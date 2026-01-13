사회부산경남 26.01.13 16:21ㅣ최종 업데이트 26.01.13 16:21 [사진] 추운 겨울날, 바다를 걷는 사람들 최은준(reporter4you) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲바다를 걷는 사람들사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다. ⓒ 최은준 관련사진보기 경남 사천시 서포면 비토섬 일대와 사남면 사천만에서 자생하는 파래는 11월부터 3월까지가 제철이다. 사천만은 경남에서 가장 넓은 갯벌을 품고 있으며, 오늘처럼 물이 깊지 않은 날이면 어부들이 바다에서 걸어다니며 파래를 채취할 수 있다. 큰사진보기 ▲바다를 걷는 사람들사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다. ⓒ 최은준 관련사진보기 큰사진보기 ▲바다를 걷는 사람들사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다. ⓒ 최은준 관련사진보기 #겨울바다#사천만#파래#사천시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 최은준 (reporter4you) 내방 아이콘구독하기 우리 사회는 평범한 사람들이 지탱한다는 말을 믿습니다. 소시민으로서 지극히 평범한 가치를 공유하고 소개하고 싶습니다. 동화작가의 시선으로 세상을 들여다 봅니다. 이 기자의 최신기사중국 총영사, 노무현 대통령 묘소 참배... "한중 우의 나무 푸르기를" 갤러리 오마이포토 장동혁 "비상계엄, 잘못된 수단...국민께 깊이 사과" 1/11 이전 다음 이전 다음 "산천어 축제는 동물학대, 중단해야" '평화 어울림 마당'으로 변한 새해 첫 수요시위 고 안성기 배우 장례미사와 영결식 한일정상회담 관련 후쿠시마 핵폐수 해양투기 중단 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.