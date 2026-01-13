김병기 "의혹 중 하나라도 법적 책임 있을 시 정치 그만두겠다"

큰사진보기 ▲공천 헌금 수수 묵인 등 13가지 비위 의혹으로 더불어민주당 윤리심판원에서 제명 처분을 받은 김병기 의원이 연일 억울함을 토로하고 있다. 김 의원은 제기된 의혹 중 단 하나라도 사실로 밝혀질 경우 정계를 떠나겠다며 자신의 결백을 강하게 주장하고 나섰다 ⓒ 김병기 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲13일 박수현 수석대변인은 서면브리핑에서 윤리심판원의 김 의원 제명 결정에 대해 "윤리심판원은 당헌·당규에 따라 운영되는 독립기구다. 그 판단과 절차는 어떤 외압이나 정치적 유불리의 해석 대상이 될 수 없으며, 당은 그 독립성과 권한을 존중한다. 따라서 이번 결정 역시 존중한다"고 밝혔다. ⓒ 더불어민주당 누리집 갈무리 관련사진보기

공천 헌금 수수 묵인 등 13가지 비위 의혹으로 더불어민주당 윤리심판원에서 제명 처분을 받은 김병기 의원이 연일 억울함을 토로하고 있다. 김 의원은 제기된 의혹 중 단 하나라도 사실로 밝혀질 경우 정계를 떠나겠다며 자신의 결백을 강하게 주장하고 나섰다.김 의원은 13일 오후 자신의 페이스북에 '이토록 잔인해야 합니까'라는 제목의 장문을 게시했다. 전날 제명 결정 직후 "잔인한 이유가 무엇입니까"며 즉시 재심 청구 의사를 밝힌 데 이어, 하루 만에 다시 한번 상세한 심경을 전한 것이다.김 의원은 "이재명 정부 출범 초기, 집권 여당 원내대표라는 중책을 맡았던 이로서 지금 저를 둘러싼 논란에 엄중하고도 무거운 책임감을 느낀다. 특히 이재명 대통령과 당원 동지 여러분께 고개 숙여 다시 한번 송구하다는 말씀 올린다"면서 "제기된 모든 논란은 저에게서 비롯됐으며 정치적 책임 또한 오롯이 저의 몫"이라고 밝혔다.이어 김 의원은 "다 제 부덕의 소치"라며 "동료 의원들께서 부담이 된다며 저를 내치시겠다면 기꺼이 따르겠다"면서도 자신에게 가족과 당이 전부고 이재명 정부의 성공이 자신의 소명이라며 "그런 제가 법적 잘못이 있다고 한 치라도 저 스스로를 의심한다면 마지막까지 당에 부담이 되려 하겠나. 어찌 동료 의원들 눈을 보려고 그런 거짓을 말하겠나"라고 결백을 호소했다.또한 "약속드리겠다. 제기된 의혹 중 하나라도 법적 책임이 있을 시 정치를 그만 두겠다"며 자신의 결백을 걸고 정계 은퇴 약속이라는 강수를 뒀다.김 의원의 이번 메시지에서 가장 눈에 띄는 대목은 자진 탈당에 대한 강력한 거부 의사다. 현재 당내 일각에서는 지방선거를 앞두고 당의 부담을 덜기 위해 김 의원이 스스로 당적을 정리해야 한다는 목소리가 나오고 있다.이에 대해 김 의원은 "저에게 민주당이 없는 정치는 사형선고와도 같다"며 고향이자 전부인 당을 떠나는 행위는 '패륜'과 다름없다고 강조하면서 "비록 내쳐지는 한이 있더라도 망부석처럼 민주당 곁을 지키며 이재명 정부 성공을 기원하겠다"고 했다. 차라리 제명을 당해 쫓겨날지언정, 제 발로 나가는 일은 없을 것이라는 점을 명확히 한 셈이다.김 의원의 감정적인 호소에도 불구하고 민주당 지도부는 '윤리심판원의 제명 결정을 존중한다'는 입장이다. 13일 박수현 수석대변인은 서면브리핑에서 윤리심판원의 김 의원 제명 결정에 대해 "윤리심판원은 당헌·당규에 따라 운영되는 독립기구다. 그 판단과 절차는 어떤 외압이나 정치적 유불리의 해석 대상이 될 수 없으며, 당은 그 독립성과 권한을 존중한다. 따라서 이번 결정 역시 존중한다"고 밝혔다.박 수석대변인은 김 의원의 재심 청구에 대해서도 "재심 청구 역시 당헌·당규에 명시된 절차이고 권리"라며 "당사자가 그 절차를 밟겠다는 뜻을 밝힌 만큼, 당은 정해진 규정에 따라 재심 절차가 진행되는 것 또한 존중한다"고 했다.이어 "다만 이번 사안의 중대성과 국민적 관심을 고려할 때, 재심 절차는 신속하고 엄정하게 진행되어 조속히 결론이 도출될 것이다. 모든 판단의 기준은 국민의 눈높이이며, 정치의 책임과 도덕성"이라며 재심 청구로 인해 제명 처분이 길게 미뤄지지는 않을 것임을 시사했다.