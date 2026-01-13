[사진] 추운 겨울날, 바다를 걷는 사람들

큰사진보기 ▲바다를 걷는 사람들사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다. ⓒ 최은준 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다를 걷는 사람들사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다. ⓒ 최은준 관련사진보기

경남 사천시 서포면 비토섬 일대와 사남면 사천만에서 자생하는 파래는 11월부터 3월까지가 제철이다. 사천만은 경남에서 가장 넓은 갯벌을 품고 있으며, 오늘처럼 물이 깊지 않은 날이면 어부들이 바다에서 걸어다니며 파래를 채취할 수 있다.