"기억 안 난다" 전 국토부 차관의 변심? "특검에 '김건희 21그램' 진술"

서울 용산 한남동 대통령 관저 공사를 종합건설 면허가 없는 업체 '21그램'이 따낸 배경에 김건희씨가 있었다는 진술이 나왔습니다.
12일 JTBC 보도에 따르면, 김오진 전 국토교통부 차관은 최근 특검 조사에서 "윤한홍 의원이 '김건희씨가 찍은 업체'라며 21그램과의 계약을 지시했다"는 취지로 말했습니다. 2022년 대통령 인수위 당시 윤한홍 의원이 청와대 이전 TF 팀장이었고, 김 전 차관은 그 아래에서 1분과장을 맡았습니다.
관저 공사 업체 선정에 김건희씨가 개입했고, 그 뜻이 윤한홍 의원을 통해 전달됐다는 구체적 진술은 이번이 처음입니다.
앞서 2024년 10월 국정감사에 증인으로 출석한 김 전 차관(당시 대통령실 관리비서관)은 21그램 추천자를 묻는 야당 의원들의 질의에 모르쇠로 일관했습니다.
그는 "아직도 21그램을 누가 추천했는지 기억이 나지 않느냐"는 질문에 그는 "기억이 안 나니까 말씀을 못 드리는 것 저도 안타깝다"고 답변했습니다. 특히 "김건희 여사가 추천했냐"는 추궁에는 "그런 사실 없다"며 단호하게 선을 그었습니다.(관련기사:대통령 관저 공사 '21그램' 김건희 추천? 전 비서관의 황당한 답변 https://omn.kr/2ag87)
하지만 정권이 바뀌고 구속되자 입장이 180도 바뀐 셈입니다.
문제가 된 21그램은 과거 김건희씨가 운영한 전시기획사 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원한 업체입니다. 실내건축공사업 면허만 보유하고 있어, 관련법 상 인테리어 외의 증축 공사는 할 수 없습니다. 그럼에도 서울 한남동 대통령 관저 공사를 따내 초기부터 특혜 의혹이 제기됐습니다.
특검은 윤한홍 의원을 직권남용 혐의로 입건해 사건을 경찰청 국가수사본부로 넘겼습니다. 윤 의원 측은 MBC에 "인수위 시절 '청와대 이전 TF'는 관저의 위치만 결정했고, 관저공사 업체 선정과 계약 체결, 공사 규모 등 모든 사안은 2022년 5월 10일 대통령 취임 이후 대통령실과 경호처의 검토와 결정에 따라 이뤄졌다"며 혐의를 부인했습니다.
아크로비스타에서 발견된 '디올 재킷'
지난해 11월, 윤 전 대통령 부부의 사저인 아크로비스타 압수수색 결과는 충격적이었습니다.
특검이 압수한 물품은 크리스챤 디올 재킷 16벌, 벨트 7개, 팔찌 4개에 달했습니다.
이 중에는 노란 체크무늬 재킷도 포함됐습니다. 김건희씨가 2022년 5월 공식 석상에서 착용해 '협찬 의혹'이 불거졌던 바로 그 제품입니다. 특검은 이 고가의 물품들을 21그램 측이 구매한 것으로 확인했습니다.
관저 공사를 수주한 업체가 발주처인 대통령 부인 측에 수천만 원어치의 명품 옷과 장신구를 건넨 셈입니다. 김건희씨 측은 '21그램이 대신 사다 준 것'이라고 진술한 것으로 알려졌습니다.
사건을 넘겨받은 경찰청 국가수사본부의 핵심 과제는 바로 이 지점입니다. 21그램이 건넨 디올 물품들이 수의계약의 대가였는지, 즉 뇌물죄 성립 여부를 규명해야 합니다.
관저 공사 혈세 낭비와 위증, 그리고 아크로비스타 장롱 속의 디올 재킷들까지. "공정과 상식"을 외쳤던 지난 정부의 민낯이 낱낱이 드러나고 있습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.