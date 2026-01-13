혁신의 이름으로 박탈된 '잠들 권리'

큰사진보기 ▲물류 산업의 야간노동 제한을 두고 뜨거운 논쟁 중이다. ⓒ jontyson on Unsplash 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 문은영씨는 김용균재단 감사이자, 민변 노동위 노동자건강권팀 팀장입니다.

최근 우리 사회는 '새벽배송'을 필두로 한 물류 산업의 야간노동 제한을 두고 뜨거운 논쟁 중이다. 한쪽에서는 '소비자의 편의'와 '배송의 혁신'을 말하고, 기업들은 이를 글로벌 경쟁력이라 치켜세운다. 그러나 그 화려한 혁신의 이면에는 밤낮이 뒤바뀐 채 '기한 내 배송'이라는 알고리즘에 갇힌 노동자들의 부서진 일상이 있다.2026년 대한민국 물류 산업은 노동자의 밤과 건강을 연료 삼아 24시간 멈추지 않는 거대한 컨베이어 벨트가 되었다. 이 벨트를 가동하는 실질적인 동력은 역설적이게도 위험한 야간노동에 대한 국가적 '무정책'이다. 자본의 속도가 인간의 생체 리듬을 추월할 때, 그 간극은 노동자의 질병과 산재라는 비극으로 채워지고 있다.직업환경의학계는 고정적 심야노동(0시~새벽 5시)을 두고 "인간이 원래 하면 안 되는 시간대에 강제된 노동"이라 정의한다. 이는 수백만 년간 진화해온 일주기 리듬(Circadian Rhythm)을 정면으로 거스르는 반자연적 행위이기 때문이다.세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 야간노동을 '2A군 발암물질'로 분류한 것은 과학적 경고다. 밤사이 노출된 인공조명은 멜라토닌 분비를 억제하여 DNA 손상 복구 체계를 무너뜨린다. 고용노동부의 최신 자료에 따르면, 2024년 야간 근로 유소견자는 전년 대비 15.2%나 급증했다. 특히 야간시간대 산재 발생률이 주간보다 4.04배나 높다는 사실은, 심야노동이 단순한 피로를 넘어 생명을 실시간으로 잠식하고 있음을 증명한다.경영계는 야간노동이 노동자의 '선택'이라고 주장한다. 그러나 이는 노동시장의 불균형과 수수료 체계를 도외시한 기만적 논리다. 적정한 생활임금을 확보할 대안이 부재한 구조에서, 건당 수수료를 쫓아 밤거리를 달리는 행위를 '자유의지'라고 할 수 없다. 아파도 쉬지 못하는 '프리젠티즘(Presenteeism)' 경험률이 63.6%에 달하고, 고강도 노동으로 10kg 이상의 급격한 체중 감소를 겪는 현실은 이것이 선택이 아닌 생존을 위한 '강요된 노동'임을 말해준다.이제 우리 사회는 '더 빠른 배송'이 아닌 '더 건강한 노동'으로 패러다임을 전환해야 한다. 이를 위해 다음과 같은 법적 제어장치 도입을 제안한다.가장 확실한 처방은 생체 리듬상 가장 치명적인 밤 0시부터 새벽 5시 사이의 노동을 원칙적으로 금지하는 것이다. 프랑스는 야간노동을 '예외적 허용'으로 규정하고 공공의 이익이나 경제적 필수성이 입증된 경우에만 허용한다. 우리 역시 근로기준법 개정을 통해 이 시간대를 '법정 절대 휴식 시간'으로 선포해야 한다. 현대자동차가 밤샘 근무를 폐지하고도 생산성을 유지한 선례는 정책적 의지만 있다면 기업의 경쟁력과 노동자의 건강권이 공존할 수 있음을 보여준다.아울러 즉각적인 전면 금지가 어려운 업종에 대해서는 실질적인 안전망으로서 총량 규제를 도입해야 한다. ①빈도 제한(월 야간노동 12회 초과 제한), ②연속성 제한(연속 야간노동 4일 초과 금지), ③강도 제어(야간 포함 주 52시간 상한 엄수 및 야간노동 후 최소 11시간 연속 휴식 보장) 이렇게 3가지 차원의 구체적인 규제방안이 마련되어야 한다.편리함의 대가가 누군가의 수명과 건강이어서는 안 된다. 그간 야간근로수당이라는 금전적 보상만으로 야간노동의 위험을 방치해온 결과가 지금의 산재 증가로 가시화 되고 있다. 이제는 '죽도록 일하면 정말 일찍 죽는 사회'를 끝내야 한다. 국회와 정부는 0~5시 노동 금지를 선언하고, 기업은 실질적인 노동강도 완화와 시스템 혁신에 투자해야 한다. 모든 노동자가 집에서 안전하게 잠들 수 있는 새벽을 보장하는 것, 그것이 진정한 노동 선진국으로 가는 첫걸음이다.