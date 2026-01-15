박지원의 '애주가의 반성'

큰사진보기 ▲조선의 실학자 연암 박지원 ⓒ 주간함양 관련사진보기



옛사람들이 술을 경계한 것이 참으로 의미심장하다 하겠소.



술주정하는 것을 가리켜 '후(酗)'라 한 것은 그 흉덕(凶德, 흉악한 행실을 경계한 것)이요, 술그릇에 주(舟, 술잔 받치는 쟁반)가 있는 것은 배가 엎어지듯 술에 빠질 것을 경계한 것이지요.



술잔 '뢰(罍)'자는 루壘(오랏줄에 묶임)와 관계되고, 옥 술잔 '가'(斝) 자는 엄할 엄(嚴)자의 가차(假借)이지요.



술잔 '배(盃)' 자는 '가득 채우지 말라'(不皿)는 뜻이고, 술잔 '치(卮)'자는 위태할 '위(危)'자와 비슷하지요.



뿔잔 '굉(觥)'자는 서로 부딪힘(觸)을 경계한 것이요, 창(戈)두 개가 그릇(皿) 위에 있는 것은 서로 다툼을 경계한 것이지요.



술통 '준(樽)'자는 준절撙節(절제)을 나타낸 것이요, '금'禁(술잔 놓는 탁자)'자는 금제(禁制)를 말한 것이지요.



술 '유酉'부에 죽을 '졸卒' 자의 뜻을 취하면 취할 '취醉' 자가 되고, 살 '생生'자가 붙으면 술 깰 '성 醒' 자가 되지요.



'주관'周官('주례' 周禮)에 "평씨萍氏는 기주幾酒를 맡는다" 했는데, '본초'本草를 살펴보니 "평萍(개구리밥)은 능히 술기운을 제어한다" 했소.



우리들이 술을 마시기를 즐기는 것은 옛사람들보다 더하면서 옛사람이 경계하도록 남긴 뜻에 대해서는 어두우니, 어찌 크게 두려운 일이 아니겠소. 부디 이제부터 우리들이 술을 대하면 문득 옛사람들이 글자 만든 깊은 뜻을 생각하고, 옛사람들이 만든 술그릇들의 이름을 다시 돌아보도록 함이 어떻겠소?

연암 박지원은 조선시대 대표적인 문인 학자다. 한양의 명문가 출신으로 남다른 재능을 갖고 태어나 고위관직에 오를 수 있었으나 재야의 선비로 남아 창작과 학문에만 열중하였다.그가 남긴 수많은 작품은 하나같이 우수하여 민족문화의 보고가 되었다. 그의 작품은 소재가 무엇이든 독특한 '글맛'을 풍긴다. 소개하는 글은 '애주가의 반성'이다. 영재 유득공의 편지에 대한 답장의 형식으로 쓰인 이 글은, 애주가들의 넉넉한 안주감으로도 일품이다.