이 대통령 "중일 갈등, 한국이 깊게 관여할 문제 아냐"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 한일 정상회담을 하루 앞둔 12일 청와대에서 일본 NHK와 인터뷰를 하고 있다. 2026.1.12 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 한일 정상회담을 앞두고 "중국만큼 일본과의 관계도 중요하다"라고 말했다. "또한 "일본 수산물 수입 문제가 하나의 중요한 의제가 될 것"이라고 언급했다.이 대통령은 13일 일본 방문을 하루 앞두고 일본 공영방송 NHK가 공개한 인터뷰에서 "한국과 일본은 정말 가까운 이웃 나라인 만큼 주요 현안을 공유하고 있어 기회가 있을 때마다 서로 대화해야 한다"라고 밝혔다.지난 12일 청와대에서 1시간에 걸쳐 진행된 단독 인터뷰에서 이 대통령은 "두 나라가 서로 좋은 영향을 주고 받으며 미래로 향해야 한다고 생각한다"라며 "과거에 잠시 고통스러운 경험도 있지만, 거울로 삼고 더 나은 상황을 만들 수 있다"라고 말했다.그러면서 "갈등과 경쟁의 측면이 있다면 그것을 완화하거나 해결해 나가면서 각 나라의 지도자가 해야 할 일을 함께 마주해 찾으면 서로 유용한 이웃 나라가 될 것"이라고 강조했다.군사·안보 협력에 대해서는 일본의 과거 침략 역사와 독도 영유권 주장을 거론하며 "한국 입장에서 감정과 신뢰의 우려가 있어 쉽지 않은 문제"라면서도 "어려운 문제를 해결하는 것이 국가 지도자가 해야 할 일이므로 원만한 해결을 위해 서로 더 자주 만나야 할 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리가 작년 11월 '대만 유사시 개입' 발언으로 중일 갈등이 악화하는 상황과 관련해 "나는 시진핑 중국 국가주석에게도 한국에 있어서 중국만큼 일본과의 관계도 중요하다고 직접 말씀드렸다"라며 "각국은 고유의 핵심적인 이익, 국가 자체의 존립을 서로 존중하는 것이 매우 중요하다"라고 밝혔다.또한 "한국의 가장 중요한 과제는 현재의 복잡한 국제질서 가운데 어떻게 하면 한국의 국익을 극대화하면서도 주변 국가와의 관계를 원만하게 유지할 수 있느냐는 것"이라고 설명했다.그러나 "시 주석이 대만 문제에 관한 일본 측 입장에 대해 매우 안 좋은 생각을 갖고 있는 것은 분명하다"라며 "그것은 중국과 일본의 문제이며, 우리가 깊게 관여하거나 개입할 문제가 아니라고 본다"라고 선을 그었다.이어 "물론 무책임하다고 생각할 수도 있지만, 과연 한국이 어떤 입장을 취한다고 해서 이 나쁜 상황이 해결되거나 완화될까"라고 반문하며 "그렇다면 노력하겠지만, 제 판단으로는 현재 한국의 역할이 상황을 바꿀 수 있는 것은 아니다"라고 말했다.다만 "동북아의 평화와 안정이라는 측면에서는 중국과 일본의 대립과 대결은 바람직하지 않기 때문에 대화를 통해 원만하게 확실히 해소되기를 기다리고 있다"라며 "각국의 이해관계를 조정하는 과정이 폭력적이거나, 억압적이기보다는 대화와 양보를 통해서 원만하게 처리되면 좋겠다"라고 덧붙였다.그러면서 "한미일 관계만큼이나 한중일 관계도 중요하기에 우리도 역할의 여지가 있으면 노력하겠지만, 지금의 상태로서는 정말로 무엇인가 특별한 역할이 없는 것 같아 유감이기도 하다"라고 밝혔다.이 대통령은 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입에 관한 질문에 "한일 간 경제 협력을 강화할 필요성이 높아지고 있다"라며 "그 중 하나로 한국이 CPTPP에 가입하는 것이 매우 유용한 수단이 될 것"이라고 답했다.하지만 "이와 관련해 일본 수산물 수입 문제가 중요한 하나의 의제가 될 가능성이 크다"라고 말했다.이어 "현재 상태로는 한국 국민의 정서와 신뢰의 문제를 해결해야 하므로 단기적으로는 어렵고 장기적으로 해결해야 할 문제"라며 "CPTPP 가입을 위한 일본의 협조를 얻기 위해서는 적극적으로 논의해야 할 주제"라고 밝혔다.한국은 2011년 동일본 대지진에 따른 후쿠시마 원자력발전소 폭발 사고와 오염수 해양 방류 이후 후쿠시마를 포함한 8개 현에서 생산된 일본 수산물 수입을 금지하고 있다.CPTPP는 미국이 빠진 TPP를 일본이 주도해 2018년 아시아·태평양 지역 국가들이 모여 결정한 다자간 자유무역협정(FTA)으로 현재 일본, 캐나다, 호주, 멕시코 등 12개국이 참여하고 있으며 한국도 가입을 추진하고 있다.또한 대북 정책과 관련한 한일 간 협력 가능성에 "동북아 평화와 안정이라는 측면에서 북미 국교 정상화 혹은 회담, 북일 국교 정상화나 회담은 매우 중요한 일"이라며 "지금은 북중러 협력의 단계가 올라가고 있고, 그것이 한미일 협력과 부딪히는 양상이지만 동북아 평화의 측면에서 바람직하게 보이지 않는다"라고 진단했다.이 대통령은 "제가 '페이스 메이커' 역할을 하고, 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '피스 메이커' 역할을 해달라고 제안했듯 북일 간 대화와 의사소통에 필요하다면 국교 정상화로 발전하는 것이 좋다고 생각하며 한국은 그렇게 될 수 있도록 돕는 역할을 할 것"이라고 말했다.그러면서 "내가 전에 말한 것처럼 우리는 북한과의 관계를 정상화하고, 북한의 국제관계 확대를 지지하며 한반도가 핵 없는 평화로운 곳이 되기를 추구한다"라며 "북일 관계가 원만하게 빨리 회복되는 것이 한반도 평화에 바람직하기 때문에 적극적으로 지지하고 지원하겠다"라고 강조했다.이 대통령은 다카이치 총리에 관한 생각을 묻자 "매우 강경하고, 특히 한국에 보수적 입장을 취하고 있다고 알았는데 직접 만나보니 매우 인간적이고 활기와 열정이 넘치는 분이었다"라고 답했다.또한 "실제로 깊이 대화해 보면 매우 합리적인 분이라는 생각이 들었다"라며 "만나기 전에는 여러 우려가 있었지만 지금은 우려보다는 기대가 더 커졌고, 특히 한일관계의 개선에 있어 그렇다"라고 밝혔다.그러면서 "다카이치 총리도 나처럼 특별한 정치적 인연이나 후광 없이 국가 지도자가 됐다는 점에서 서로 공감하는 일도 많다"라며 "국민과 의사소통을 잘하는 분이라고 생각한다"라고 덧붙였다.이 대통령은 13∼14일 일본 나라현을 방문해 다카이치 총리와 정상회담을 한다. 나라현은 다카이치 총리의 고향이자 정치적 기반이다.이 대통령은 "다음에 기회가 되면 다카이치 총리를 내 고향인 안동으로 초대하고 싶다"라며 "과거에 나라현이 한일 간 문물 교류의 중심지였던 것처럼 안동도 일본과 문물을 교류했던 곳"이라고 설명했다.한편, 청와대 복귀와 관련한 질문에 이 대통령은 "국민의 인식이나 역사적 관점에서 용산보다는 청와대가 가진 특별한 의미가 있기 때문에 청와대로의 복귀는 한국이 혼란에서 벗어나 정상으로 복귀했다는 의미"라고 강조했다.