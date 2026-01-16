14년 차 책방지기가 말하는, 읽는 재미를 뺀 책의 모든 것

큰사진보기 ▲조경국 작가와 비실이『책, 읽는 재미 말고』 본문 하단은 책과 고양이를 플립북 효과로 즐길 수 있는 깨알 재미가 있다. ⓒ 조경국 관련사진보기

- '솔직히 다 읽으려고 사는 건 아니잖아요…'라는 부제에 괜히 가슴이 '뜨끔' 했습니다. 사 놓고 미처 읽지 못한 책이 얼마나 있는지 굳이 묘사하고 싶지는 않습니다만. 뜨끔한 부제에 비해 너무 앙증맞은 제목과 표지에 웃음부터 나왔습니다.

- 제게 작가님은 필사, 책방, 일기, 책 정리 같은 키워드와 함께 떠오릅니다. 책 관련한 이야기가 실타래처럼 끊이지 않고 풀리는 것이 놀랍고요. 이번엔 책을 읽는 재미 말고 달리 향유할 재미를 스무 가지나 풀어놓으셨네요.

- 여러 재미 중 하나만 꼽아 보신다면? 독자님을 위해 한 가지만 소개해 주세요.

- 글과 함께 삽입된 다양한 자료 사진이 무척 매력적입니다. 귀한 사진, 재미있는 사진, 신기한 사진… 보는 재미에 푹 빠졌어요. <젊은 베르테르의 슬픔> 책장 사이에서 발견한 어느 아이의 독후감을 찍어 놓은 사진을 보며 그야말로 '빵' 터졌습니다. 책을 읽으시는 분들이 꼭 103쪽의 독후감 전문을 읽어 보았으면 좋겠습니다.

- 마지막 질문, 책이 그렇게 재밌고 그렇게 좋습니까? 거부할 수 없는 치명적인 매력 하나만 자랑해 주세요.

"잠시 편집자나 번역자, 작가의 자리에서 어떻게 고치면 좋을까 고민한다. 원래 문장이 더 나을 수도 있지만 책의 소유권은 독자인 나에게로 넘어왔으니 이 책을 완성하는 건 내 몫이다." - <책, 읽는 재미 말고>, 196쪽

큰사진보기 ▲책, 읽는 재미 말고조경국 지음(유유, 2025) ⓒ 김은경 관련사진보기

사랑 이야기는 늘 재미있다. 사람이든 일이든 물건이든, 뭐라도 좋아 죽겠다는 사연은 항상 들을 때 흥미진진하다. 조경국 작가의 신간 <책, 읽는 재미 말고>를 읽으며 혼자 실실 웃었다. 이 책은 내게 책이 좋아 죽겠다는 사랑 이야기로 읽힌다. 뭐든 지나친 것은 저어할 그가 "좋아 죽겠다"는 표현에 손사래 칠지는 모르겠으나.지난해 <경상의 말들>을 공저로 낸 후 일 년 만에 <책, 읽는 재미 말고>(2025년 12월 출간)로 다시 독자를 찾은 조경국 작가와 서면으로 책 이야기를 나눴다."표지에 고양이가 들어간 건 내용 중에 반려묘 비실이가 등장하는 사진이 있는데 그걸 보고 아마 디자이너와 편집자가 아이디어를 낸 것이 아닐까 싶습니다. <나는 고양이로소이다>의 작가 나쓰메 소세키 기념관에 대한 사진과 이야기도 있고요. 표지뿐만 아니라 본문 하단에 고양이와 책이 등장하는 깨알 같은 플립북 효과도 있으니 책 읽는 재미에 '보는 재미'도 하나 더 즐겨 주세요.""저의 경우엔 읽으려고 사는 것보다 책이란 물건 그 자체가 좋아서 사는 경우가 더 많은 듯합니다. 예뻐서 사고, 다시 구하지 못할 것 같아서 사고, 선물하기 위해 사고, 영화나 드라마에 나온 걸 보아서 사고(최근 드라마 <콘크리트 마켓>에서 만화 <고우영 삼국지>(문학동네)가 나오는 걸 발견했어요), 재밌을 것 같아서 사고... 그렇게 책이 쌓여 가더군요. 정신 차리고 보니 헌책방을 운영하고 있었고요. 벌써 14년 차가 되었습니다. 그런데 책을 파는 일이 쉽지 않았습니다. 책을 팔기 위해 뭐라도 해야 하니까 이 책을 쓰게 되었습니다. 책 좀 사세요.(웃음)""역시나 다른 서점에 놀러 가는 게 가장 재밌죠. 어느 도시에 가든 그곳에 있는 가장 오래된 서점이나 헌책방에 가보려고 합니다. 현지에 대한 정보를 얻는 데도 좋죠. 책방지기님들은 많은 정보를 가지고 있으니까요. 저렴한 숙소부터 맛집, 외지인이 모르는 멋진 곳을 소개받을 수 있습니다. 당연히 책도 살 수 있고요.재미를 하나 더 꼽는다면 오탈자 찾는 재미죠. 독자님들께 부끄럽고 죄송하지만, 이 책에서도 저의 실수를 찾을 수 있을 겁니다. 재미를 드리기 위해 그런 것은 절대 아닙니다. '오탈자 찾아내는 재미' 편을 보시면 현재 제 심정이 어떨지 짐작하실 것 같아요.""그 독후감 마지막 문장 '사랑은 아름다운 거야'를 잊을 수가 없네요. 사랑은 아름다운 걸까요? 헌책방에 들어오는 책에서 정말 다양한 물건들을 발견할 수 있습니다. 메모나 편지뿐만 아니라 영수증, 책갈피, 껌종이, 우표, 가정통신문, 현금까지 갈피 속에 들어있죠. 그걸 찾아내는 재미도 있고, 따로 수집하고 있습니다. 언젠가 기회가 된다면 책갈피에 관한 이야기는 써 보고 싶습니다. 400여 개쯤 책갈피를 모았습니다. 아무리 하찮은 물건이라도 품은 이야기가 있다고 생각합니다.""책이 치명적인 매력을 가진 건, 너무나 만나고 싶은 사람이 남긴 유전자이기 때문이죠. 움베르토 에코와 장 클로드 카리에르의 대담을 담은 <책의 우주>(열린책들)에서 움베르토 에코는 인간이 자신의 유전자를 남길 수 있는 방법은 두 가지, 자식을 낳거나 책을 쓰는 것이라고 했어요. 직접 만날 수는 없지만 책으로 만날 수 있으니까요. 세상에 영원한 것은 없겠지만 그래도 인간이 만든 것 중 책만큼 생명력이 긴 물건이 있을까요. 그걸 사서 모으는 건 어쩌면 인간의 본능이 아닐까 싶습니다.그는 "책방으로 사람들을 이끌어 책을 사게 만드는" 단 하나의 목적으로 이 책을 썼다고 하나 이 책을 읽으며 확신한 것이 있다. 이 책은 이미 책방으로 이끌려 들어가 책을 사고 있는 이, 읽는 것 말고 책의 다른 재미를 이미 충분히 즐기고 있는 이들까지 사로잡아 함께 키득이게 할 거라는 말이다.재미도 가득하지만, 애서가로서의 내공이 엿보이는 책과 책방에 관한 기록의 향연이기도 하다. 책은 물론 책 세상을 전방위로 즐길 책이 나왔다. 이 책을 읽으며 책을 읽는 재미 말고 나의 또 다른 재미는 뭘까 생각해 보았다. '오홋! 하는 재미'라고 이름을 붙여보았는데 책을 읽으며 '오홋!' 하며 밑줄 긋는 재미라고 할까. 마지막으로 그렇게 '오홋!' 하며 밑줄 그은 문장을 옮긴다.