대구 도시공원 맨발 걷기길 "안심하고 걸으세요"

큰사진보기 ▲대구시 보건환경연구원이 맨발 걷기길 토양 성분 검사를 실시한 결과 모든 조사 지점이 안전한 수준으로 확인됐다고 밝혔다. ⓒ 대구시 관련사진보기

대구지역 도시공원 내 맨발 걷기길의 토양이 전반적으로 안전한 수준인 것으로 확인됐다.대구시 보건환경연구원은 도시공원 내 맨발 걷기길 16개소 30개 지점을 대상으로 토양 성분 검사를 실시한 결과 모든 조사 지점이 기준에 적합했다고 12일 밝혔다.최근 맨발 걷기 활동이 건강 증진과 심리적 힐링을 위한 생활 실천 활동으로 주목받으면서 도시공원 맨발 걷기길 이용이 늘고 이에 따른 토양 위생과 환경 안전성에 대한 시민들의 관심도 커지고 있다.이에 연구원은 대구 지역 도시공원 맨발 걷기길 가운데 황톳길, 마사토길, 황토볼 길, 제올라이트볼 길 등 토양 소재 특성을 고려해 조사 지점을 선정하고 pH, 중금속 11개 항목, 기생충(란) 검사 등 총 13개 항목을 분석했다.검사 결과 토양 pH는 평균 8.5로 대부분 중성에서 약알칼리성 범위에 분포했으며 중금속 농도는 모든 지점에서 토양오염우려기준 1지역(전·답·어린이놀이시설 등) 기준보다 현저히 낮은 것으로 나타났다.중금속 분석 결과를 토대로 산정한 토양오염등급(SPC)에서도 모든 지점이 1등급(건전)으로 평가됐고 기생충(란) 검사 역시 전 지점에서 검출되지 않아 토양 위생 관리 상태가 양호한 것으로 확인됐다.신상희 보건환경연구원장은 "시민들이 맨발로 직접 이용하는 생활 체육 공간의 토양 환경을 소재별로 정밀하게 분석했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 도시공원과 생활 밀착형 공간을 중심으로 정기적인 모니터링과 체계적인 관리를 통해 안전하고 쾌적한 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.