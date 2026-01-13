강기정 광주시장 "행정통합, 시도민 불이익 원천 차단"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장이 13일 오전 시청에서 기자들과 만나 광주·전남 행정통합에 대한 질의응답을 하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장이 13일 "광주·전남 행정통합으로 인해 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 하겠다"고 강조했다.강 시장은 이날 시청에서 기자들과 만나 '광주·전남이 통합되면 불이익이 있는 것 아니냐'는 일부 우려에 대해 "광주·전남 행정통합 특별법에 불이익 배제 원칙을 담겠다"며 이같이 말했다.강 시장은 "'종전에 누리던 행정상·재정상 이익이 상실되거나, 그 지역 주민에게 새로운 부담이 추가돼서는 아니된다'는 조항을 특별법에 담아 시도민 불이익을 원천적으로 차단하겠다"고 설명했다.공무원에 대한 공정한 처우도 제도적으로 보장한다.특별법에 '특별시 설치 이전에 임용된 공무원(지방교육공무원 포함)은 종전의 광주시 또는 전남도 관할 구역 안에서 근무하는 것을 원칙으로 한다'고 명시해 통합 과정에서 공무원에 대한 공정한 처우를 보장할 방침이다.다만, 4급 이상 고위직은 예외적으로 다른 지역 근무 가능성을 열어뒀다.강 시장은 "통합 이전에도, 통합 이후에도, 주인은 시민이자 도민이라는 점은 변함이 없다"며 "특별법에는 서울시에 준하는 특별시 지위를 갖게 되고, 특별시민으로서 시·도민이 누릴 혜택을 확대하기 위해 사회 전 분야를 아우르는 '특례 조항'도 마련했다"고 강조했다.이어 "세 차례의 통합 실패 이후 30년 만에 찾아온 광주·전남 통합의 기회를 놓치지 않기 위해 정부와 지자체, 국회와 정치권이 속도를 내고 있다"며 "그 과정에서 '신속한 추진'과 '폭넓은 경청'이 함께 가야 한다"고 말했다.이를 위해 지역별·직능별 공청회 등을 통해 폭넓은 의견 수렴과 정확한 정보전달에 나서겠다고 강조했다.지역별로 시·시의회·자치구·구의회·교육청 등 5개 기관이 함께 참여하는 시민공청회를 추진하고, 전문 분야별 의견을 수렴하는 직능별 공청회도 병행해 시민과 도민에게 정확한 정보를 전달하고 다양한 목소리를 들을 계획이다.명칭은 '광주전남특별시'로 추진하되, 향후 주민·통합 의회 의견을 들어 명칭을 변경하는 유예조항을 둘 방침이다.강 시장은 오는 14일 국회에서 김영록 전남지사, 이정선 광주시교육감, 김대중 전남도교육감과 함께 간담회를 열고 교육자치와 교육감 통합선거 방안 등을 논의할 예정이다.15일 오전에는 특별법 최종안을 마련하기 위해 국회에서 광주·전남 국회의원, 김 지사와 총의를 모은 뒤 같은 날 오후 국회 공청회를 열어 공개 논의를 이어간다.