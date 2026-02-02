도끼로 여성의 머리를... 인민재판이라는 이름의 복수극

잊혀진 충북 청주 현대사를 복원하기 위해 청주 기억여행을 떠납니다. 해방 직후부터 1960년 4·19 혁명 시기까지 청주에서 있었던 정치, 사회 사건을 살펴보고 지역 현대사를 재구성하고자 합니다. 이 작업은 청소년과 시민을 위한 근현대사 역사 텍스트를 만드는 길입니다. 또한 민주주의, 인권, 평화라는 가치의 중요성을 인식할 수 있는 계기를 만드는 길이기도 합니다.

"인민재판이 열린다메?"

"그렇댜. 초등학교에서 열린다고 하던데."

"지금부터 김아무개에 대한 인민재판을 실시하겠습니다."

"저놈이오."

오창초등학교에서의 인민재판은 입에서 입으로 전해졌다. 인민재판은 오창면민 모두의 관심 대상이었지만 특히 보도연맹원 유족들에게 더욱 그랬다. 피고로 나오는 이가 의용소방대장 김아무개라는 이야기를 들었기 때문이다.오창 동북 방향의 여천리, 유리에서부터 남쪽의 중신리, 신평리, 탑리에 이르기까지 보도연맹원 유가족들은 아이부터 노인에 이르기까지 집을 나섰다. 여성과 일부 청·장년의 손에는 호미와 낫, 괭이, 망치가 들려 있었다.7월 27일 충북 청원군 오창초등학교는 보도연맹원 유가족과 오창면민으로 인산인해를 이루었다. 참석자들은 서로 연단 앞으로 가려고 했다. 그런데 인민재판 법정이라는 것이 연단에 재판장 의자 하나, 책상 하나가 고작이었다.재판장이 나무로 탁자를 세 번 내리쳤다. 재판장이 청년들에게 피고를 데려오라고 했다. "쳐 죽일 놈!", "저놈 죽여라"라는 고함이 외쳐졌다. 손이 광목천으로 묶인 채 분주소(오창 지서)에서 끌려오는 거한(巨漢)은 구름 위를 걷는 듯 비칠비칠했다.며칠 전까지 주민들 앞에서는 물론이고 지서장 앞에서도 위풍당당하던 그의 모습은 온데간데없었다. 인민군이 진주하자마자 천안으로 도피해 숨어 있던 그는 누군가의 제보로 오창 분주소원들에게 붙잡혔다. 불과 열흘 사이에 얼굴이 헬쑥해진 그가 주민들 앞에 세워지자, 재판장이 피고에 대한 인정심문을 벌였다.곧이어 검사 역할을 맡은 민청위원장이 김아무개(당시 43세)의 죄상을 열거했다. "피고는 보도연맹원 300명을 죽게끔 하는 데 결정적 역할을 했습니다. 죽어 마땅합니다." 여기저기서 "옳소"라는 외침이 터졌다."피고 김아무개에게 사형을 선고합니다"라는 재판장의 말에 참석한 주민들이 집에서 가져온 지게 작대기와 절구공이로 사정없이 그를 내리쳤다. 사람들이 몰려들자 얼굴이 흙빛으로 변한 김아무개는 무수한 몰매를 맞았지만 목이 꺾이지는 않았다. 심지어 주민들 중에는 망치로 그의 머리를 내리친 이도 있었다.오창국민학교는 그야말로 아수라장이 되었다. 잠시 후 인민재판장은 한 손을 들어 주민들을 제지한 뒤 권총 방아쇠를 당겼다. 세 발의 총성이 울린 후에야 그의 목이 꺾이었다. 지아비와 자식, 아버지의 원수인 그가 죽자 사람들은 속이 시원한 게 아니라 허탈했다.그제야 집안의 기둥이었던 망자(亡者)가 떠올랐기 때문이다. 오창국민학교 운동장에 모인 보도연맹원 유가족들은 학교가 떠나가라 통곡을 했다. 오창면 소재지가 한탄과 울음바다로 변한 것은 양곡창고의 비극이 발생한 지 16일 만인 1950년 7월 27일이었다(박만순, <박만순의 기억전쟁 4>, 2025).그렇다면 의용소방대장 김아무개는 인공시절 오창초등학교의 인민재판에서 왜 죽임을 당했을까? 제1기 진실화해위원회의 '오창 보도연맹사건 보고서'에 의하면 김아무개는 오창면장 권희만이 보도연맹원들을 풀어주려고 하는데, 열쇠를 빼앗아 달아났다.결국 양곡창고 안에 구금되어 있던 이들 약 300명이 후퇴하는 수도사단 군인들에게 집단학살을 당했던 것이다. 총을 발포한 것은 군인이었지만 유족들이 보기에 김아무개의 소행이 자신의 가족들을 죽음에 이르게 하는데 적지 않은 역할을 했다고 본 것이다.청원군 남이분주소(남이지서)에 의용소방대장 강대동이 붙잡혀왔다. 벌벌 떨던 강대동은 윤용원을 보자 "용원이, 나 좀 살려 주게"라고 사정을 했다. 윤용원은 주저 없이 강대동을 풀어주었다. 부용면에 거주하던 민철식 내외와 부용금융조합에 근무했던 박종학도 마찬가지로 살려주었다.소위 '반동'으로 이름을 날린 강대동과 우익인사를 풀어준 윤용원은 누구인가? 그는 인공시절인 1950년 8월 13일 남이분주소원으로 임명되었다. 분주소원의 역할은 6.25 전쟁 전 악덕 지주나 경찰 및 공무원 가족, 우익단체 간부들을 잡아들여 처벌하는 것이었다. 하지만 윤용원은 우익인사라고 해서 덮어놓고 죽이거나 처벌하는 것에는 동의할 수 없었다.강대동이 풀려난 사실을 알게 된 석곡리 출신 분주소장이 발끈했다. "당장 강대동이를 다시 잡아오시오!" 추상같은 명령에 분주소원들이 총과 도끼, 곤봉을 소지하고 남이면 척산리 강대동의 집을 찾았다. 하지만 집주인은 몸을 피한 상태였다.그러자 분주소원들은 강대동의 소재를 파악하기 위해 그의 큰딸 강태임을 연행했다. 며칠 후 분주소원들은 반동혐의를 가진 모씨를 검거하기 위해 척산리 모씨 집을 급습했다. 그런데 그곳에 모씨는 없고 며칠 전부터 찾기에 혈안이 되었던 강대동이 있지 않은가! 강대동은 같은 마을 모씨 집에 은신 중이었던 것이다.분주소원 한 명이 주저하지 않고 소총 방아쇠를 당겼다. 남이분주소원 윤용원이 살려준 강대동은 그렇게 허무하게 생을 마감했다. 그런데 사건은 그것으로 끝나지 않았다.강대동의 소재를 파악하기 위해 연행했던 강태임을 분주소원들이 척산리 야산으로 끌고 갔다. 최아무개는 자신이 소지한 도끼로 강태임의 후두부를 찍었다. 다른 분주소원들은 곤봉으로 강태임을 난타했다. 강태임은 의용소방대장의 딸이라는 이유 하나만으로 아무런 법적 절차 없이 불법적인 죽임을 당했다. 1950년 9월 24일이었다(대검찰청, <좌익사건실록 제10권>, 1973)."저놈 죽여라!" 절골(사곡리) 사람들이 청원군 강내면 궁현리 최개락 집으로 몰려와 언성을 높였다. 전쟁이 터졌을 때 최개락은 궁현리 이장을 맡고 있었다. 그런데 인공시절 사곡리 사람들이 왜 최개락 집에 몰려 왔을까?6.25 발생 직후 강내면 보도연맹원 65명과 강외면 보도연맹원 5명은 강내지서 창고에 구금되었다. 이들 중 68명이 1950년 7월 10일 탑연리 야산에서 후퇴하는 2사단 16연대 군인들에 의해 집단학살을 당했다. 이 과정에서 강내지서장 김아무개는 철저한 예비검속으로 주민들의 원성을 샀다. 즉, 소집에 불응한 이의 가족을 연행해 성고문을 가하고 죽도록 몰매를 가한 것이다.그런데 인민군이 진주한 후 인근 지역 이야기를 들은 강내 보도연맹원 유가족들은 큰 충격을 받았다. 강서에서는 지서장(남정식)이 보도연맹원 약 50명을 전부 풀어주었다는 것이었다. 강외에서도 지서장이 지서창고에 구금되어 있던 보도연맹원 35명을 풀어주었다. 탑연리 야산에서 죽임을 당한 5명을 제외한 30명의 보도연맹원들은 죽음의 구렁텅이에서 벗어났다.인근 지역인 강서면과 강외면에서는 지서장의 용단과 기지로 대부분의 보도연맹원이 살아난 반면 강내면에서는 몰살을 당했던 것이다. 인민군이 진주하자 탑연리 야산에서 가족들의 시신을 수습하던 가족들은 피눈물을 흘렸다. 자기 가족들의 원수를 갚아야 겠다는 생각을 했다. 특히 강내면에서 피해가 가장 컸던 사곡리 사람들이 그랬다. 사곡리에서만 18명이 떼죽음을 당했던 것이다.사곡리 사람들은 엉뚱한 이에게 분풀이를 했다. 궁현리 이장 최개락이었다. '당신이 살려주려고 했으면 충분히 살아날 수 있었을텐데'라는 원망이었다. 강내면과 강외면은 지서장이 살려주었지만 청원군 북일면 오근장리에서는 의용소방대장의 구명운동으로 200명의 보도연맹원들이 살아났다고 들은 터였다.사곡리 보도연맹원 유가족들은 궁현리 이장 최개락이 적극적인 구명운동을 하지 않아 자신들의 가족이 죽었다고 판단했다. 그들은 최개락을 사곡리로 끌고 가 뭇매를 가했다. 최개락은 집으로 돌아온 지 5일 만에 세상을 떠났다.가족들이 최개락의 묘에서 며칠을 울었는데 인민군들이 그 사연을 물었다. 가족들이 죽은 사연을 말하며 원통함을 호소하였다. 인민군들은 사인을 밝히기 위해 묘를 팠다. 시신을 부검해보니 콩팥이 터져 있었다. 구타에 의한 죽음이 분명했다. 인민군이 최개락 가해자를 처벌했는지는 확인되지 않았다.해방 후, 청주·청원에서 좌익세가 가장 컸던 부용면에도 인민군이 진주하자 인민위원회가 만들어졌다. 부용면 인민위원회는 면내의 우익인사들을 금강변으로 끌고 갔다. 약식 인민재판을 통해 모두 사형이 선고되었다.1950년 9월 2일 금강변에서 아무런 저항도 하지 못한 채 떼죽음을 당한 우익인사들은 29명이었다. 보도연맹원 1~2차 예비검속으로 36명이 학살당한 사건의 보복적 성격이 강했다. 농부였던 부용면 금호리 오이권(1901년생)은 지방 좌익 아무개에 의해 인민위원회 사무실로 사용된 부강약수터 부근 굴로 연행되었다.같이 구금되었던 이들과 함께 오이권은 9월 2일 부강리 용뎅이(금강의 가장 깊은 곳)라는 곳에서 총살 후 수장되었다. 그가 과거에 국군과 경찰에 협조했다는 이유였다. 대한청년단 활동을 한 금호리 오박동(1910년생)도 같은 날 같은 곳에서 죽임을 당했다.인공시절 인민재판은 다소 형식적이었다. 충청북도 인민위원회 산하에 인민재판소가 설치되고 참심원이라는 제도를 두어 민주적 재판의 형식을 갖추기도 했다. 하지만 실제 마을 단위에서의 인민재판은 그렇지 않았다. 피고에게 해명의 기회도 주어지지 않았을뿐더러 민주적인 절차를 거치지 않았다.청원군 오창면 김찬배의 경우도 마찬가지였다. 가곡리 김찬배(1915년생)는 공무원(청주형무소)이라는 이유로 인민군에 의해 8월 11일 오창면 신평리 지게바위에서 총살당했다.청원군 남이면 석실리에서 농사를 짓던 반장 이갑동(1903년생)은 평소에 인민위원회에 협조하지 않는다는 이유로 9월 25일 척북리 야산에 끌려가 지방 좌익에 의해 학살되었다. 추석 하루 전날이었다(진실화해위원회, 청원지역 이갑동 등 33인의 적대세력에 의한 희생 및 강제연행 사건, 2008).지방 좌익들이 신정휴(1922년생)에게 손가락질을 하며 인민군에게 고자질을 했다. 전쟁 전 대한청년단 활동을 했던 청원군 낭성면 귀래리의 신정휴는 그날 인민군에게 연행되었다. 그는 1950년 8월 2일 청원군 낭성면 관정리 관정교 아래(귀래리 경계, 속칭 사자울 냇물)에서 총살되었다.같은 날 신정휴와 함께 죽임을 당한 이는 낭성면 성대리(현재는 미원면 성대리) 허만희(1910년생)였다. 그는 당시 청원군청 서기였다. 신정휴와 허만희는 우익과 공무원이라는 이유로 인민군 2~3명에 의해 불법적인 죽임을 당한 것이다.낭성면 성대리 허씨 집안의 불행은 허만희의 죽음으로 끝나지 않았다. 허만표(1925년생)는 공무원이라는 이유로 죽임을 당한 허만희의 동생이다. 피난을 다녀온 허만표는 9월 28일 국군이 마을에 들어온다는 소식을 접하고 마을에서 있었던 '국군환영 만세 모임'에 참가하였다가, 참석한 무리를 향해 인민군이 던진 수류탄 파편에 맞아 중상을 입었다. 결국 3일 후 성대리 자택에서 사망하였다.