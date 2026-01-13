사회부산경남 26.01.13 17:48ㅣ최종 업데이트 26.01.13 17:48 [함양] "겨울간식 고종시 곶감 납시오" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양 곶감. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 13일 경남 함양군 함양읍 곰실곶감농원 박효기씨가 '제10회 지리산 함양고종시 곶감축제'에서 선보일 자연바람에 잘 말린 고종시곶감을 채반에 담아 들어보이고 있다. 큰사진보기 ▲함양 곶감 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #곶감 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사정덕조 대진알미늄 대표, 거창군에 고향사랑 500만원 기부 갤러리 오마이포토 "산천어 축제는 동물학대, 중단해야" 1/9 이전 다음 이전 다음 장동혁 "비상계엄, 잘못된 수단...국민께 깊이 사과" '평화 어울림 마당'으로 변한 새해 첫 수요시위 고 안성기 배우 장례미사와 영결식 한일정상회담 관련 후쿠시마 핵폐수 해양투기 중단 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.