모두 달려나갈 때, 문장 앞에 잠시 멈춰 서는 일

큰사진보기 ▲소설 <지상에서 우리는 잠시 매혹적이다>출간일 2025년 12월 30일, 6년전의 책이 재출간되었다. 그때보다 더 사회와 부합하며 공명한다. ⓒ 노태헌 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런ㅊ에도 실립니다.