육전 한 입에 법주 한 잔, 빈틈 없는 그 맛

큰사진보기 ▲막걸리 안주로 나온 육전. 음식 궁합이 잘 맞았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아니, 안주 나오기도 전에 술부터 찾아요?"

"이 사람, 꼬막 비빔밥은 당신도 좋아하면서!"

"그건 그렇다고 치고, 경주법주는 뭐 특별해요?"

"역사와 전통이 있지. 경주에 왔으면 이걸 마셔야 진짜 여행이지."

"아주머니, 이 막걸리 제가 알던 청주 법주와 맛과 가격에서 차이가 커요?"

"아이구, 손님이 말씀하시는 건 비싼 청주 법주지요. 그건 명절이나 제사 때 주로 쓰는 거고요, 이건 막걸리처럼 편하게 마시라고 나온 거예요. 맛은 청주보다 훨씬 구수하고 가격도 착해서 여행 오신 분들은 다 이거 찾으세요."

큰사진보기 ▲꼬막비빔밥. 매콤한 맛이 일품이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 지난해 12월 28일부터 같은 달 30일까지 경북 일원을 여행하고 다녀왔습니다.

여행을 가면 현지의 특산물을 먹어라. 그리고 여행을 하고 난 뒤 그 당시 맛을 잊지 못할 때 또 찾아 먹어라. 나의 여행 철학은 언제나 이 단순한 문장에서 시작된다.경주에서 뭘 먹을까 고민하다 숙소 가까이 꼬막비빔밥과 육전을 주 메뉴로 하는 음식점을 발견했다. 꼬막 하면 벌교가 떠오르고 육전은 진주가 생각나는데, 마침 내가 좋아하는 음식들이라 망설임 없이 차를 몰았다.사실 내게는 지워지지 않는 '맛의 이정표'가 있다. 벌교 여행길에 만났던 꼬막은 갯벌의 생명력이 입안에서 톡 터지는 듯했고, 진주에서 맛본 육전은 얇게 저민 소고기가 혀 끝에 착 감기는 일품이었다. 그 그리운 맛들을 경주라는 낯선 땅에서 마주하게 된 것은 분명 예기치 못한 행운이었다.식당 문을 열자마자 냉장고 안에 가지런히 놓인 '경주법주'가 눈에 들어왔다. "아! 경주하면 법주지" 안주로 육전까지 있으니 벌써 입안에 침이 고였다. 나는 자리에 앉자마자 생각할 겨를도 없이 육전 한 접시에 경주법주부터 찾았다.그러자 내 행동을 지켜보던 아내가 조금은 퉁명스럽게 말을 건넨다.경주법주가 무엇인가. 멀리는 통일신라 시대 궁중에서 빚어 마시던 비주(秘酒)에서 유래하여, '법도에 따라 빚은 술'이라 하여 법주(法酒)라 불리기 시작한 우리 민족의 명주 아니던가. 화랑들이 즐겨 마시고 왕실의 귀한 손님을 대접할 때 올랐던 그 술의 향기를 나는 기대하고 있었다.하지만 곧이어 종업원이 내려놓은 술병은 하얀 플라스틱병에 담긴 뽀얀 탁주였다. 나는 당황스러움에 막걸리병을 찬찬히 들여다보았다. '예전엔 사기 그릇에 담긴 맑은 청주였는데…' 당황한 기색으로 아주머니에게 물었다.메뉴판에 적힌 '5000원'이라는 가격표를 확인하고 나니 아주머니의 추천이 더 고맙게 느껴졌다. 병에 적힌 내용대로 맑은 부분부터 맛본 뒤 서서히 섞어 잔을 채웠다.드디어 육전과 꼬막 비빔밥이 상에 올랐다. 노란 달걀옷을 입은 육전 한 점을 입에 넣었다. 씹을수록 배어 나오는 고소한 소고기의 육즙이 입안을 빈틈없이 채울 때, 차갑게 식힌 법주 막걸리를 한 모금 들이켰다. 막걸리의 부드러운 목 넘김 뒤에 따라오는 은은한 곡주 향과 청량한 탄산이 육전의 기름진 맛을 씻어주며 담백함을 극대화했다."역시 육전엔 막걸리네!"라는 감탄이 절로 나오는 환상적인 조화였다. 옆에 앉은 아내도 꼬막비빔밥 맛에 푹 빠져 있었다. 벌교의 기억을 고스란히 담은 꼬막 비빔밥의 매콤한 맛을 제대로 즐기는 모양이다. 자극적일 수 있는 매운맛이었지만, 쫄깃한 꼬막의 식감과 어우러진 그 매콤함이 입맛을 돋운다며 연신 숟가락질이 바쁘다.아내도 입안이 얼얼해질 때쯤 막걸리 한 잔으로 그 열기를 달래면서 "이 매콤한 맛이 막걸리랑 정말 잘 어울려요!"라며 환하게 웃었다.맑은 청주를 기대했던 서운함은 어느덧 사라지고, 오히려 소박한 안주에는 이 소탈한 막걸리 한 잔이 더 착 감기는 느낌이었다. 화려하지는 않지만 깊이가 있고, 튀지 않지만 존재감이 확실한 맛. 그것은 천년고도 경주와 참 많이 닮아 있었다.이제 나에게 경주 여행은 '변화 속에 살아있는 전통'으로 기억될 것이다. 집에 돌아가서도 문득 이 맛이 그리워질 때면, 나는 오늘의 이 서늘한 밤 공기와 아내와의 정겨운 대화, 그리고 아주머니의 친절한 설명 속에 정성껏 잔을 채웠던 법주 한 잔을 떠올리며 다시 경주를 꿈꾸게 될 것 같다. 장소는 중요하지 않았다. 그곳이 경주였고, 내 곁에 당신이 있었으며, 우리 앞에는 차가운 법주 한 잔이 있었으니까.