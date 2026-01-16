글짓기 '퇴고'에 얽힌 고사

큰사진보기 ▲<문장강화> 표지<문장강화> 표지 ⓒ 창작과 비평사 관련사진보기



'퇴고'라는 술어는 우리 문장인에게 잊을 수 없는 아름다운 로맨스를 필한다.



당(唐) 시대의 시인 가도(賈島)의 서경시(敍景詩)다. 이 시의 바깥짝 승고월하문(僧敲月下門)이 처음에는 승고(僧敲)가 아니라 승퇴월하문(僧堆月下門)이었다. 승퇴월하문이 아무리 읊어봐도 마음에 들지 않아 퇴(堆), 밀 퇴자 대신으로 생각해 낸 것이 고(鼓), 두드릴 고자였다.



그래 승고월하문이라 해보면 이번엔 다시 퇴자에 애착이 생긴다. '퇴(堆)로 할까? 고(敲)로 할까?' 정하지 못한 채, 하루는 노새를 타고 거리로 나갔다. 노새 위에서도 '퇴로 할까? 고로 할까?'에만 열중하다가 그만 경윤(京尹:부윤(府尹) 같은 벼슬) 행차가 오는 것에 미처 피하지 못하고 부딪쳐버렸다.



가도는 경윤 앞에 끌리어 나가지 않을 수 없게 되었고, 또 미쳐 비켜서지 못한 이유로 '퇴로 할까? 고로 할까?'를 변명하지 않을 수 없게 되었다. 경윤은 이내 파안일소(破顔一笑)하고 다시 잠깐 생각한 뒤에 "그건 퇴보다 고가 나으리다." 하였다. 경윤은 다른 사람이 아니라 마침 당대 문호 한퇴지(韓退之)였다.



서로 이름을 알고 그 자리에서부터 문우가 되었고, 가도가 승퇴월하문을 한퇴지의 말대로 승고월하문으로 정해버린 것은 물론, 이로부터 후인들이 글 고치는 것을 '퇴고'라 일컫게 된 것이다.

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

일필휘지란 말이 있으나 실제와 많이 다르다. 글짓기의 웬만한 대가가 아니고는 초고를 몇 차례 다듬고 고친다. 이른바 퇴고(推敲)이다. 세계적인 명작(명문)을 남긴 이들도 퇴고의 사연이 깃든다.1940년 간행된 이태준의 <문장강화>는 글짓기의 교본처럼 읽혔다. 여기에 퇴고와 관련한 적절한 고사가 있어 많이 인용되었다. 1988년 임형택 교수가 해제하며 재간된 이 책의 제5강 '퇴고의 이론과 실제'에서 '퇴고의 고사'이다.