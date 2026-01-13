미 연방 검찰, 파월 연준 의장 수사 착수

큰사진보기 ▲2025년 7월 24일 연방준비제도 청사 개·보수 현장을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령과 제롬 파월 연준 의장 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲연방준비제도 로고 ⓒ 인스타그램 관련사진보기

연방 검찰은 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월이 지난 6월 의회에서 증언한 것과 관련해 워싱턴 D.C. 연준 본부 25억 달러 규모 리노베이션을 두고 형사 조사를 시작했다.독립 기관인 연준을 상대로 한 이번 조치는 매우 이례적이다.파월 의장은 11일 밤 성명을 통해 직접 대응하며, 이번 수사가 금리를 둘러싼 행정부와의 갈등에서 비롯된 것이라고 밝혔다. 그는 "행정부의 지속적인 위협과 압박의 결과"라며 "형사 기소 위협은 연준이 대통령의 의향이 아니라 공익에 최선이 되는 판단에 따라 금리를 결정한 결과"라고 강조했다.파월 의장은 이번 조사가 연준의 정치적 독립성과 금리 결정 능력에 직접적인 영향을 미치는 문제라고 지적했다. 그는 "이번 사안은 연준이 정치적 간섭 없이 금리를 결정할 수 있을지 아니면 정치적 압력에 따라 통화정책이 좌우될지를 가르는 문제"라고 말했다.이번 조사에 대해 트럼프 대통령은 NBC 뉴스와의 짧은 인터뷰에서 "저는 전혀 모른다. 하지만 그는 연준 업무에는 별로 능숙하지 않고, 건물 건설에도 능숙하지 않다"라고 연준 의장 제롬 파월을 평가했다.트럼프 대통령과 측근들은 지난 1년간 파월 의장이 자신이 원하는 대로 금리를 낮추지 않는다며 지속적으로 비난했다. 연준은 지난해 하반기 금리를 세 차례 인하했지만, 최근 당국자들은 당분간 금리 인하 가능성이 낮다고 밝혔다.트럼프의 압박에는 개인적 모욕과 해임 위협까지 포함됐으나, 파월 의장은 트럼프가 자신을 해임할 권한이 없다고 계속 주장했다.그해 후반, 트럼프는 연준 이사 리사 쿡을 겨냥했다. 트럼프와 측근들은 쿡을 주택담보대출 사기 혐의로 비난했으며, 8월 해임 사유로 이를 들었지만, 쿡은 형사 처벌을 받은 적이 없다. 대법원은 이번 달 후반, 트럼프가 쿡을 해임할 수 있는지에 대한 구두 변론을 진행할 예정이다.연준 본부 리노베이션 프로젝트는 지속적인 논란을 불러왔다. 이 프로젝트는 워싱턴 D.C. 연준 청사 개·보수 공사로, 총 25억 달러(약 3조 4천억 원)가 투입됐다. 트럼프 행정부는 비용 초과와 호화 시설 의혹을 문제 삼아 파월 의장 해임의 명분으로 제시하기도 했다.연준 측은 석면 제거와 시스템 업그레이드 등 필수 작업으로 비용이 증가했으며, 세금이 아닌 자체 수익으로 충당했다고 반박했다. 파월 의장은 6월 의회 증언에서 이번 프로젝트가 여러 기관과 협력해 진행된 결과이며, 비용이 시간에 따라 변동했다고 설명했다.트럼프 대통령은 파월을 상대로 리노베이션 관련 소송을 제기하겠다고 위협했고, 지난달에는 "파월의 무능함에 대한 소송을 고려 중"이라고 언급했다. 트럼프 측근인 연방주택금융청 국장 빌 풀테와 예산관리국 국장 러스 보우트는 프로젝트가 잘못 관리됐다고 주장했으나, 연준 측은 석면 제거, 전기·환기 시스템 업그레이드 등 필수 작업이었다고 반박했다.논쟁은 7월 공개 현장 투어에서 극명하게 드러났다. 트럼프가 파월과 함께 현장을 방문했을 때, 파월은 기자들 앞에서 비용을 바로잡으며 두 사람 사이 긴장이 뚜렷하게 나타났다.이번 형사 수사는 트럼프가 5월 파월 의장 임기 종료 후 후임 후보 발표를 앞두고 발생했다. 글로벌 경제에서 가장 영향력 있는 자리 중 하나를 결정하는 과정이 마무리되는 시점이다.트럼프는 차기 연준 의장 후보로 국가경제위원회(NEC) 국장 케빈 해셋을 거론했으며, 전 연준 이사 케빈 워시, 블랙록 글로벌 고정수익 투자총괄 책임자 릭 리더와도 면담했다. 최종 발표는 올해 초로 예정돼 있다.연방 수사가 공개된 직후, 공화당 상원의원 톰 틸리스는 X(구 트위터)에 글을 올려 "이 법적 문제가 완전히 해결될 때까지 다가오는 연준 의장 공석을 포함한 모든 후보 인준에 반대하겠다"고 밝혔다.민주당 상원의원 엘리자베스 워런도 "상원은 트럼프가 지명한 연준 인사를 인준해서는 안 된다"라고 말했다.뉴욕 민주당 상원 원내대표 척 슈머는 "트럼프의 연준 독립성 공격은 경제 안정성을 위협한다"며, "독립적 인사에 대한 보복성 조사는 전형적인 트럼프식 압박"이라고 지적했다.투자자와 분석가들은 이번 조사가 세계 최대 경제에 어떤 의미를 갖는지 우려했다. 세계적 투자·경제 분석기관인 Evercore ISI 부회장 크리슈나 구하는 "트럼프와 연준 간 긴장이 어느 정도 통제되는 듯하던 시기에 갑작스럽게 발생한 이번 사건에 충격을 받았다"며, "조사 관련 추가 정보와 맥락을 확인 중이지만, 표면적으로 보아 행정부와 중앙은행이 이제 공개적 충돌 국면에 들어간 것 같다"고 평가했다.로이터와 AP는 이번 형사 수사를 단순한 법적 절차를 넘어 연준의 정치적 독립성에 대한 심각한 도전으로 평가하고 있다.