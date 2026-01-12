메뉴 건너뛰기

26.01.12 22:31최종 업데이트 26.01.12 22:31

[출마합니다] 김병삼 전 영천 부시장 "멈춘 영천 다시 뛰게 하겠다"

영천공설시장에서 출마 선언 "전통시장에서 책임의 정치 시작…말이 아닌 결과로 증명"

김병삼 전 경북 영천부시장이 12일 영천공설시장에서 영천시장 출마를 선언했다.
김병삼 전 경북 영천부시장이 12일 영천공설시장에서 영천시장 출마를 선언했다. ⓒ 김병삼

김병삼 전 경북 영천시 부시장이 12일 오전 영천공설시장에서 기자회견을 열고 영천시장 출마를 공식 선언했다.

김 전 시장은 30여 년간 경상북도와 영천시, 대구경북경제자유구역청에서 공직 생활을 하며 기업 유치, 산업단지 조성, 투자 환경 개선 등 현장 중심의 행정 경험을 강점으로 내세웠다.

그는 영천공설시장을 출마 선언 장소로 정한 것과 관련 "영천 시민의 일상이 시작되고 끝나는 이곳에서 책임의 정치를 시작하기 위해서"라고 설명했다.

김 전 부시장은 "행정은 결정을 미루는 순간 기회가 사라진다"며 "말이 아닌 결과로 책임지는 행정을 현장에서 배워왔다"고 말했다.

이어 "지금 영천은 누가 이 도시를 책임질 수 있는지를 묻고 있다"며 "계획은 많았지만 실행과 책임이 부족했다"고 현 최기문 영천시장을 겨냥했다.

그러면서 "저는 목소리 큰 정치보다 결과를 남기는 행정을 선택해 왔다"며 "문제가 생기면 숨지 않고 설명하고 고치며 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 각오를 밝혔다.

김 전 부시장은 자신의 주요 비전으로 자가용 없어도 불편하지 않은 생활 교통 개선, 기업 유치와 산업 기반 조성을 통해 청년들이 영천을 떠나지 않는 일자리 창출, 아이 키우기 좋은 정주 환경 강화를 제시했다.

그는 "영천시장을 꿈꾸는 사람이 아니라 영천의 문제를 끝까지 책임질 사람으로 이 길에 섰다"며 "멈춘 영천을 다시 뛰게 하겠다. 말이 아니라 결과로 증명하겠다"고 각오를 밝혔다.

조정훈 (tghome) 내방
