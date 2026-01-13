김찬술, 대전 대화동 폐공장에서 대덕구청장 출마 선언

큰사진보기 ▲더불어민주당 김찬술 전 대전시의원이 13일 오전 대전 대덕구 대화공단 내 폐공장에서 대덕구청장 출마를 선언했다. ⓒ 김찬술 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 김찬술 전 대전시의원이 13일 오전 대전 대덕구 대화공단 내 폐공장에서 대덕구청장 출마를 선언했다. ⓒ 김찬술 관련사진보기

더불어민주당 김찬술 전 대전시의원이 13일 오전 대전 대덕구 대화공단 내 폐공장에서 기자회견을 열고 대덕구청장 출마를 공식 선언했다.김 전 시의원은 "대덕의 위기는 자원이 없어서가 아니라 산업과 연구, 생활이 서로 연결되지 못한 구조에서 비롯됐다"며 "멈춰 선 대덕을 다시 연결하고 다시 뛰게 만들겠다"고 말했다.이날 기자회견에는 허태정 전 대전시장, 김종천 전 대전시의장, 박효서·김기흥 대덕구의원, 임봉철·박정현 국회의원 보좌관, 맹수석 전 충남대 법학전문대학원장 등 지역 인사와 구민 300여 명이 참석해 출마 선언을 지켜봤다.김 전 시의원은 출마 선언 장소로 폐공장을 선택한 이유에 대해 "이곳은 실패의 공간이 아니라 대덕이 왜 멈춰 있었는지를 보여주는 상징적 장소"라며 "국가 전략과 지역 변화는 회의실이 아니라 현실의 공간에서 시작돼야 한다"고 밝혔다.그는 "대덕에는 산업단지, 대덕특구, 주거지와 자연이 모두 있지만, 서로 연결되지 못해 성장의 동력이 끊겼다. 산업은 산업대로, 연구는 연구대로, 생활은 생활대로 따로 움직이면서 정체가 쇠퇴로 이어졌다"고 지적하고 "청년이 떠나고 상권이 약해진 이유는 단 하나, 연결이 끊겼기 때문이다. 대덕의 단절 구조를 반드시 바꾸겠다"고 목소리를 높였다.김 전 시의원은 국가 균형발전 전략과 연계된 지역의 역할도 제시했다. 그는 "대통령이 제시한 '5극 3특 국가균형발전 전략'은 수도권 집중을 해소하고 충청권을 국가 성장의 중심축으로 세우는 선언"이라며 "행정통합은 단순한 구역 합치기가 아니라 산업·교통·생활권을 실질적으로 연결하는 과정이어야 한다"고 말했다.그러면서 "충청권 메가시티 완성의 핵심 공간이자 국가 균형성장의 전면 무대가 돼야 할 곳이 바로 대덕"이라고 강조했다.이날 김 전 의원은 대덕의 미래를 구체적으로 설계하기 위한 '7대 핵심 전략'을 발표했다. 그는 ▲산업단지 혁신형 지능거점 구축과 조차장역 일대 공간 재편 ▲재개발·재건축 제도 혁신을 통한 주거환경 개선 ▲광역 교통망 재설계로 연결 중심 구축 ▲디지털 인재·미래 산업 중심지 조성 ▲계족산–대청호 생태관광 축 조성 ▲예방 중심 복지를 통한 교육·돌봄 1등 도시 실현 ▲생활 밀착형 문화·여가 인프라 확충 등을 제시했다.특히 그는 "대덕특구의 연구성과가 산업 현장으로 이어지고, 실증된 기술이 창업과 일자리로 확산되는 구조를 만들겠다. 산업과 연구, 생활이 연결된 도시 구조를 실현하겠다"며 "재개발과 재건축은 집이 낡았다는 문제가 아니라 사람이 떠난다는 문제로 접근해야 한다. 청년과 가족이 머무는 도시, 사람이 돌아오는 대덕을 만들겠다"고 덧붙였다.그러면서 그는 "대덕은 더 이상 변두리가 아니라 국가 전략의 전면에 설 수 있는 공간이다. 이 폐공장에서의 출마 선언은 대덕의 미래를 '공간으로 선언하는 정치적 결단'"이라고 의미를 부여한 뒤 "정치는 새로운 것을 만드는 일만이 아니라, 이미 존재하는 산업과 공간을 다시 작동시키는 일이다. 말이 아닌 공간과 제도, 결과로 대덕의 변화를 증명하겠다"고 강조했다.끝으로 김 전 시의원은 "박정현 국회의원이 제시해 온 대덕의 방향에 공감하며, 그 비전이 실제 변화로 이어지도록 책임 있는 역할을 다하겠다"며 "멈춰 선 곳에서 다시 움직이게 하는 구청장이 되겠다"고 덧붙였다.한편, 1965년 충남 금산에서 출생한 김 전 시의원은 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장, 대덕구 지역위원회 균형발전위원장, 민주평화통일자문회의 대덕구협의회 국민소통분과 위원장, 제8대 대전시의회 의원 등을 역임했다.