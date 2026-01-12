메뉴 건너뛰기

26.01.12 17:51최종 업데이트 26.01.12 17:51

이천시, 농촌 빈집 정비 추진... 최대 300만 원 지원

경기 이천시는 내달 20일까지 농촌지역 빈집정비사업 대상자를 모집한다고 12일 밝혔다.
경기 이천시는 내달 20일까지 농촌지역 빈집정비사업 대상자를 모집한다고 12일 밝혔다. ⓒ 이천시

이번 사업은 1년 이상 미사용·미거주로 방치된 농어촌 주택 및 건축물을 정비(철거)하여 붕괴·화재 등 안전사고 위험을 줄이고, 농촌 경관 훼손을 개선함으로써 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 추진된다. 지원 규모는 총 48동이며, 한 동당 최대 300만 원을 지원한다.

사업 참여를 희망하는 빈집 소유자는 건축물대장 또는 건물 등기부등본, 과세대장 등 소유권을 확인할 수 있는 서류와 철거 대상 빈집 사진을 지참해 2026년 2월 20일까지 해당 읍면동 행정복지센터에 방문 신청하면 된다. 다만, 보조금은 올해 내 정비(철거) 완료 시에만 지급 가능하므로, 연내 정비 가능 여부를 반드시 확인 한 뒤 신청해야 한다.

이천시는 "농촌 마을 생활환경 개선사업의 일환으로 방치 빈집을 정비해 정주 여건을 개선하고, 누구나 살고 싶은 이천시 거주환경을 조성하겠다"라며 "빈집 소유자의 비용 부담을 완화해 자율적이고 능동적인 빈집 정비를 유도하겠다"고 밝혔다.

