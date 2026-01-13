메뉴 건너뛰기

26.01.13 13:11최종 업데이트 26.01.13 13:11

"노동자 시장 되겠다" 진보당 윤택근 부산시장 출마선언

경남 전희영 전 전교조 위원장 이어 민주노총 전 수석부위원장도 부산 지방선거 출사표

다가오는 지방선거와 관련해 진보당이 경남에 이어 부산에서도 노동자 후보를 내세웠다. 민주노총 위원장 권한대행, 수석부위원장을 지낸 윤택근 진보당 부산시당 지방선거 기획단장이 13일 부산시의회 브리핑룸에서 부산시장 선거 출마를 선언하고 있다.
다가오는 지방선거와 관련해 진보당이 경남에 이어 부산에서도 노동자 후보를 내세웠다. 민주노총 위원장 권한대행, 수석부위원장을 지낸 윤택근 진보당 부산시당 지방선거 기획단장이 13일 부산시의회 브리핑룸에서 부산시장 선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 김보성

윤택근 전 민주노총 수석부위원장이 다가오는 부산시장 선거에 진보당 주자로 출사표를 내밀었다. 경남의 전희영 전 전국교직원노동조합 위원장에 이어 진보당은 부산에서도 노동자 후보를 앞세워 지방선거를 돌파하겠다는 방침이다.

진보당 부산시당 지방선거기획단 단장을 맡은 윤 전 부위원장은 13일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 "떠나는 부산에서 찾아드는 부산으로, 좋은 일자리와 공공성 양 날개로 부산을 살리겠다"라고 부산시장 후보 출마를 공식화했다.

'공공도시 부산'과 '노동자 시장' 앞세워

지난 주말까지 진행된 당내 투표에서 후보로 정해진 윤 전 부위원장의 이날 출마선언문에는 '공공도시 부산'과 '노동자 시장' 강조가 담겼다. 그는 거대정당 후보들과 달리 개발보단 공공성을 더 강화하겠단 계획에 방점을 뒀다. ▲관광수익 지역환류제 ▲완전한 버스공영제 ▲부산공공은행 설립 등을 열거한 윤 전 부위원장은 "공공도시로, 살고 싶은 부산을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

지방소멸 대책을 두고는 "좋은 일자리를 만드는 게 우선"이라고 밝혔다. 균형발전 차원에서 '행정통합, 메가시티, 해양수도' 등의 정책이 쏟아지고 있으나, 진짜 중요한 부분이 빠져있단 지적이다. 윤 전 위원장은 "위험의 위주화, 불법하도급, 임금체불, 심야노동 등 노동자의 절규에 답하는 시장이 될 것"이라며 이를 1호 핵심 업무로 약속했다.

국민의힘 소속 박형준 부산시장의 임기 4년 8개월 성과 자평에는 예민하게 날을 갈았다. 최근 여당 내 견제구에 박 시장은 투자와 고용률 등 수치를 내밀며 반박한 바 있다. 그러나 윤 전 부위원장은 이에 동의하지 않았다. 그는 "엑스포 타령 등 전시성 행정에 탕진한 기간"이라며 되레 "부산 소멸의 길을 재촉했다"라고 냉랭한 평가를 했다.

부산 출신인 윤 전 부위원장은 부산지하철노동조합 위원장, 민주노총 부산본부장을 거쳐 지난 윤석열 정부 시기엔 양경수 민주노총 위원장 체제에서 수석부위원장을 맡는 등 노동운동에 매진해 온 인사다. 양 위원장이 재선 도전에 나서면서 권한을 넘겨받아 대행으로 민주노총을 이끌기도 했다.

부울경 진보정당의 노동자 후보 출마는 벌써 두 번째다. 올해 진보당으로 입당한 전희영 전 전교조 위원장이 하루 전인 12일 경남도청 프레스센터에서 출마 기자회견을 열었고, 윤 전 부위원장도 바통을 넘겨 받았다.. 전 전 위원장과 마찬가지로 윤 전 부위원당 역시 "첫 노동자 시장이 되겠다"고 목소리를 키웠다.

"지난 총선과 대선의 교훈을 잊지 말아야 한다. 전국은 이겼지만, 부산은 (국민의힘에) 졌다. 내 삶을 지킬 구체적 대안이 없는 무맥한 단일화는 역동을 끌어낼 수 없다."

진보당은 12.3 비상계엄을 둘러싼 내란세력 청산에는 동의하지만, 선거연대에 대해선 부울경 전체로 대응하겠단 태도다. 출마선언 낭독 전 같은 시각 서울중앙지법에서 진행 중인 '윤석열 내란우두머리 혐의 재판' 얘기를 꺼내기도 한 윤 전 부위원장은 관련 질문이 나오자 "이번 선거에서 가장 중요한 지역이 영남권이다. 내란세력이 다시 똬리를 틀지 못하도록 해야 한다. 특정 지역이 아닌 부울경 차원으로 (단일화 여부 등에) 대응해 나가겠다"라고 답변했다.

[관련기사] 전희영 전 전교조 위원장, 경남도지사 출마 https://omn.kr/2go43

다가오는 지방선거와 관련해 진보당이 경남에 이어 부산에서도 노동자 후보를 내세웠다. 윤택근(오른쪽) 전 민주노총 수석부위원장이 13일 부산시의회 브리핑룸에서 부산시장 출마를 공식화하자 노정현(가운데) 진보당 부산시당 위원장, 김재남(왼쪽) 민주노총 부산본부장이 지지 발언을 하고 있다.
다가오는 지방선거와 관련해 진보당이 경남에 이어 부산에서도 노동자 후보를 내세웠다. 윤택근(오른쪽) 전 민주노총 수석부위원장이 13일 부산시의회 브리핑룸에서 부산시장 출마를 공식화하자 노정현(가운데) 진보당 부산시당 위원장, 김재남(왼쪽) 민주노총 부산본부장이 지지 발언을 하고 있다. ⓒ 김보성

