채해병 순직 현장 대대장 "물에 들어가지 않고 수변수색 할 수 없다"

고 채수근 상병이 사망한 수색 작전에 투입됐던 간부가 '수변에서 바둑판식으로 (실종자) 수색을 하려면 물에 들어갈 수밖에 없다'는 취지로 법정에서 증언했다.서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 12일 오전 10시 임 전 사단장 등 채해병 사망 사건 관련 업무상 과실치사 등 혐의를 받는 피고인들의 공판을 열고, 김아무개 중령(당시 포병여단 포3대대장)을 불러 증인신문을 진행했다.채해병 특검팀(이명현 특검)은 김 중령을 상대로 "바둑판식 수색 지침을 받을 때 수중과 수변이 구별됐느냐"라고 물었다. 김 중령은 "현장의 상류는 개울물 수준이었으나 하류로 오면서 물이 깊어졌다"라며 "(내성천 본류와 합류되는 지점인) 간방1교 다리 건너부터는 (수위가) 무릎 이상이어서, 아예 저기는 진입할 수 없다고 생각했다"라고 말했다. 채해병이 속했던 포7대대의 수색 구역은 진입조차 어려워 보였다는 취지의 증언이다.김 중령은 "첫 번째 지시가 물에 들어가지 말라는 것이었다면 두 번째 지시는 (가슴)장화 기준으로 무릎까지는 들어가는 정도 성의는 보이라는 것으로 이해했다"라며 "바둑판식 수색을 정확히 이해를 못했다. 다만 일렬로 가든 사방형으로 가든 누락됨 없이 본다는 의미로 당시에 이해했다"라고 말했다.'바둑판식 수색을 하면 물에 들어가지 않고 할 수 없다고 수사기관에 진술한 적 있느냐'라는 특검 측 질문에 김 중령은 "그렇다"라며 "바둑판은 사각으로 짜서 가는 것인데, (강가인 수변에 위치한) 풀이 논이나 밭을 경작한 것처럼 있을 리 없으므로 '여기는 물 저기는 풀' 이렇게 될 수밖에 없는 것"이라고 답했다.'바둑판식 수색을 하면 물에 들어갈 수밖에 없다'는 취지의 김 중령 증언은 박상현 전 7여단장 측 반대신문에서도 흔들리지 않았다. 김 중령은 "수변 수색은 물에 들어가지 말라는 것이 최초의 지침 아니냐"라는 박 전 여단장 변호인 질문을 받고 "물에 안 들어가면 수변 수색을 할 수가 없다"라고 말했다.김 중령은 "(현장에 있던) 소방 측 구조대장이 '수변 아래를 봐 달라'고 했는데 이는 기존 지침과 다른 것이라고 인식했다"며 "수풀 아래를 보려면 수풀이 자란 곳을 들춰서 봐야 하므로 몸을 물에 담글 수밖에 없다고 인식했다"라고 답했다. 그러면서 "현장에서는 물에 잠긴 풀도, 잠기지 않은 풀도 있었다"며 "현장이 균일하지 않았다"라고 강조했다.반면 특검 측으로부터 '바둑판식 수색을 지시한 것'으로 지목된 임 전 사단장 측은 김 중령에게 채해병 순직 전날인 2023년 7월 18일 오전 7시경 선임 대대장인 최진규 전 포11대대장이 박 전 여단장과 통화한 후 '도로 정찰 위주로 하되 필요하면 장화 깊이까지 (수색)하라고 하지 않았나'라고 물었다.그러나 김 중령은 "지시가 상충된다"라며 "이런 건의 경우 원지침(수변수색)이 유효하니 (장화깊이 수색을) 하지 말라고 하는 것이 명확하다"라고 잘라 말했다.이에 임 전 사단장 측 변호인 이완규 변호사는 김 중령이 2023년 7월 18일 오전 8시 11분께 (포3대대) 중대장들에게 '수변수색 정찰'을 지시하며 "샘플"로 지칭한 사진을 증거로 제시했다. 제시된 사진 속 병사들은 허리 깊이까지 입수한 채 수색하는 모습이었다.이완규 변호사는 "2023년 7월 18일 오전 9시 55분경 (포3대대에 속한) 9중대 수색사진을 증인이 홍보장교(김아무개)에게 보내지 않았나"라며 "보낸 사진을 보니 강물 안쪽으로 들어간 사진이다. 이는 작전구역에서 벗어난 사진들인데 왜 거르지 않고 보냈나"라고 따져 물었다.그러자 김 중령은 "사진을 거르는 건 (홍보장교인) 그들의 몫"이라며 "(오히려) 그 현장 사진을 (중대장으로부터) 보고받고 '이게 뭔가' 싶어 거기로 가서 '너네는 왜 거기에 있냐'고 제 나름대로 지적을 해서 (강에서 부대원들을) 빼냈다"라고 반박했다.