재 양성 기관이 모이는 첨단 혁신 클러스터를 조성해야 한다"고 강조했다.이어 그는 "단순히 공장을 유치하는 수준이 아니라 정주 여건을 갖추고 기업과 인재가 머무는 생태계를 만들어야 할 때"라며 "그 중심에 사천이 있어야 한다"고 덧붙였다.최 전 관장은 자신의 강점으로 중앙정치와 지역 현장 경험을 함께 꼽았다. 그는 "국가 정책이 어떻게 만들어지고 현장에 전달되는지 지켜보고 참여해 왔다"며 "진영 논리가 아니라 오직 사천의 이익을 기준으로 시민 대통합을 이끌겠다"고 말했다.그는 민주당 시장 후보 경선과 관련해, "네거티브를 하지 않겠다. 인신공격, 흑색선전, 뒷말 정치를 배제하고 정책과 비전으로만 평가받겠다"며 "후보가 되지 않더라도 경선에서 선택된 후보가 승리할 수 있도록 모든 것을 쏟아붓겠다"고 약속했다.최 전 관장은 이날 뉴스사천과 통화에서 "공약집을 준비 중이고, 1월 중이나 2월 초 예비후보 등록 시기에 맞춰 공약 발표회를 열 계획"이라고 밝혔다.최 전 관장은 1965년생으로 보수정당 사무처에서 정당 생활을 시작해 국장으로 퇴직했다. 이후 박근혜 정부에서 청와대 춘추관장을 지냈으며, 지난해 22대 총선에서는 국민의힘 공천 탈락 후 무소속으로 사천·남해·하동 선거구에 출마해 12.1%를 득표하며 낙선했다. 지난달 더불어민주당에 입당했다.한편, 민주당에서는 정국정 경남도당 부위원장이 이미 출마 의사를 밝힌 상태다. 지난해 광복절 특별사면으로 피선거권을 회복한 송도근 전 사천시장도 입당을 타진하고 있어 민주당 경선이 치열해질 전망이다.