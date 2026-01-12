가덕면 주민들 "하이트진로 샘물 취수 재연장 불허해야"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청북도 청주시 상당구 가덕면 주민들이 하이트진로의 샘물 취수로 극심한 문제가 발생하고 있다며 오는 4월 만료되는 취수 허가를 끝으로 더 이상의 연장은 없어야 한다고 목소리를 높였다.가덕면발전대책위원회는 12일 기자회견을 열고 "무심천의 핵심 수원인 가덕면 내암리 지하수가 30년 가까이 대기업의 상업적 이익을 위해 과도하게 이용돼 왔다"며 "더 이상의 취수 연장은 청주시민의 공공자산을 훼손하는 행위"라고 지적했다.이들은 하이트진로음료가 하루 1200톤 이상 지하수를 취수해 온 점을 지적하며, 지하수 고갈과 주변 생태계 훼손 우려를 제기했다. 과거 사시사철 물이 흐르던 내암리 일대 개천이 장마철을 제외하고는 말라 있고, 농업용 관정 역시 점점 더 깊이 파야 물을 확보할 수 있는 상황이라는 설명이다.대책위는 수질·수량 검증의 신뢰성에 대해서도 의문을 제기했다. 대책위는 "취수 허가 연장을 위한 수질 검토가 사업자 측 용역에 의존해 형식적으로 이뤄지고 있다"고 주장하며 "30년간 수위·수질 변화 자료와 과거 허가량 초과 취수 전력에 대한 충분한 검증이 필요하다"고 지적했다.이들은 지난 30년간 위험 속에서 생활했다고도 말했다. 대책위는 "인도조차 없는 좁은 마을도로를 하루 100대가 넘는 대형 물 운송 차량이 오가면서 보행 안전을 심각하게 위협하고 있다"고 설명했다.대책위에 따르면 1994년 첫 물공장 허가 당시에 청원군으로부터 조건부허가를 받으며 2008년까지 주민 안전을 보장하는 도로를 개설해 군에 기부체납하기로 했지만 지금까지도 이행하지 않고 있다.이들은 "조건부 허가 사항이 이행되지 않았는데도 충북도와 청주시가 실질적인 제재 없이 5년 단위로 사용 연장을 반복해 왔다"며 충북도와 청주시에 반복되는 재허가를 중단할 것을 요구했다.대책위는 이날 '지하수 취수 허가 및 공장 허가 취소', '30년간 취수로 인한 문제점과 피해사례 조사·분석', '공장부지 청주시 기부' 등을 요구했다.