을지로 책방에서 시작하는 겨울방학 서울 투어

큰사진보기 ▲그래서 서점과 조약돌 ⓒ 박이연 관련사진보기

"헤매는 분들이 많아서 준비했어요. 헨젤과 그레텔에서처럼 돌멩이를 준비했어요. 가시는 길은 헤매지 않도록요. 하하."

"이게 뭐예요?"

"책입니다. 방산시장에서 포장지로 사용되는 종이를 재활용해서 작가님이 책을 만들었어요. 열어보세요."

큰사진보기 ▲그래서 책방 보물찾기 ⓒ 박이연 관련사진보기

"사장님, 이거 독서기록장이죠?"

"책입니다."

큰사진보기 ▲그래서 서점의 갤러리 ⓒ 박이연 관련사진보기

큰사진보기 ▲을지반점(군만두 서비스를 주는 특별한 곳) ⓒ 박이연 관련사진보기

"한복 와인 커버예요. 선물용이에요."

큰사진보기 ▲빛초롱축제 ⓒ 박이연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 필자의 브런치 스토리에도 함께 실릴 예정입니다. (https://brunch.co.kr/@h20514)