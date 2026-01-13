조세이탄광 유전자 감정 합의 "과거사 문제에 의미있는 진전"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 공동언론발표 후 악수하고 있다. 2026.1.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한일 양국 정상이 과거사 관련 문제에 합의를 이뤘다. 일본과 중국의 관계가 악화된 가운데 일본 총리는 '공급망 협력'을, 한국 대통령은 '한중일 협력'을 요구한 것으로 보인다.이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리눈 13일 일본 나라현에서 정상회담을 열고 공동언론발표를 통해 결과를 전했다. 양국이 구체적인 합의에 이르러 즉각 시행할 수 있는 것은 ▲조세이탄광 발굴 유해의 신원확인을 위한 유전자 감정 추진 ▲사기 등 초국가 범죄에 대응하는 국제 공조 협의체에 일본이 참여한다 등이다.이 대통령은 조세이탄광 관련 합의가 이뤄진 걸 높이 평가했다. 이 대통령은 "이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미있는 진전을 이루어낼 수 있어 참으로 뜻깊게 생각한다. 총리님의 각별한 관심에 감사드린다"고 말했다.캄보디아 등지를 거점으로 벌어지고 있는 초국가 범죄에 대한 한국 주도의 공조에 일본이 참여하기로 한 것은 국제공조협의체의 위상을 높이고 실효성을 더할 것으로 보인다. 한국 경찰청 주도하고 인터폴·아세아나폴 등 국제경찰기구 및 태국·필리핀·라오스·미국 등 8개국이 참여한 국제공조협의체가 지난해 10월 발족했다.한일 간 기존 합의와 공조를 유지하는 것은 ▲북한의 완전한 비핵화를 위한 의지 재확인 및 대북 정책에 긴밀히 공조 유지 ▲다카이치 총리가 한국을 방문해 셔틀외교를 유지 ▲저출생 고령화, 국토 균형 성장, 농업과 방재, 자살 예방 분야의 한·일 공통 사회문제 협의체의 구체적인 성과 도출 등이다.대북 공조와 관련해서 다카이치 총리는 한일, 한미일 간 공조를 강조하면서 "또한 납치 문제와 관련해 즉시 해결하기 위해서 대통령님께서 강력한 지지를 해주신 것에 대해서 감사드린다"고 덧붙였다.역내 평화와 안정을 위한 한일 간, 한미일 간 협력의 중요성에 대해서는 양 정상이 인식을 같이 했다. 하지만 이 대통령은 "동북아 지역의 한중일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조했다"고 밝혔다. 일본과 중국이 '대만 유사시 개입' 문제로 갈등이 고조된 상황에서 이 대통령은 일본이 중국과 관계를 개선하는 게 필요하다는 의견을 개진한 것으로 풀이된다.양 정상은 경제 안보 분야 협력을 위해 양국 정부가 논의를 개시하는 데에 합의했는데, 포괄적·점진적 환태평양경제 동반자 협정(CPTPP)으로 구체화되진 않았다. 다카이치 총리는 "전략적이고 서로에게 이익이 되는 협력을 추진할 수 있도록 관계 부처 간에서 논의를 심화시키자는 데 의견을 같이했다"면서 "그 가운데 대통령님과는 공급망 협력에 대해서 깊은 논의를 했다"고 밝혔다.다카이치 총리는 공동언론발표를 마무리하면서 "이곳 나라는 옛부터 한국과 깊은 인연을 맺어왔다. 양국의 교류의 역사, 사람과 사람 사이의 소중한 인연의 의미를 되새기면서 내일은 대통령님을 호류지(법륭사)에 안내해 드리도록 하겠다"면서 "이번 대통령님의 일본 방문을 시작으로 올해가 양국 관계를 더욱더 한층 더 높은 단계로 발전시킬 수 있는 해가 될 것으로 기대한다"고 말했다.이 대통령은 "다시 한번 파격적인 환대를 해주시고 한일 관계 개선을 위해서 온몸을 던지다시피 특별한 배려를 해주신 총리님께 깊은 감사의 말씀을 드린다"라고 말했다.