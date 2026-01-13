울산교육청, 경계선지능 학생 연구학교 첫 도입

큰사진보기 ▲울산광역시교육청 전경. ⓒ 울산광역시교육청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

울산광역시교육청(교육감 천창수)이 올해 경계선지능 학생을 위한 연구학교를 운영하고, 상시진단 서비스를 지속하는 등 기초학력 책임교육을 강화한다.울산교육청은 13일 올해 처음으로 복합적 요인으로 학습에 어려움을 겪는 학생을 위한 연구학교를 운영한다고 밝혔다. 경계선지능을 비롯해 난독, ADHD, 정서·행동장애 등 학습지원이 필요한 학생을 대상으로, 학교 안에서 우선 개입하고 중재할 수 있는 모델을 구축하겠다는 취지다.울산교육청 기초학력지원센터 장학사는 이날 <느린IN뉴스>와의 통화에서 "연구학교로 초등학교 1곳을 선정해 2년간 운영할 예정"이라며 "정규수업과 방과후 등 학교 안에서 이뤄지는 우선 중재를 학교 밖 전문 지원과 유기적으로 연계하는 '울산형 모델'을 수립·정착해 나가겠다"고 말했다.지난해 6월 시작한 '경계선지능·난독 상시진단 서비스'도 올해 계속 운영된다. 기존에는 교과 영역 진단검사에서 2과목 이상 미도달한 학생만 신청할 수 있었지만, 올해부터는 모든 학습지원대상 학생으로 신청 대상이 확대됐다.이날 기초학력지원센터 담당 주무관은 <느린IN뉴스>와의 통화에서 "지난해 상시진단 서비스를 통해 학생 50명이 경계선지능 진단을 신청했고, 이 가운데 19명은 '움터 프로젝트'와 연계해 전문 지원을 받았다"며 "올해는 인건비와 검사도구비를 본예산으로 확보해 지원 대상을 넓히고, 사업의 안정성과 지속성을 강화했다"고 설명했다. 움터 프로젝트는 울산교육청이 운영하는 맞춤형 기초학력 보장 프로그램이다.올해부터는 교육부가 개발한 학부모용 경계선지능 체크리스트도 함께 보급된다. 교사 관찰 중심이었던 기존 진단에 더해, 가정에서 관찰되는 정서·행동 특성을 함께 반영해 진단의 정확도를 높이겠다는 취지다.이와 함께 그동안 분산돼 운영되던 기초학력 진단·보정 체계를 하나로 묶어, 진단 도구와 교수·학습 자료를 연계 제공하는 '국가기초학력지원포털'을 전면 도입한다. 앞으로 모든 초·중·고등학교에서는 기초학력 진단검사와 향상도 검사뿐 아니라 심리·정서 등 비인지적 영역 진단과 학습 이력까지 포털에서 함께 관리하게 된다. 교사는 학생의 변화를 지속적으로 살필 수 있고, 학생은 학년이 바뀌어도 누적된 학습 이력을 바탕으로 끊김 없는 맞춤형 지원을 받게 하기 위함이다.한편 천창수 교육감은 지난해 11월 전국시도교육감협의회에서 경계선지능 등 학습지원대상 학생의 학습권 보장을 위해 학부모 동의 없이도 학교에서 학습지원계획을 수립·운영할 수 있도록 하는 '기초학력 보장법' 개정 필요성을 공론화한 바 있다. 천 교육감은 해당 사안을 오는 29일 협의회 정식 안건으로 상정할 계획이다.울산교육청 관계자는 "학습지원이 꼭 필요한 학생이 배움에서 소외되지 않도록 보호자의 적극적인 협력을 이끌어내고, 모든 아이가 평등한 출발선에 설 수 있도록 빈틈없는 지원체계를 이어가겠다"고 말했다.