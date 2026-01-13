대전충남 교육감 후보 7인 "통합 특별법에 복수 교육감제 반영하라"

큰사진보기 ▲대전·충남 교육감 출마예정자 7인은 13일 오후 대전시의회 1층 로비에서 합동 기자회견을 열고, 행정통합 특별법에 '복수 교육감제'를 반영할 것을 촉구했다. 사진은 오른쪽 부터 김영진·성광진·이병도·이건표·조기한·진동규 출마 예정자다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

정부와 정치권을 중심으로 대전·충남 행정통합 특별법 제정 논의가 본격화되고 있는 가운데, 대전과 충남 지역 교육감 출마예정자들이 통합 이후에도 '복수 교육감제'를 유지해야 한다고 주장하며 공동 행동에 나섰다.이들은 행정통합이 지역 발전을 위한 전략일 수는 있으나, 교육자치까지 일괄 통합하는 것은 헌법적 가치 훼손이라고 강조했다.김영진·성광진·오석진·이건표·이병도·조기한·진동규(가나다순) 등 대전·충남 교육감 출마예정자 7인은 13일 오후 대전시의회 1층 로비에서 합동 기자회견을 열고, 새롭게 제정될 행정통합 특별법에 '복수 교육감제'를 반영할 것을 촉구하는 청원서를 발표했다. 이날 오석진 출마예정자는 기자회견에는 참석하지 않았으나, 청원서에는 이름을 올렸다.이들 출마예정자들은 "행정통합은 지역 경쟁력 강화를 위한 하나의 정책적 선택일 수 있지만, 그 과정에서 교육자치까지 통합되는 것은 바람직하지 않다"며 "우리는 대전·충남 행정통합이 추진될 경우, 교육 분야만큼은 '복수 교육감제'로 운영되어야 한다는 점을 분명히 하고자 한다"고 밝혔다.이들은 우선 "교육자치는 행정의 하위 체계가 아닌 헌법적 가치"라고 주장했다. 이들은 "행정통합이라는 명분 아래 교육청이 거대 지방정부에 흡수되거나 교육감직이 하나로 통합된다면, 교육의 전문성보다는 정치적 효율성이 우선시되는 심각한 문제"라며 "교육은 행정과 다른 기준에서 판단되어야 하며, 그 중심에는 반드시 교육자치의 원칙이 있어야 한다"고 강조했다.이들은 또 '대전'과 '충남'은 상이한 교육적 처방이 필요하다고 주장했다. 이들은 "대전은 광역도시로서 신도심 과밀학급 해소, 원·신도심 간 교육격차 완화, 연구단지 연계 미래인재 양성이 주요 과제"라며 "반면 충남은 학령인구 감소에 따른 학교 소멸 위기 대응, 도서·벽지 교육격차 해소, 지역 산업 연계형 교육 모델 구축이 핵심 과제"라고 설명했다.이어 "이처럼 상이한 교육적 처방이 필요한 두 지역을 단 한 명의 교육감이 통합적으로 책임지는 것은 현실적으로 불가능하다. 결국 한쪽 지역의 교육이 소외되고, 전체 교육의 질적 저하로 이어질 수 있다"고 우려하면서 "주민들이 자신들의 교육 환경에 맞는 적임자를 직접 선출하는 현행 분리 선출 방식이야말로 가장 민주적이고 효율적인 교육자치의 실현"이라고 주장했다.그러면서 이들은 청원서를 통해 두 가지 구체적 요구를 제시했다. 이들의 첫 번째 요구는 행정통합 특별법 제정 시 대전교육청과 충남교육청이 각각 행정적·재정적 독립권을 유지할 수 있도록 '교육자치 특례 조항'을 명문화할 것이다.또한 두 번째 요구는 주민이 지역 특성에 맞는 교육감을 직접 선출할 수 있도록 '복수 교육감제'를 법안에 반영하라는 것이다.이들은 "행정통합이 경제·산업의 광역화를 목표로 하는 것이라면, 교육은 지역 밀착형 행정서비스를 중심으로 운영돼야 한다"며 "교육의 특수성을 감안한 제도적 보완 없이는 행정통합이 교육 현장의 혼란만 키울 것"이라고 주장했다.끝으로 이들은 "행정통합의 흐름 속에서도 교육의 책임만큼은 단순화될 수 없다"며 "아이들의 배움과 지역 교육의 미래를 위해 복수 교육감제 도입은 선택이 아니라 필수"라고 강조했다.한편, 이들은 질의응답을 통해 "대전교육감 선거 출마 의사를 밝힌 모든 후보에게 함께 할 것을 제안했지만, 일부만 참여하게 됐다"며 "다만 불참 후보 대부분은 취지에는 공감한다는 의사를 밝혔다"고 설명했다. 또한 '대전충남 행정통합'에 대해서는 "각 후보마다 입장이 다를 수 있다"고 말했으며, 공동청원서는 민주당 '대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회'에 제출할 예정이라고 밝혔다.