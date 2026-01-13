"노동자 시장 되겠다" 진보당 윤택근 부산시장 출마선언

윤택근 전 민주노총 수석부위원장이 다가오는 부산시장 선거에 진보당 주자로 출사표를 내밀었다. 경남의 전희영 전 전국교직원노동조합 위원장에 이어 진보당은 부산에서도 노동자 후보를 앞세워 지방선거를 돌파하겠다는 방침이다.
진보당 부산시당 지방선거기획단 단장을 맡은 윤 전 부위원장은 13일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 "떠나는 부산에서 찾아드는 부산으로, 좋은 일자리와 공공성 양 날개로 부산을 살리겠다"라고 부산시장 후보 출마를 공식화했다.
'공공도시 부산'과 '노동자 시장' 앞세워
지난 주말까지 진행된 당내 투표에서 후보로 정해진 윤 전 부위원장의 이날 출마선언문에는 '공공도시 부산'과 '노동자 시장' 강조가 담겼다. 그는 거대정당 후보들과 달리 개발보단 공공성을 더 강화하겠단 계획에 방점을 뒀다. ▲관광수익 지역환류제 ▲완전한 버스공영제 ▲부산공공은행 설립 등을 열거한 윤 전 부위원장은 "공공도시로, 살고 싶은 부산을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.
지방소멸 대책을 두고는 "좋은 일자리를 만드는 게 우선"이라고 밝혔다. 균형발전 차원에서 '행정통합, 메가시티, 해양수도' 등의 정책이 쏟아지고 있으나, 진짜 중요한 부분이 빠져있단 지적이다. 윤 전 위원장은 "위험의 위주화, 불법하도급, 임금체불, 심야노동 등 노동자의 절규에 답하는 시장이 될 것"이라며 이를 1호 핵심 업무로 약속했다.
국민의힘 소속 박형준 부산시장의 임기 4년 8개월 성과 자평에는 예민하게 날을 갈았다. 최근 여당 내 견제구에 박 시장은 투자와 고용률 등 수치를 내밀며 반박한 바 있다. 그러나 윤 전 부위원장은 이에 동의하지 않았다. 그는 "엑스포 타령 등 전시성 행정에 탕진한 기간"이라며 되레 "부산 소멸의 길을 재촉했다"라고 냉랭한 평가를 했다.
부산 출신인 윤 전 부위원장은 부산지하철노동조합 위원장, 민주노총 부산본부장을 거쳐 지난 윤석열 정부 시기엔 양경수 민주노총 위원장 체제에서 수석부위원장을 맡는 등 노동운동에 매진해 온 인사다. 양 위원장이 재선 도전에 나서면서 권한을 넘겨받아 대행으로 민주노총을 이끌기도 했다.
부울경 진보정당의 노동자 후보 출마는 벌써 두 번째다. 올해 진보당으로 입당한 전희영 전 전교조 위원장이 하루 전인 12일 경남도청 프레스센터에서 출마 기자회견을 열었고, 윤 전 부위원장도 바통을 넘겨 받았다.. 전 전 위원장과 마찬가지로 윤 전 부위원당 역시 "첫 노동자 시장이 되겠다"고 목소리를 키웠다.
"지난 총선과 대선의 교훈을 잊지 말아야 한다. 전국은 이겼지만, 부산은 (국민의힘에) 졌다. 내 삶을 지킬 구체적 대안이 없는 무맥한 단일화는 역동을 끌어낼 수 없다."
진보당은 12.3 비상계엄을 둘러싼 내란세력 청산에는 동의하지만, 선거연대에 대해선 부울경 전체로 대응하겠단 태도다. 출마선언 낭독 전 같은 시각 서울중앙지법에서 진행 중인 '윤석열 내란우두머리 혐의 재판' 얘기를 꺼내기도 한 윤 전 부위원장은 관련 질문이 나오자 "이번 선거에서 가장 중요한 지역이 영남권이다. 내란세력이 다시 똬리를 틀지 못하도록 해야 한다. 특정 지역이 아닌 부울경 차원으로 (단일화 여부 등에) 대응해 나가겠다"라고 답변했다.
