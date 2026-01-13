시흥시, 올해부터 초등학생도 장학금 지원

큰사진보기 ▲시흥시청 전경 ⓒ 시흥시 관련사진보기

경기도 시흥시 인재육성재단(아래 재단)이 올해부터 초등학생도 장학 사업 대상에 넣기로 했다. 기존에는 중ㆍ고ㆍ대학생을 대상으로 장학 사업을 했다.또한 재단은 장학 사업 구조를 시민이 한눈에 이해할 수 있도록 전반적으로 재정비, 접근성을 높였다. 신청 과정이 어렵다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔기 때문이라는 게 13일 재단 관계자 설명이다.당학 사업 대상을 초등학생까지 확대한 이유는 조기 진로 탐색과 재능 발굴의 중요성이 커지는 교육환경 변화를 반영한 것으로, 잠재력을 지닌 학생을 더 이른 시기부터 지원하기 위함이다.이와 함께 재단은 기능경기대회 입상자를 대상으로 한 '기능 인재 전형'도 새롭게 마련했다. 기능경기대회는 반복된 훈련과 숙련 과정을 통해 기술 역량과 현장 실무 능력을 검증받는 대회로, 재단은 이러한 성과를 지역 인재의 중요한 성장 과정으로 보고 장학 지원 대상에 포함했다. 이를 통해 성적 중심에서 벗어나 기술과 노력의 가치를 인정하는 장학제도로 지원 범위를 확대했다.재단 관계자는 "이번 개편을 통해 시민이 이해하기 쉬운 장학제도를 구축하고, 초등학생까지 확대된 장학의 문과 기능·기술을 인정하는 새로운 기준이 시흥시의 미래 인재를 준비하는 기반이 될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.