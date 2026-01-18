김기림의 '바다와 나비'

큰사진보기 ▲김기림 시인의 '바다와 나비'가 새겨진 접시.김기림 시인의 '바다와 나비'가 새겨진 접시. ⓒ 문학사랑 제공 관련사진보기

AD



아모도 그에게 수심을 일러 준 일이 없기에

흰 나비는 도모지 바다가 무섭지 않다.



청(靑)무우 밭인가 해서 나려 갔다가는

어린 날개가 물결에 저려서

공주처럼 지쳐서 도라온다.



3월달 바다가 꽃이 피지 않아서 서거푼

나비 허리에 새파란 초생달이 시리다.





덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

김기림(金起林, 1908~?)은 함경북도 낙성군에서 태어나 서울에 있는 보성고등보통학교 재학 중 일본의 입교고등학교에 편입했다. 졸업 후 일본대학 문학 예술과에서 공부하고 23세 때 귀국하여 <조선일보>에 입사했다.한때 낙향하여 과수원을 경영하다 29세 때 다시 일본 동북자연 영문학과에 입학했다. 졸업 후 귀국. 신문사에 재입사하고 시집 <기상도>와 <태양의 후손>을 간행했다.8.15해방을 맞아 중학교 교사직을 사임하고 대학에 출강하면서 문예활동을 하였다.43세 때인 1950년 시 연구서 <시의 이해>, <문장론 신강> 등을 펴내고, 6.25 전란 중에 북에 납북되었다. 대표작 '바다와 나비'를 소개한다.