울산시 "환경 분야 4470억 원 투입, 깨끗한 생태도시 조성"

큰사진보기 ▲최정자 울산시 환경국장이 13일 울산시청 프레스센터에서 2026년 연두 언론브리핑을 통해 올해 주요 추진사업 및 정책에 대해 설명하고 있다 ⓒ 울산시 관련사진보기

울산광역시가 올해 환경 분야에 전년 대비 9% 증가한 4470억 원을 투입해 "울산을 대한민국 대표 깨끗한(클린) 도시로 만들겠다"는 포부를 밝혔다.이를 위해 '클린업 전담팀'을 운영해 상시적인 환경정비를 하고 기후위기에 적극 대응, 생물다양성 보존과 울산국가지질공원 기반 구축을 통한 생태도시 조성에도 나선다는 계획이다.특히 탄소·미세먼지를 저감해 맑은 대기질을 확보하기 위해 도심 대기환경 관리를 강화하는 한편기후위기에 대응하는 도시 역량 강화를 위해 하수처리 기반시설을 확충하기로 했다. 또한 폐자원의 안정적인 처리 및 순환경제 전환을 위해 노후 성암소각장 1·2호기 재건립을 오는 10월까지 완료한다는 방침이다.브리핑에 앞서 보도자료를 낸 김두겸 울산시장은 "기후위기에 적극 대응해 쾌적하고 깨끗한 환경을 조성하고, 환경 서비스 역량을 강화해 시민 모두가 살기 좋은 클린 울산을 만들어가겠다"라고 말했다.최정자 울산시 환경국장은 브리핑에서 "지난 3년간은, 에코폴리스 울산선언 20주년 기념 미래 비전 선포하고 광역 지자체 최초 국제생태관광상 수상, 태화강의 유네스코 생태수문학 시범 유역 등재, 대한민국 새단장 추진 우수 지자체 선정 등이 있었다"며 "이러한 성과를 토대로 2026년에도 대한민국을 대표하는 클린도시 울산을 만들어 가겠다"고 운을 뗐다.그러면서 그 방안 중 하나로 "'도시청결 기동대 운영'으로 상시적인 환경정비를 해 깨끗한 울산 만들기에 힘쓰겠다"며 "야생동물 보호, 외래종 퇴치 등 생물다양성 보존과 시민참여 생태관광 프로그램 운영, 울산국가지질공원 인증을 위한 기반을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.이어 "탄소·배출가스 저감으로 맑은 대기질 확보를 위해 노력하겠다"며 그 방안으로 '전기자동차 보급과 충전시설 확충', '노후경유차 및 건설기계 배출가스 저감사업 추진', '미세먼지 계절관리제시행·운영', '도로먼저 제거 및 폭염 대응 살수차 운영으로 고농도 미세먼지 집중 관리' 등을 들었다.특히 "기후 위기에 대응하는 도시 역량을 강화하겠다"며 '청량·여천하수처리시설 신설', '회야·온산하수처리시설 증설', '관로 미보급 지역에 하수관로 부설', '산업단지 완충저류시설 설치 및 비점오염 저감사업 추진', '국가·지방하천의 시설물 관리와 정비' 등을 제시했다.최 국장은 마지막으로 "폐자원의 안정적 처리와 순환 경제 전환을 위해 노력하겠다"며 "2026년 하반기에 성암소각장 1,2호기를 준공하고 가동하도록 하겠다"고 밝혔다.또한 "장례식장 다회용기 사용와 울산컵 서비스 활성화로 환경서비스 역량을 강화하여 순환경제 전환을 앞당기겠다"고 밝혔다.