김기현 "성범죄자, '학교 밖 방과후 활동·체험시설'에도 취업 못하게"

김기현 국민의힘 의원(울산 남구을)이 12일, 성범죄자의 취업제한 대상 기관의 범위를 확대하는 내용의 '아동·청소년의 성보호에 관한 법률 일부개정법률안(아청법 개정안)'을 대표 발의했다.
김 의원은 아청법 개정안 발의 배경에 대해 "지자체가 운영하는 시설·기관에는 취업제한 규정이 없어 사각지대"라며 "성범죄자가 해당 시설에 취업할 경우 아동·청소년과 직접 접촉할 수 있다는 우려가 제기되어 왔다"는 점을 들었다.
현행법에 따르면 성범죄자는 일정 기간 아동·청소년 관련 기관 등에 취업할 수 없도록 제한받고 있다. 하지만 '초·중등교육법'에 따라 학교가 운영하는 방과 후 활동 및 체험활동과는 달리, '지방자치법'이나 '청소년활동 진흥법'을 근거로 지자체 조례에 따라 운영되는 방과 후 활동 또는 체험활동 관련 기관·시설은 취업제한 대상 기관에 포함되지 않는다.
김 의원은 "특히 이러한 시설들은 체험 중심 프로그램 등 아동·청소년과의 밀접한 대면 활동이 이루어지는 경우가 대부분으로, 법의 사각지대로 인해 교육환경의 안전이 위협받고 있다"고 지적했다.
이어 김 의원은 "처벌도 중요하지만, 아이들의 안전과 직결된 사안은 사전에 범죄 가능성을 차단하는 근본적인 예방이 중요하다"라며 "하루속히 법이 통과되어 사각지대를 해소, 아이들을 성범죄로부터 더욱 두텁게 보호하고, 현장에서 안심할 수 있는 교육환경을 조성해야 한다"고 밝혔다.