"4년 7개월, 집념의 여정"... 후쿠시마 오염수 방출 반대 시위 종료

후쿠시마 방사능 오염수 방출 반대 릴레이 1인 시위 1회~200회 모습을 담은 사진. ⓒ 한국소비자단체협의회

지난 2021년부터 일본대사관과 광화문광장에서 '후쿠시마 방사능 오염수 해양 방출 반대 1인 시위'를 전개해 온 한국소비자단체협의회(아래 소비자협의회)가 12일 200회를 맞아 우리 정부를 상대로 수산물 수입금지 조치 유지와 지속적인 안전 모니터링을 촉구했다.소비자협의회는 2021년 6월 7일부터 매주 월요일 정오에 일본의 방사능 오염수 방출 중단을 촉구하는 1인 시위를 벌여왔다. 4년 7개월간 이어진 1인 시위는 협의회 소속 12개 회원단체가 함께 동참해 왔다.소비자협의회는 12일 200회를 맞아 이 1인 시위는 마무리한다고 밝혔다. 하지만 "우리 정부가 후쿠시마산 수산물 수입금지 조치를 지속해야 하며 어떠한 외교적 수단으로도 국민 안전을 담보로 한 규제 완화가 있어서는 안 된다"고 요구했다.또 일본 정부에 대해서는 "방사능 오염수 방출은 해양생태계와 인류의 먹거리 안전을 심각하게 위협하는 것으로 지금이라도 중단해야 한다"고 촉구했다.소비자협의회는 "지진이 잦은 환태평양에서 원자력 발전소 폭발은 반복될 수 있다. 방사성 물질은 해양과 토양에 흡수돼 생태계에 영향을 미칠 수 있다"며 "사고 당시 해양에 방사능 오염수를 방출한 것은 미래 세대는 무시한 채 눈앞의 손익계산에만 눈이 먼 행태"라고 비판했다.또 "우리나라는 계속해 후쿠시마산 수산물 수입금지 조치를 지속해 나가야 한다. 혹여라도 외교적 수단으로 수입금지 조치 해제를 활용해 소비자 안전을 외면해서는 안 될 것"이라고 강하게 요구했다. 아울러 "해양생태계와 소비자의 안전 확보를 위해 지속적으로 모니터링하고 감시할 것"이라고 밝혔다.일본 정부는 지난 2011년 3월 11일 동일본대지진으로 인해 폭발한 후쿠시마 원자력 발전소의 핵오염수를 탱크를 지어 방사성 물질이 완전히 붕괴될 때까지 오염수를 보관하거나 콘크리트와 섞어 고형화하는 방법이 있다는 의견이 있었지만 해양 방출이라는 가장 값싸고 손쉬운 방식을 선택한 바 있다.한국소비자단체협의회는 소비자교육중앙회, 한국여성소비자연합, 한국YWCA연합회, 한국소비자연맹, 소비자시민모임, 한국소비자교육원, 한국YMCA전국연맹, 녹색소비자연대, 소비자공익네트워크, 한국부인회총본부, 대한어머니회중앙회, 미래소비자행동 등 12개 단체가 함께하고 있다.