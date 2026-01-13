메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.01.13 17:48최종 업데이트 26.01.13 17:48

[함양] "겨울간식 고종시 곶감 납시오"

원고료로 응원하기
함양 곶감.
함양 곶감. ⓒ 함양군청 김용만

13일 경남 함양군 함양읍 곰실곶감농원 박효기씨가 '제10회 지리산 함양고종시 곶감축제'에서 선보일 자연바람에 잘 말린 고종시곶감을 채반에 담아 들어보이고 있다.

함양 곶감
함양 곶감 ⓒ 함양군청 김용만



#곶감

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사정덕조 대진알미늄 대표, 거창군에 고향사랑 500만원 기부


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기