이완섭 서산시장 "일자리연계형 지원주택사업 절대 포기 않는다"

시민과의 대화를 위해 12일 오후 대산읍을 방문한 이완섭 서산시장이 표류 중인 일자리연계형 지원주택사업에 대한 강한 의지를 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲12일 시민과의 대화를 진행하고 있는 이완섭 시장 ⓒ 서산시 관련사진보기

시민과의 대화를 위해 12일 오후 충남 서산시 대산읍을 방문한 이완섭 서산시장이 표류 중인 일자리연계형 지원주택사업에 대한 강한 의지를 밝혔다.이 시장은 "정부가 국가 공모에 응모 해라 해서 LH가 서산을 방문해 현장을 답사하고, 공무원들과 협의를 거쳐 함께 추진하겠다고 신청해서 정부가 인정해 추진한 것"이라며 "시는 필요한 절차를 다 거치고, 오는 과정 중 이걸 갑자기 안 하겠다고 하는 것이 말이 되느냐?"고 LH를 비판했다.이어 이 시장은 LH가 어이없는 핑계를 대고 있다고 주장했다. 대산하고 26km나 떨어져 있는 당진 지역의 아파트 공실률이 우려돼 대산 지역에(일자리연계형 지원주택) 못 짖겠다는 게 말이 안 된다는 뜻이다.지난해 4월 24일 박상우 전 국토교통부 장관을 항의 방문한 일화와 LH와 서산시 수요 조사의 엄청난 차이를 거론한 이 시장은 "새로운 장관과의 면담을 신청해 놨다. 이 부분은 절대로 물러설 수가 없다"고 밝혔다.끝으로 이 시장은 "대산 지역주민, 서산시민, 충남도민을 무시하는 것이다. 반드시 관철 시킬 수 있도록 저를 포함해 전 공직자가 노력하고, 시민과 연대해 사업을 추진하겠다"고 약속했다.