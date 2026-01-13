메뉴 건너뛰기

26.01.13 16:21최종 업데이트 26.01.13 16:21

[사진] 추운 겨울날, 바다를 걷는 사람들

바다를 걷는 사람들 사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다.
바다를 걷는 사람들사천시 사남면 우주항공청 앞바다에서 어부들이 파래를 채취하고 있다. ⓒ 최은준

경남 사천시 서포면 비토섬 일대와 사남면 사천만에서 자생하는 파래는 11월부터 3월까지가 제철이다. 사천만은 경남에서 가장 넓은 갯벌을 품고 있으며, 오늘처럼 물이 깊지 않은 날이면 어부들이 바다에서 걸어다니며 파래를 채취할 수 있다.

#겨울바다#사천만#파래#사천시

최은준 (reporter4you) 내방

우리 사회는 평범한 사람들이 지탱한다는 말을 믿습니다. 소시민으로서 지극히 평범한 가치를 공유하고 소개하고 싶습니다. 동화작가의 시선으로 세상을 들여다 봅니다.

이 기자의 최신기사중국 총영사, 노무현 대통령 묘소 참배... "한중 우의 나무 푸르기를"


