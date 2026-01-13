이불속 아늑함 떨치며 겨울날 새벽 출근, 왜 하냐면요...

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

마당 한구석 땅을 조금 파내고, 두 평이 약간 넘는 서재를 만들어본다. 본채와 3미터 정도밖에 떨어지지 않았는데, 서재로 가려면 일단 밖으로 나가야 한다. 겨울이면 추위에 부르르 떨곤 하니, 일상의 기분에서 서재의 기분을 전환하는 데 도움이 된다. "아빠 들어가도 돼?" 딸이 그렇게 묻는 것도 역시 이질적인 공간이라고 느끼기 때문일 것이다. 서재에 앉으면 눈높이가 소년 시절로 돌아가, 주위가 신선하게 보인다. - 유동룡, <이타미 준 나의 건축>중에서

큰사진보기 ▲회사 대표에게 선물받은 상품권을 자랑하는 딸의 카톡 메시지 ⓒ 홍인표 관련사진보기

겨울보단 여름이 좋다. 추운 게 싫으니까. 여름에도 여름이 좋다. 따뜻한 게 좋으니까. 이불 속은 피난처다. 추위로부터 몸을 웅크려 온기를 저장하는 온장고다. 이불 속은 게으름의 상징이다. 겨울잠 자는 곰처럼 미동조차 안 하고 숨죽이는 공간이다. 몸은 이불 속에 있으면서, 그 안에서 꿈과 현실이 뒤섞인다. 차가운 공기가 발밑으로 들어오면 발가락에 이불을 감아주며 다시 덮는다. 코끝에 냉기가 스치면 이내 베개 밑으로 파고든다. 은폐(隱蔽)와 엄폐(掩蔽)의 묘기가 이불 속에서 벌어진다.어정쩡한 시간에 출근하면 길이 막힌다. 새벽 일찍 일어나 출근 준비를 한다. 이불속 아늑함을 떨쳐버리기란 참 어려운 결정이다. 하물며 요즘같이 영하로 떨어진 추운 겨울날의 새벽이라면 더하다. 그래도 나를 일으켜 세우는 힘은 아무도 없는 새벽녘 출근한 사무실에서 나만의 시간을 보내는 행복감이다. 차가운 새벽하늘에 삶의 한 조각을 태워 가며 내리 1시간을 운전해서 도착한 사무실은 고요함 그 자체다.집 옆에 작은 서재를 만들어 놓은 건축가 '이타미 준'의 독백은 내게도 같은 감흥을 준다. 땅보다 약간 낮은 거실에서 바라보는 풍경이 소년 시절의 눈높이로 해석되는 건축가의 사유가 멋지다. 그래서 나는 오늘도 이렇게 나만의 자리로 와 있다. 잠시 눈을 감고 의자를 젖힌다. 그리고 새로운 하루를 다시 시작한다.이런 나의 새벽 루틴이 딸에게도 전해진 것일까? 오후에 가족 단톡방에 딸의 메시지가 올라왔다. 딸이다. "와 나 요새 화, 수, 목 아침에 한 시간 일찍 출근해서 책 읽는데, 대표님이 오늘 일찍 출근해서 보더니 선물 보내주심. 대박이지?" 큰딸은 그래도 사회생활을 제법 잘하는 듯하다. 아침잠도 많은 아이가 아침부터 독서한다니 놀라울 따름이다. 혹시 오늘부터 시작했는데, 하필 대표님이 일찍 오신 건지는 알 수 없다. 자라면서 점점 아빠를 닮아가는 딸이, 새벽에 누리는 행복마저 아빠를 따라오게 될까.자주 사용하는 말이 있다. '나그네와 같은 인생길'에서 내게 맡겨진 사명을 따라 묵묵히 걸어가는 것이 우리네 삶이 아닌가'이다. 슬픔도 기쁨도, 아픔도 고난도 우리가 걸어갈 그 길 위에 있으니, 그 길을 걸어갈 뿐. 그 여정 속에 잠시 쉴 수 있는 곳에서 물 한 모금 마실 수 있다면 그것이 행복이 아닐까. 나 역시 오늘도 마음속 마당 한구석을 조금 파내어, 나만의 서재를 만들어 본다.