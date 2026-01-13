울산시민 91.9% "'돌봄은 공공이 주체가 되어야 한다'고 생각"

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 13일 시의회 프레스센터에서 통합돌봄 수요조사 결과 발표 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

오는 3월 27일 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 시행을 앞두고 진보당 울산시당과 진보정책연구원이 '통합돌봄' 제도 시행에 대한 울산시민 인식 파악을 위해 통합돌봄 수요조사를 했다. 그 결과 시민의 91.9%가 "돌봄은 정부와 지자체 등 공공이 주체가 되어야 한다"고 생각하는 것으로 나타났다.조사는 지난해 11월 25일부터 12월 1일까지 7일간 울산광역시 거주 만 35세 이상 64세 이하 중장년층을 대상으로 지역·성별·나이 분포 유형별로 590명 면접 조사로 진행됐다.진보당 울산시당은 13일 시의회 프레스센터에서 결과 발표 기자회견을 갖고 "시민들은 돌봄이 시장의 상품이 아니라 국가와 지방자치단체가 책임져야 할 시민의 권리라고 인식하고 있다는 것이 조사결과 나타났다"고 밝혔다.조사에 따르면 "돌봄서비스는 '어떤 주체가 운영'할 때 가장 효 과적이고 생각하십니까?"라는 질문에 '중앙 정부'라는 응답이 50.8%, '지자체 운영'이 41.1% 로 공공부문 선호가 91.9%에 달하는 것으로 나타났다. 반면 '비영리 민간단체'는 5.3%, '영리 민간기관'은 2.8%로 선호도가 매우 낮았다.진보당 울산시당은 이를 두고 "시민들은 '돌봄서비스는 시장보다는 국가와 지방자치단체가 책임있게 운영해야 한다'는 공공책임 인식이 뚜렷하다는 것을 알 수 있다"고 밝혔다.또 "돌봄서비스는 누구를 대상으로 설계해야 한다고 생각하십니까?"라는 질문에 조사 대상 시민의 55.1%가 "돌봄서비스는 소득이나 자산과 관계없이 필요한 모든 사람에게 제공하는 보편적 서비스로 설계해 야 한다"고 응답했다. "선별적 서비스로 설계해야 한다"는 의견은 41.4%, "잘 모르겠다"는 3.8%로 나타났다.이에 진보당은 "이 결과는 돌봄이 특정 취약계층에 제한되는 것이 아니라, 모든 시민이 접근 가능 한 기본적인 사회서비스로 자리잡아야 한다는 인식이 넓게 형성되어 있다는 것을 보여준다"고 분석했다.그러면서 "2022년 한국복지패널 조사 분석보고서에 '선별적 복지가 아닌 보편 돌봄서비스는 누구를 대상으로 설계해야 한다고 생각하십니까?'에 동의하는 국민 비율이 41.93%였던 것에 비해 울산시민은 돌봄이 보편적 복지여야 한다고 생각하는 비율이 높다는 것을 알 수 있다"고 덧붙였다.한편 울산시민들은 돌봄서비스에 국가가 더 많은 비용을 부담해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 응답자의 59.6%가 돌봄서비스 이용 비용에 대해 "국가와 이용자가 함께 부담하되, 국가가 더 많이 부담해야 한다"고 응답했다.이어서 "전액 국가 부담"을 선호한 응답은 29%로 두 번째로 높았으며, "이용자가 전액 부담해야 한다."고 답한 비율은 0.3%로 극히 낮았다.이외 "국가 및 지방자치단체가 제공하는 노인, 장애인, 영유아 돌봄서비스에 대해 알고 있는지"에 대해 전체 응답자의 76.4%가 "알고 있었다"라고 응답했으며, 23.6%는 "모르고 있었다"고 답변했다.또한 울산시가 돌봄과 복지, 의료, 주거 등에 대해 지원 상담과 신청에 대해 도움을 받는 "원스톱 통합돌 봄창구가 생긴다면 이용할 의사가 있으십니까?"라는 질문에 91.5%가 "이용하겠다"고 답변했다. 진보당은 "이는 울산시민들이 통합 돌봄에 대한 접근성이 높아지길 기대하고 있다는 것을 보여준다"고 평했다.이어 "돌봄서비스가 국가와 지방자치단체가 제공해야 할 권리"라는 주장에 대해 86.5%가 동의 (매우 50.0%, 약간 36.5%)한다고 답했다. 반대 의견은 13.5%였다. 진보당은 "돌봄서비스의 공공성에 대한 사회적 합의 수준이 매우 높다는 것을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.진보당은 총평으로 "시민의 91.9%가 돌봄의 공공책임을 요구했고, 절반 이상이 보편적 돌봄을 원하고 있다"며 "통합돌봄은 취약계층만을 위한 시혜가 아니라 누구나 필요할 때 이용할 수 있는 기본서비스여야 한다"고 제언했다.그러면서 "원스톱 통합돌봄 창구 구축과 국가와 지자체의 책임 강화, 돌봄노동자에 대한 안정적 고용과 적정임금 보장을 통해 이름 뿐인 통합이 아닌 삶을 바꾸는 돌봄 전환을 반드시 만들어가겠다"는 입장을 밝혔다.