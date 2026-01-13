경북도 사이소, 매출·회원 수 동반 성장…전년 대비 8.3% 증가

큰사진보기 ▲경상북도가 운영하는 온라인 쇼핑몰 사이소. ⓒ 사이소 관련사진보기

경상북도가 운영하는 농특산물 온라인 쇼핑몰 사이소(www.cyso.co.kr)가 지난해 총매출 542억 원을 기록하며 전년 대비 두 자릿수에 가까운 성장세를 이어갔다.경북도에 따르면 사이소의 지난해 총매출액은 2024년 매출 대비 8.3% 증가했고 온라인 쇼핑몰 성장의 핵심 지표인 회원 수도 크게 늘었다.지난해 말 기준 회원 수는 29만 7476명으로 전년 대비 23.7% 증가했으며 1년 동안 신규 가입자만 5만 6978명에 달했다.매출 구조도 전반적으로 고르게 성장해 연간 매출 1억 원 이상을 기록한 '억대 판매 농가'는 모두 94곳으로 집계됐다.품목군별로는 가공식품이 26곳으로 가장 많았고 과일·채소류 23곳, 곡류 13곳, 축산물 12곳, 임산물 11곳, 수산물 6곳, 친환경 농산물 3곳 순이었다.개별 업체 기준 최고 매출은 참기름·들기름 제조업체로 연간 25억6000만 원의 매출을 올렸고 단일 제품 기준 최다 주문 기록은 닭갈비 세트로 2만 5010건이 판매됐다.경북도는 사이소가 해마다 매출액이 크게 늘면서 단순한 홍보 채널을 넘어 입점 농가의 주요 수입원으로 자리 잡았다고 평가했다.경북도 관계자는 "사이소의 신규 회원 증가율이 매우 가파르게 나타나고 있다"며 "고매출 농특산물 쇼핑몰로서의 입지가 더욱 강화되고 있어 올해 전망도 밝다"고 말했다.박찬국 경상북도 농축산유통국장은 "오랜 기간 쌓아온 신뢰와 입소문이 지금의 사이소를 만들었다"며 "앞으로도 신선하고 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 제공하는 믿을 수 있는 온라인 직거래 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.사이소는 2007년 경북도가 도내 우수 농특산물의 온라인 직거래를 위해 개설한 고향장터로 19년간 꾸준한 성장을 이어왔다.개점 당시와 비교하면 매출은 281배, 회원 수는 120배, 입점 농가는 3배 증가했으며 전국 지자체 운영 온라인 쇼핑몰 가운데 대표적인 성공 사례로 평가받고 있다.