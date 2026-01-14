은행 파산 30일 내 신고 않으면 없는 돈 취급하겠다는 캄보디아

▲천즈가 실질적으로 소유해온 캄보디아 프린스은행 전경캄보디아 중앙은행(NBC)은 1월 13일부터 프린스은행의 공식 청산 절차를 개시하고, 예금자와 채권자 전원에게 30일 이내에 채권을 신고하라는 공고를 발표했다. ⓒ 박정연 관련사진보기