"이건 길이 아니라 흉기" 시각장애인 울리는 황당한 '아스팔트 땜질'

"이걸 보고 누가 길이라고 생각하겠습니까? 눈 가리고 걷는 분들에겐 여기가 바로 절벽입니다."

큰사진보기 ▲무엇을 보고 있는가.8일 밤, 고양시 덕양구 효자동 안전보안관들이 야간 순찰 중 단절된 점자블록을 발견하고 경광봉으로 가리키고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲지워진 길.점자블록이 이어져야 할 구간이 아스콘으로 덮여 있다. 맨홀 주변 보수 공사를 하며 규격 블록을 사용하는 대신 아스콘을 부어 마감한 것으로 추정된다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲위험한 단절.선형 블록 중간에 위치한 맨홀이 시각장애인의 보행 흐름을 완전히 끊어놓고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고양시 덕양구 효자동 주민자치회장이자 오마이뉴스 시민기자입니다. '마을의 문제는 주민의 눈으로 해결한다'는 신념으로 안전보안관 활동을 하고 있으며, 생활 속 불편함을 찾아내고 대안을 제시하는 일에 앞장서고 있습니다.

어둠이 짙게 깔린 8일 밤, 고양시 덕양구 효자동의 한 횡단보도 앞. 형광 조끼를 입은 '효자동 안전보안관'들의 경광봉 불빛이 바닥을 향해 멈췄다. 불빛이 비춘 곳은 다름 아닌 시각장애인을 위한 노란색 점자블록(유도블록). 하지만 그 길은 온전하지 않았다. 시각장애인에게는 '눈'과 다름없는 점자블록이 맨홀 뚜껑에 의해 무참히 잘려 나갔거나, 보수 공사의 편의라는 명목하에 시커먼 아스콘(아스팔트 콘크리트)으로 덮여 있었다.한 안전보안관의 탄식 섞인 목소리가 차가운 밤공기를 갈랐다.고양시 덕양구 효자동 지축지구 일대는 신도시 개발과 함께 쾌적한 보행 환경을 자랑하는 곳으로 알려져 있다. 하지만 안전보안관들과 함께 들여다본 이면의 모습은 달랐다. 주민들의 안전을 위해 매주 야간 순찰을 도는 효자동 안전보안관들의 눈에 띄게 된 건, 보도블록 사이사이에 숨겨진 '행정 편의주의'의 민낯이었다.가장 먼저 눈에 띈 것은 횡단보도 진입로에 설치된 선형 블록(보행 방향을 유도하는 블록)이었다. 노란색 블록이 길게 이어지다 갑자기 뚝 끊겼다. 그 자리에는 'POLICE(경찰청)' 마크가 선명한 사각형의 통신 맨홀이 떡하니 자리 잡고 있었다. 맨홀 뚜껑은 주변 블록과 높낮이도 맞지 않아, 비장애인조차 발이 걸릴 위험이 있어 보였다.문제는 맨홀의 존재 자체가 아니다. 맨홀이 있다면 그 위로 점자블록을 덧대거나, 맨홀을 피해 유도 라인을 우회시켜 연속성을 확보했어야 한다. 하지만 현장은 마치 자로 잰 듯 점자블록을 잘라내고 그 사이에 맨홀을 끼워 넣은 형국이었다. 흰 지팡이에 의지해 블록의 요철을 감지하며 걷던 시각장애인이 이곳에 다다르면, 갑자기 사라진 신호에 방향 감각을 잃고 차도로 진입할 위험이 크다.더욱 황당한 현장은 바로 옆에서 발견됐다. 맨홀 주변부 보수 공사를 한 흔적인데, 마무리 방식이 가관이었다. 보도블록을 들어냈으면 다시 규격에 맞는 블록을 채워 넣어야 하는 것이 상식이다. 하지만 작업자는 틈새를 시커먼 아스콘으로 대충 메워버렸다.노란색 점자블록의 돌기는 시각장애인에게 '직진' 혹은 '정지'를 알려주는 언어다. 아스콘으로 덮여 평평해진 구간은 시각장애인에게 "길이 끝났다"는 잘못된 정보를 전달한다. 공사 관계자에게는 그저 '작은 틈'을 메우는 작업이었을지 모르지만, 누군가에게는 유일한 이정표를 지우는 폭력적인 행위다.현행 '교통약자의 이동편의 증진법' 시행규칙에 따르면, 점자블록은 시각장애인이 위급한 상황에서 대처할 수 있도록 연속적으로 설치되어야 하며, 유지·관리 상태가 상시 우수해야 한다고 명시되어 있다. 그러나 효자동의 밤거리에서 법은 그저 종이 위의 글자일 뿐이었다.이날 순찰에 나선 효자동 안전보안관들은 "이런 엉터리 공사를 준공 검사해 준 행정 당국이 더 문제"라고 입을 모았다.한 안전보안관은 "보도블록 공사를 할 때마다 현장에 나와서 보지 않으면 꼭 이런 일이 생긴다"며 "맨홀 뚜껑 하나 때문에 점자블록을 끊어먹는 건, 시공자가 시각장애인의 보행 특성을 전혀 고려하지 않았다는 증거이자, 관리 감독해야 할 구청이 손을 놓고 있었다는 뜻"이라고 지적했다.실제로 이러한 '단절된 점자블록'은 효자동만의 문제는 아니다. 맨홀, 볼라드(차량 진입 방지석), 입간판 등이 점자블록 위를 점령하는 일은 비일비재하다. 하지만 지자체의 유지 보수 예산은 주로 눈에 띄는 파손 부위에 집중될 뿐, 이런 '디테일한 단절'을 잇는 데에는 인색하다.효자동 안전보안관 활동은 단순히 범죄를 예방하는 것을 넘어, 이처럼 주민 생활 속의 사각지대를 찾아내는 역할로 진화하고 있다. 이들은 이날 발견한 문제점들을 사진으로 채증 하여 '안전신문고' 앱을 통해 신고하고, 관할 구청 도로관리팀에 즉각적인 시정 조치를 요구할 계획이다.장애인 이동권은 시혜가 아닌 권리다. 비장애인이 스마트폰을 보며 무심코 걷는 그 길이, 누군가에게는 온 신경을 곤두세워야 하는 생존의 현장이다. 점자블록 하나가 끊기면, 시각장애인의 세상도 거기서 끊긴다.저녁 순찰을 마치고 돌아가는 길, 아스콘으로 뭉개진 점자블록 위로 차가운 겨울바람이 스쳐 지나갔다. 빠른 시일 내에 저 검은 흉터가 다시 노란 희망의 색으로 채워지기를 기대해 본다.