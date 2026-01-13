중국 송환된 재벌 천즈, 그가 받게 될 형량은?

큰사진보기 ▲중국에 송환된 캄보디아 재벌 천즈의 모습 ⓒ CCTV 캡쳐 관련사진보기

큰사진보기 ▲천즈의 캄보디아 국적을 박탈한다는 내용을 담은 캄보디아 국왕 칙서 ⓒ 캄보디아왕립정부 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아 최고 권력층의 경제고문을 맡아온 프린스그룹 천즈 ⓒ 프린스 홀딩 그룹 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲천즈 소유의 프놈펜 소재 프린스 홀딩 그룹 본사 전경. 미국과 영국 등 국제사회가 천즈에 대해 제재를 가하기 시작한 지난 2025년 여름 무렵, 본사 건물 우측 하단에 붙어 있던 프린스 그룹 로고가 돌연 사라졌다. ⓒ 박정연 관련사진보기

중국 출신 사업가 천즈(Chen Zhi, 1987년생)가 캄보디아에서 체포돼 지난 1월 6일 중국으로 송환되면서, 그의 캄보디아 내 활동과 국제 범죄 혐의, 인권 문제, 권력층 유착 의혹, 그리고 미국·영국 등 서방 국가들의 제재가 복합적으로 주목받고 있다.중국 당국은 천즈와 관련된 범죄 조직 내 또 다른 핵심 인물에 대한 체포 영장을 곧 발부하고, 남아 있는 도주자들을 추적·검거할 계획이라고 밝혔다.천즈는 중국 푸젠성 출신으로, 초기 사업 경험을 쌓는 과정에서 온라인 사기와 암호화폐 기반 범죄 활동에 관여한 정황이 포착된다. 일부 수사 자료에 따르면 그는 캄보디아 진출 이전부터 해외 인터넷 범죄 네트워크와 접촉하며 자금을 조성하거나 피해자를 모집하는 과정에 연루된 것으로 보인다.천즈는 2011년경 캄보디아에 진출해 인터넷 카페 등 소규모 사업을 시작했다. 이후 2014년 캄보디아 시민권을 취득하며 현지 정치·경제권과 연계될 기반을 마련했다. 2015년에는 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group)을 설립하며 부동산과 금융, 소비 서비스 사업으로 영역을 확장했다. 금융업 진출도 이어졌다. 초기에는 소액대출 기관 형태로 시작했으며, 2018년에는 Prince Bank Plc. 상업은행 라이선스를 취득해 정식 은행으로 운영을 확대했다.다만 천즈의 자금 출처에 대해서는 여전히 의심 어린 시선이 많다. 온라인 사기와 범죄 활동으로 거액을 벌었다고 하지만, 10여 년 사이에 이처럼 빠른 속도로 사업을 확장하고 수조 원대에 이르는 자산을 모으고 은닉하는 것은 현실적으로 쉽지 않다는 분석이 나온다. 일부 관측통들은 그가 실제로는 중국의 검은 자금을 대신 관리하는 일명 '바지 사장'의 역할을 했을 가능성도 제기한다.지난해 미국과 영국 등 서방 국가들은 천즈와 관련된 자산을 광범위하게 동결·압수했다. 그의 재산 목록에는 부동산과 금융자산 외에도 약 140억 달러(약 20조 원대)에 달하는 암호화폐 자산이 포함된 것으로 알려졌다. 일부 언론에서는 천즈의 재산이 최대 수십조 원대에 이를 수 있다는 추정치도 제기됐다.이러한 거대 자본력과 사업 능력을 인정받아 천즈는 훈센 전 총리와 장남 훈 마넷 현 총리의 경제 고문으로 활동했으며, 내무부와 교육부 등 주요 부처와도 협업을 했고, 귀족 계급 호칭인 '네악 옥냐(Néak Oknha)' 작위까지 받았다.그는 캄보디아 시민권 외에도 키프로스, 바누아투 등 제3국 여권을 소지하며 국제적 이동과 자산 관리를 해온 것으로 알려졌다. 여러 여권을 활용해 국경을 넘나들며 도주와 자산 회피를 시도했을 가능성도 제기됐다 하지만, 결국 그는 제3국으로 도피하지 않고, 여러 나라에서 동시에 제재와 자산 동결이 진행되는 상황에서도 캄보디아 내에서 은밀히 이동하며 기존 권력층과의 유착 관계 속에서 활동을 이어간 것으로 전해진다.천즈가 운영·관리한 일부 시설은 실제 온라인 범죄 조직과 연결되어 있다. 특히 지난해 8월, 대학생 박아무개씨가 고문과 폭행 끝에 사망한 사건이 발생한 '태자 단지'는 천즈가 관리하던 온라인 범죄 단지, 일명 '웬치'였다.2025년 12월, 마침내 캄보디아 왕실 칙령으로 천즈의 시민권이 박탈되었고, 1월 6일 캄보디아 당국은 중국 요청에 따라 천즈를 포함한 중국인 3명을 체포·송환했다. 중국 공안부는 천즈가 수갑을 찬 채 호송되는 영상을 공개하며, 이번 송환을 중국-캄보디아 법집행 협력의 중요한 성과로 평가했다.천즈와 프린스그룹에 대한 국제 제재와 재산 동결 조치도 주목된다. 미국과 영국은 천즈를 국제 범죄 조직으로 규정하고, 온라인 투기와 피싱 스캠, 자금세탁 등에 사용된 자산을 광범위하게 동결·압수했다. 미국은 수십억 달러 규모의 암호화폐 자산을 포함해 관련 자산을 동결·압수했으며, 영국은 런던 소재 부동산 수십여 채를 동결했다. 싱가포르와 대만 등 다른 국가도 프린스그룹 관련 부동산과 금융 자산을 압류하며 국제 공조가 이어지고 있다.중국 법정에서 천즈가 받을 수 있는 형량은 종신형, 정치적 권리 박탈, 전 재산 몰수 등 최고 수준에 이를 가능성이 있다. 조직 규모와 피해 규모를 고려할 때 장기형 또는 종신형 선고가 예상된다.천즈 사건 직후, 캄보디아 중앙은행(NBC)은 프린스은행을 청산하고 은행 업무를 정지했으며, 모리슨 Kak MKA 회계법인을 공식 청산관리자로 지정했다. NBC는 예금자들이 필요한 서류를 갖추면 우선순위에 따라 자금을 인출할 수 있도록 했고, 대출자는 대출 의무를 계속 이행해야 한다고 밝혔다.한편 중국 외교부는 캄보디아를 포함한 인접국과 법집행 협력을 강화할 준비가 되어 있다고 강조했으며, 캄보디아 내무부는 온라인 사기 범죄가 국경을 넘어 발생하는 성격임을 강조하며 범죄 책임을 단독으로 캄보디아에 돌리는 것은 부당하다고 밝혔다.이번 사건은 국제 범죄 수사와 불법 금융 거래, 정치권 유착, 인권 문제가 얽힌 복합적 사건으로 평가된다. 특히 캄보디아 현지 권력층과의 연계 속에서 천즈가 장기간 은밀히 활동하며 자산과 도주를 관리해온 점은 중요한 쟁점으로 남는다. 서방 국가들의 제재와 국제 공조가 천즈를 세상 밖으로 끄집어냈다는 점은 실제 가시적 성과를 보여주며, 향후 대응의 중요성을 드러낸다.다만 천즈가 미국이나 영국 등 서방 국가로 송환되지 않고 중국으로 이송되면서, 그가 저지른 범죄의 실체와 거대 자금의 출처, 해외 은닉 자금의 행방, 그리고 그를 비호해온 숨겨진 현지 권력층과의 어두운 관계는 충분히 규명되지 못할 가능성이 더 커졌다.