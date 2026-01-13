"택시 호출 20분째... 눈길 미끄러워 막막"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲눈이 내린 지난 12일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 우산이나 외투 모자를 쓴 시민들이 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

13일 아침, 창문을 열자마자 탄식이 쏟아져 나왔다. 밤사이 내린 하얀 눈이 세상을 뒤덮었지만, 아름답다는 생각보다는 '오늘 어떻게 출근하나'라는 걱정이 앞섰기 때문이다.설상가상이라는 말은 이럴 때 쓰는 것일까. 서울시내버스 노사 임금 협상 결렬로 첫차부터 전면 파업에 돌입했다는 뉴스가 스마트폰 화면을 채웠다. 폭설로 인한 도로 마비에 버스 운행 중단까지, 그야말로 '출근길 대란'의 서막이었다.오전 7시 30분, 평소라면 버스를 기다리는 줄로 질서 정연했을 서울 강북구 삼양동사거리버스정류장은 혼란 그 자체였다. 정류장 전광판에는 '운행 대기' 혹은 '차고지'라는 글자만 떴을 뿐, 도착 예정 시간을 알리는 숫자는 보이지 않았다.두꺼운 패딩을 입고 발을 동동 구르던 직장인 김아무개(35)씨는 "택시 호출 앱을 20분째 켜 놓고 있지만 '배차 가능한 차량이 없다'는 메시지만 뜬다. 지하철역까지 걸어가기엔 눈길이 너무 미끄러워 막막하다"고 말했다. 실제로 제설 작업이 채 이루어지지 않은 일부 이면 도로에서는 승용차들이 거북이 걸음을 하고 있었고, 그나마 운행되는 마을버스나 대체 수송 차량은 이미 만원이라 정류장에 서지도 못한 채 지나치기 일쑤였다.버스를 포기한 시민들이 지하철로 몰리면서 역사 내부는 발 디딜 틈 없었다. 서울 지하철 동대문역사문화공원역 입구부터 길게 늘어선 줄은 계단 위까지 이어졌다. 젖은 우산을 접고, 눈 묻은 신발을 털며 역사로 들어선 시민들의 표정에는 피로감이 역력했다. 대학생 이아무개(22)씨는 "평소보다 30분 일찍 나왔는데도 지각할 것 같다"며 "지하철 안이 콩나물시루처럼 꽉 차서 숨쉬기도 힘들었다"이라고 토로했다.오후부터는 기온이 더 떨어져 도로 결빙이 우려된다고 한다. 아침 출근길 전쟁을 치른 시민들은 벌써 퇴근길을 걱정하고 있다. 노사 간 조속한 타결과 지자체의 신속한 제설 작업이 절실한 시점이다.