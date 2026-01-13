교사의 정치기본권 보장 없이 민주시민교육 없다

큰사진보기 ▲<교원도 시민이다> 홍보물교육활동에 영향을 주지 않는 범위에서 교사에게도 시민으로서 기본권인 정당 가입, 후원 등 최소한의 정치기본권을 보장해야 한다. 유엔과 국제노동기구(ILO) 역시 오래 전부터 한국 정부에 이를 권고하여 왔다.(글쓴이가 직접 촬영하여 이미지를 더해 갈무리함) ⓒ 학교시민교육교원노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21대 대선 후보 시절 내건 8대 교육공약12.3 내란 사태를 겪은 탓인지 대선 홍보물에 민주시민을 육성하기 위한 <초중고 시민교육 강화>와 <교사의 정치기본권 보장>을 통해 K-교육 완성이 눈에 확 띌 정도로 매우 인상적인 공약이다.

아이들에게 4·19혁명이나 5·18광주민주화운동을 경험담 이야기하듯이 수업하는 건 가능하다. 그러나 정치교육 차원에서 4월혁명과 5월광주민중항쟁을 가르치는 건 부담이다. 더구나 제주4·3학살, 4·3항쟁을 현대사교육 차원에서 가르치는 건 거의 불가능하다. 종종 논란의 중심에 서기 때문이다. 하물며 10·19여순학살, 여순항쟁을 가르치는 건 아예 불가능하다. 아니, 그런 교사를 찾기 어렵다.그 이유는 단순 명료하다. 한쪽은 은폐된 역사의 진실을 들춰내 햇빛을 보게 하려 하고 다른 한쪽은 감춰지고 왜곡된 역사를 수십 년에 걸쳐 강제 주입해 왔기 때문이다. 대표 사례가 제주4·3 공산폭동, 5·18광주사태, 광주폭동으로 학습한 세대에서 알 수 있다. 그런 면에서 한국사회는 갈등지수가 무척 높은 국가다. 이념갈등, 빈부갈등, 노사갈등, 지역갈등, 세대갈등에 더해 역사갈등 또한 만만치 않다.한국은 갈등지수 세계 3위에 오를 만큼 위험사회다. 그런데 갈등공화국 대한민국을 건강한 공동체로 변화하는 데에 '정치교육'(Politische Bildung) 만큼 효과가 확실한 건 없다. 나치 전체주의 교육을 받은 세대가 청산되며 역사의 뒤편으로 사라진 독일을 보면 알 수 있다. 독일은 진저리날 정도로 나치 전체주의 교육에 멍든 사회였다. 그러나 1952년 내무부 산하에 연방정치교육원을 설립하면서 독일은 전체주의 교육 청산에 돌입했다.특히 1969년 연정으로 집권한 사민당 빌리 브란트 수상은 '민주주의를 감행하자'는 구호 아래 교육개혁을 통해 독일 사회 개혁의 초석을 닦았다. 68혁명 이후 1970년대 독일은 냉전체제 속 좌우이념 대결이 극렬했다. 1976년 사민당 집권 시절 바덴뷔르템베르크주 주 정치교육원은 사민당, 기민당, 기사당 좌우를 대표하는 정치학자, 교육학자 6명으로 소규모 학술세미나를 개최했다. 이른바 '보이텔스바흐 합의'가 탄생하는 순간이다.학술세미나 주제는 "'정치교육'에서 합의문제"였다. 합의문서를 도출하진 못했으나 오늘날 독일 시민교육의 대원칙을 세웠다. 독일 연방 16개 주 모두 정치교육에서 '보이텔스바흐 합의'의 원칙을 따른다. '보이텔스바흐 합의'는 교수-학습 과정에서 지켜야 할 세 가지 원칙이다. ①주입과 교화 금지 ②논쟁성 짙은 현안 수업 ③학생의 정치적 이해관계 고려라는 세 가지 원칙이다.다시 말해 교사가 자신의 신념을 일방적으로 주입하지 않고 정치·사회·학문적으로 논쟁성 짙은 주제는 날 것 그대로 교실 수업에서도 논쟁적인 주제로 다루어야 하며 학생의 정치적 이해관계를 존중하는 대원칙이다.보이텔스바흐 합의는 1997년 뮌헨선언을 통해 '시민교육이 곧 정치교육'으로 발전했다. 2005년 마그데부르크선언을 통해 '민주주의를 학습하는 것은 곧 민주주의자로 살아간다'는 점을 명확히했다. 시민교육에서 앞서간 핀란드, 독일, 프랑스 등 북서유럽은 현직 교사가 국회로 진출하는 게 자연스럽다. 교사의 정치기본권을 온전히 보장하고 있기 때문이다. 오늘날 독일이 유럽연합(EU)의 실질적 리더이자 전 세계에서 가장 존경 받는 국가인 이유다. 핀란드 역시 교사가 가장 높은 존경을 받고 학생들이 학교를 행복발전소로 인식하는 배경이다.한국은 300명 의원 중 현직 교사 출신이 단 한 명이 없다. 좋은 교육법이 나올 리 만무하다. 국회의원이나 지자체장 등 피선거권은커녕 정당 가입조차 형사 처벌 대상인 야만 상태다. 2013년 박근혜 정권 시절 1,000명이 넘는 교사가 진보정당 후원으로 형사처벌받은 게 대표 사례다. OECD 가입 38개국 중 한국의 교사는 정치기본권이 전무하다. 교사를 정치금치산자로 속박한 채, 시민교육을 통해 성숙한 시민을 길러내는 건 어불성설이다.이젠 낡은 이념인 '교육의 정치 중립'을 외칠 때가 아니다. 정치 중립을 내세워 정치에 무관심한 시민을 양산할 시대는 지났다. 편향되지 않도록 정치 공정성을 실현하여 참여하고 연대하는 적극적 시민을 길러내야 한다. 정치 중립이라는 낡고 그럴듯한 이데올로기로 더 이상 국민을 기만해선 안 된다. 민주시민은 저절로 탄생하지 않는다. 시간이 없다.