김창주 전 여수경실련 대표 "침몰하는 여수, 자치형 행정가 필요"

여수의 불 꺼진 상가와 한산한 식당을 '도시의 슬픈 얼굴'로 규정한 김창주 전 여수경실련 대표가 경제와 시민의 삶이 함께 추락하는 여수를 더 이상 방치할 수 없다며 '자치형 행정가'를 내걸고 6.3 지방선거 여수시장 출마를 공식 선언했다.김창주 예비후보는 13일 오전 11시 여수시청 브리핑룸에서 열린 출마 기자회견에서 "지금의 여수는 침몰하고 있다"며 현 시정의 책임을 정면으로 겨냥했다. 그는 신임 시장들이 "여수를 바꾸겠다"고 말해왔지만 실제 변화는 없었다고 지적하며, 퇴직 관료 출신 단체장들이 보여온 무사안일과 행정 만능주의가 오늘의 위기를 만들었다고 주장했다.그러면서 김 후보가 내세운 자신의 정체성은 분명했다. 그는 "여수에 살면서 경제활동을 해온 경영자이자 시민활동가"라며, 여수엑스포 유치 활동과 여순사건 특별법 제정 지원, 통제영 역사 복원 운동 등을 자신의 지역 기여 이력으로 제시했다.그가 말하는 '자치형 행정가'는 단순한 행정전문가가 아니다. 해당 지역에서 최소 5년 이상 살며 지역 문제를 몸으로 겪고 공동체 속에서 검증받은 사람만이 도시를 경영할 수 있다는 것이 김 후보의 주장이다. 그는 "지방자치는 행정 위에 경영이 더해질 때 비로소 완성된다"고 강조했다.김 후보가 가장 먼저 꺼낸 현안은 여수국가산단의 위기였다. 그는 "이웃과 후배들이 일자리를 찾아 다른 지역을 떠돌고 있다"며 "산단이 무너지면 여수도 무너진다"고 진단했다. 특히 석유화학산업의 적자를 키우는 전기요금 문제를 '화급을 다투는 과제'로 규정하며, 이를 해결할 정치적 결단과 중앙정부 설득력이 필요하다고 주장했다.그가 제시한 대안은 '정밀화학 첨단산업도시'로의 전환이다. 율촌2산단의 국가산단 편입, AI 연계형 정밀화학단지 조성, 산업위기 선제대응지역 예산 3700억 원을 활용한 뉴딜식 재정비를 통해 협력업체와 노동자의 일자리를 지키겠다는 구상이다.비전은 산업에만 머물지 않는다. 김 후보는 여수를 전국 최고 수준의 스포츠산업 도시로 만들겠다고 밝혔다. 요트와 익스트림 해양스포츠, 전지훈련단 유치, 파크골프장 확충 등을 통해 고령화 시대의 건강과 관광을 동시에 잡겠다는 전략이다.수산업에 대해서는 연안 생태계 복구를 전제로 한 '프리미엄 전략'을 내놓았다. 여수 수산물을 '믿고 먹는 최고급 자연산' 브랜드로 재구축해 어민 소득과 도시 이미지를 동시에 끌어올리겠다고 말했다.문화·예술 분야도 김 후보의 핵심 축이다. 그는 문화예술을 '도시의 또 다른 식량'으로 규정하며 예울마루와 컨벤션 시설, 지역 예술인 인프라를 활용해 국제급 공연과 전시를 유치하겠다고 밝혔다.관광 분야에서는 해안선을 따라 달리는 'Y-트램(Yeosu-Tram)'을 대표 공약으로 내걸었다. 여수, 여천, 화양, 엑스포단지, 연등천, 남산공원을 하나의 관광권으로 연결해 싱가포르·홍콩·로마·파리에 비견되는 도시로 도약시키겠다는 전략이다. 이는 관광을 넘어 도시 전체의 이동 구조와 생활권을 다시 짜겠다는 구상과도 맞닿아 있다.이와 함께 김 후보는 교통 접근성과 교육, 복지 역시 '도시 경영'의 영역으로 묶었다. 전라선 KTX 전용화, 여수공항 국제선화, 고흥~여수 30분 생활권 구축, 국제학교 유치, 무장애 도시, 장애인 경제자립, 생활안정지원금 확대 등을 함께 제시했다.김 후보는 "연이은 관료형 행정가들의 경영 부실로 여수는 침몰하고 있다"며 "이제는 행정에 경영을 더해야 할 때"라며 "여수를 근본적으로 바꿀 수 있는 후보"라고 밝혔다.한편 김창주 후보는 전 여수경영인협회 회장과 전 여수경제정의실천시민연합(경실련) 공동대표 등을 역임했다. 현재 휴엔텍과 휴엔, 비고리조트를 운영하고 있다.