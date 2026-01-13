윤종오 진보당 원내대표 "오늘 내란공판 연기되면 국민들이 용서 않을 것"

큰사진보기 ▲윤종오 진보당 원내대표가 13일 당 회의에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

13일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 내란 재판 결심공판이 진행되는 가운데 진보당 윤종오 원내대표(울산 북구, 아래 의원)가 "오늘 반드시 변론종결하고 법정 최고형 구형해야 한다"고 촉구했다.윤 의원은 이날 자신의 SNS에 글을 올려 "지난 9일에 끝났어야할 공판인데 내란범들의 파렴치한 법기술과 재판부의 무기력한 방관이 국가적 단죄를 나흘이나 늦췄다"며 이같이 촉구했다.윤 의원은 그 배경으로 "지난 9일 내란재판을 보며 역사적 단죄를 바라며 1년 넘게 기다려온 국민들은 분노했다"며 "국민에게 돌아온 건 윤어게인식의 선전·선동과 국민우롱이었고, 내란범들의 온갖 저질 궤변을 실시간으로 지켜봐야만 했다"는 점을 들었다.그러면서 "이번 재판은 단순한 형사재판이 아니라 내란에 맞서 목숨걸고 싸워온 국민들이 만들어낸 것"이라며 "사법부는 국민을 대신해 이 역사적 단죄를 완수해야 하지만 지귀연 재판부는 자기 역할과 소임은 망각한 채, 내란범들에게 끌려다니며 사법부 권위와 신뢰를 땅에 떨어트렸다"고 지적했다.이어 "내란범들에게 소송지휘권 하나 제대로 행사 못 하면서 그렇게 평소 재판독립, 사법독립 운운했던 것인가고 국민들은 묻는다"며 "국민이 준 권한을 막상 필요할 때 쓰지 않으면 대체 무슨 소용인가"고 물었다.윤 의원은 "만약 오늘 또다시 지연전술에 말려 재판이 연기된다면, 국민들은 내란범들의 파렴치함 뿐만 아니라 사법부의 책임방기까지도 결코 용서하지 않을 것"이라며 "내란범에 대한 단호한 단죄로 대한민국 헌정질서를 굳건히 세우고 미래로 가야하며 그길에 사법부가 일말의 보탬이라도 하길 바란다"고 밝혔다.