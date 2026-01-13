천년 은행나무엔 삼일만세운동의 피가 흐른다, 괴산 청안초등학교

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

▲천연기념물 제165호 괴산 군 청안면 청안초등학교 은행나무

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

청안초등학교 연혁

1908년 : 사립천명학교 개교

1911년 11월 3일 : 청안공립보통학교로 변경

1996년 3월 1일 : 청안초등학교로 교명변경

2025년 1월 6일 : 제113회 졸업식(누적 졸업생 7706명)

충북 괴산군 청안면에 소재한 청안초등학교는 다른 학교에선 볼 수 없는 한가지가 있다.바로 천연기념물이다.천연기념물 165호로 지정된 은행나무는 천년이 넘는 세월을 간직했다.천년이 지나도 위풍당당한 모습은 청안초의 역사이자 기개를 보여준다.'나무속에 귀 달린 뱀이 살고 있다'는 전설도 전해진다.1919년 3월 1일 만세운동이 시작한 이래 괴산군 청안면 지역에서도 분위기가 서서히 무르익고 있었다.당시 청안장터는 현 증평군 도안면과 증평읍, 괴산군 청천면 등 4개면이 모이는 상당히 큰 장터였다.만세운동이 진행된다면 당연히 장소는 청안장터가 되었을 것이고, 시기는 장이 서는 장날이 될 것은 너무나 분명했다.1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍 괴산 장터에서 만세함성의 불꽃이 피어올랐다. 괴산공립보통학교(현 명덕초등학교) 학생들이 교실을 박차고 나가 장터로 뛰어 나오며 괴산지역의 만세운동이 시작됐다.괴산군 지역에서 3월 19일 다음 날 장이 서는 곳은 바로 청안면이었다.괴산읍에서 만세운동이 벌어진 3월 19일 그때, 일제 경찰은 청안공립보통학교(현 청안초등학교) 학생을 은밀히 뒤쫓고 있었다.학생들을 염탐하던 일제 경찰은 학생들을 덮쳤다. 이들은 청안초 학생들이 가지고 있던 '구 한국기'(=태극기) 7개를 압수했다.당시 조선총독부 충청북도장관(=현 도지사)이 조선총독부 내무부장관에게 보고한 '지방소요보고' 문건에 따르면 청안초등학교 학생들은 1919년 3월 20일 청안 장날에 맞춰 학교 앞 청안장터에서 만세운동을 벌일 계획이었다.더 큰 불꽃으로 타오르다.3월 19일 일제경찰이 청안초등학교 학생들을 검거하면면서 20일 진행하기로 했던 만세운동은 결국 열리지 못했다.그 다음 장이 섰던 25일을 건너뛰어 3월 30일에 청안장이 다시 섰다.그날 오후 3시 30분 청안장터에서 이태갑(李泰甲, 1883~1961, 건국훈장 애족장) 선생이 태극기를 꺼내 들어 '대한독립만세'를 선창했다.이태갑 선생이 만세를 부르자 만세운동의 대열 규모는 순식간에 2000여 명으로 불어났다.조선총독부 청안주재소 경찰들이 곧바로 출동해 만세운동 참가자 해산을 시도했다.만세운동에 참여한 군중들이 해산하지 않자, 일제 경찰은 맨 앞줄에 있던 7명을 연행했다.군중들은 분노했고, 연행자를 구출하기 위해 조선총독부 청안주재소로 몰려갔다.이들은 "어째서 죄 없는 조선인을 너희가 체포하는가! 즉각 석방하라"고 외쳤다.일제 경찰은 추가로 더 많은 시위 참여자들을 체포했다.일제경찰의 체포에 분노한 군중들 속에서 "주재소 안으로 쳐들어가자"는 목소리가 터져나왔다.주재소를 향해 돌이 투척됐다. 이 모습을 보고 울분을 참지 못한 군중들은 주재소를 습격했다.급기야 만세운동 참여자들은 주재소 내부로 진입하는 데 성공했고, 각종 기구 등을 파손했다.위기감을 느낀 일제 경찰은 괴산에서 파견된 충주 수비대원과 함께 군중에게 총을 쏘기 시작했다.일제의 무자비한 발포로 청안면 4명, 괴산면 1명, 청주시 북이면 주민 2명 등 7명이 사망했다.이 모든 일들은 청안초등학교 정문 앞 장터에서 벌어졌다.충북지역 만세운동 중 가장 격렬게 진행된 괴산 청안군 만세운동!청안초등학교생이 시작한 만세운동은 피로 물들었지만, 불꽃 같은 독립에 대한 기개는 꺽이지 않았다.시간은 어느 덧 100여년이 훌쩍 넘었다. 천년이 넘게 청안초등학교 교정을 위풍당당하게 지키고 있는 은행나무는 여전히 그때의 함성을 기억하고 있으리라!