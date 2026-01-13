[함양] "겨울간식 고종시 곶감 납시오"

큰사진보기 ▲함양 곶감. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양 곶감 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

13일 경남 함양군 함양읍 곰실곶감농원 박효기씨가 '제10회 지리산 함양고종시 곶감축제'에서 선보일 자연바람에 잘 말린 고종시곶감을 채반에 담아 들어보이고 있다.