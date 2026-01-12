6.10만세운동 당시 전교생 맹휴투쟁, 제천동명초등학교

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

2025년 기준 누적졸업생 2만4032명을 배출한 제천동명초등학교는 충북지역 최고 '독립운동명문학교' 중 하나다.동명초는 학교 출범부터 남달랐다. 동명초의 역사는 1907년 '사립측량학교'로 거슬러 올라간다.1907년 11월 20일 당시의 제천군수였던 목원학씨와 지역 유지들이 의논해 사립측량학교를 설립했다. 사립측량학교의 초대 교장은 심상륜(沈相倫), 초대 교감은 제천 출신 독립운동가 황학수(黃學秀, 1877~1953, 건국훈장 독립장) 장군이 맡았다.황학수 장군은 대한제국 무관학교를 졸업한 무관 출신이다. 1907년 정미조약에 의해 군대가 해산되자, 제천으로 귀향했다. 1919년 3.1운동 이후 상해로 망명해 명해 임시정부에 가담했다.1930년 2월 상해에서 이청천(李靑天)·신숙(申肅)·이장녕(李章寧) 선생과 협의해 한국독립당(韓國獨立黨)을 창당하고 그 직속으로 한국독립군을 조직했다.1940년 9월 한국광복군이 창설되자 그는 광복군사령부 부관장(副官長)에 임명됐고, 그해 10월에는 시안(西安, 서안)에서 총사령대리로 활동했다.1942년 10월에는 임시정부 군사위원회 위원에 선출돼 활동하다 1945년 광복을 맞아 귀국했다.1919년 4월 13일 동명초등학교(당시 제천공립보통학교) 졸업생 장용근(張用根, 1900~?, 건국포장, 당시 20세)은 같은 학교 출신 구호달(具浩達) 외 9명을 불러냈다.장용근 선생은 오는 17일 제천 장날에 맞춰 만세운동을 벌이자고 제안했다.장용근 선생에 대한 <공주지방법원 청주지청>의 판결문(1919년5월6일선고)에 따르면 장용근 선생과 동지들은 태극기와 '韓國 萬歲'(한국 만세)라고 쓴 깃 발등 1200매를 제작했다.일제 경찰은 이런 사실을 밀고 받고 만세운동 거사 전 장용근 선생과 동지들을 체포했다.이런 소식은 이범우(李範雨, 1892~1971, 건국훈장 애족장) 선생의 귀에도 전해졌다.1919년 4월 17일 이범우 선생은 제천 공립보통학교 졸업생들이 독립만세 시위를 계획하다 누설되어 주동자가 검거되었다는 이야기를 듣고 격분해, 함께 있던 동지들과 즉석에서 독립만세운동을 전개할 것에 뜻을 모았다.여기에 전필현(全弼鉉)선생이 가세해 이날 오후 6시쯤 제천 장터에 나아가서 군중들을 향하여 독립만세를 수차례 선창했다. 장터에 있던 군중 1000여 명이 모두 호응하며 독립만세를 절규했다.1926년 6월 10일 대한제국의 마지막 황제였던 순종의 장례식(인산일)을 기해 전국적으로 대규모 만세운동, 6.10만세운동이 발생한다.6.10만세운동은 1919년 3.1운만세혁명과 1929년 광주학생운동과 더불어 국내에서 발생한 3대 민족운동으로 꼽힌다.6.10만세운동은 1919년 3.1운동을 계기로 항일 독립투쟁의 주역으로 성장한 학생들이 주도했다.제천동명초등학교 학생들의 투쟁은 6.10만세운동이 시작된 날 보다 한 달 빠르게 동맹휴업(맹휴) 투쟁으로 시작된다.1926년 5월 13일 당시 제천공립보통학교(현 동명초등학교) 학생들은 평소 행실이 불량한 교사 2명에 대해 문제를 삼아, 4·5·6학년 학생 전부가 다음날부터 동맹휴업을 하기로 결정했다.학생들은 위 교사 2명은 여햑생 집을 찾아가거나 불러내 노래를 시키는 등 평소 모범되지 못한 행동을 했다며 이런 교사들에게 수업을 받을 수 없다며 동맹휴학을 결정했다.이날 동명초 학생 30명은 모처에 모여 동맹휴학 이유서를 작성해 인쇄에 들어갔다.이런 사실을 파악한 일제 경찰이 들이닥쳤고, 학생 3명을 경찰서로 끌고 갔다.당시 <동아일보>와 <시대일보>의 보도에 따르면, 일제 경찰의 탄압에도 불구하고 5월 14일 일부 학생들은 동맹휴학에 들어갔다.이날 동맹휴학은 다음 날 일단락 됐다. 학교측과 조선총독부 충북도 학무국 간부까지 나서 학생들을 압박했다. 학부형들은 학생들의 입장을 지지했지만 일제경찰과 학교는 학생들의 의견을 무시했다.이렇게 제1차 맹휴투쟁은 일단락 됐지만, 이것은 더 큰 투쟁으로 나아가기 위한 숨고르기에 불과했다.한 달 전 제1차 맹휴투쟁으로 숨을 고르던 동명초등학교 학생들은 1926년 6월 10일 순종의 장례식(=인산일)을 계기로 폭발한다.1926년 6월 11일 동명초 6학년 박육경(朴六慶)·신운경(辛雲敬)은 학생을 대표에 일본인 교장에게 따져 묻는다.이들은 교장에게 "오늘이 국장일(순종 장례일)이라는데 학교에서는 왜 수업을 하느냐"고 항의했다.일본인 교장은 "상부의 지시가 어제만 휴업하라 했다"며 "오늘은 휴업 할 수 없으니 나가서 있으라"라고 무시했다.학생들의 항의에 일본인 교장은 아침 조회시간 학생들에게 "오늘은 2시간만 수업을 할테니 일찍 귀가하라"며 "수업하기 싫은 학생은 집에 가도 좋다"고 말했다.4·5·6학년 학생들은 교장의 말이 끝나자, 전부 수업을 거부하고 학교 밖을 나섰다. 동맹휴업 투쟁이 시작된 것이다.일본인 교장의 행동을 비열했다. 학생들에게 집에 가도 좋다고 말했지만, 뒤로는 경찰서로 찾아가 학생들의 맹휴투쟁을 밀고했다.일본인 교장으로부터 밀고를 받은 일제 경찰은 출동해 학생 6명을 잡아가 취조를 시작했다.14일에는 5·6학년 학생 120여명이 맹휴투쟁을 지속했다.더 나아가 이들은 동맹휴학 투쟁 이유서를 인쇄해 시내에 배포했다.이들이 작성한 '맹휴 이유' 인쇄물에는 △ 순종에 대해 '이태왕'이라고 불경스럽게 호칭 한 점 △ 순종장례식 예복을 허락하지 않는 것 △ 수업료를 납부하지 못한 학생에게 '도적놈' 이란 극도의 몰상식한 말을 한 것 △맹휴 투쟁에 대해 경찰서에 밀고해 학생 5~6명이 잡혀가 10시간 이상 취조를 받은 점 등의 이유를 제시했다.학부형도 동조했다. 동명초 학부형은 긴급하게 모여 회의를 하고 일본인 교장이 학생들을 경찰에 밀고하는 등 태도가 너무 무성의하다며 질타했다.1926년 6월 15일 맹휴투쟁의 분위기가 최고조에 달했다. 5·6학년 외에도 1·2·3·4학년까지 전 학년으로 맹휴가 확대됐다.당시 <동아일보> 보도에 따르면 전교생 432명 중 399명이 맹휴에 동참했다. 4·5·6 학년 학생은 전원 참여했다. 이날 1교시 수업 출석자는 1학년 8명, 2학년 21명, 3학년 4명 밖에 없었다.일제 경찰 움직임도 빨라지고 탄압의 강도도 높아졌다.조선총독부 제천경찰서는 1926년 밤 8시에 동명초등학교 학생 9명을 붙잡아 가더니 새벽 4시까지 취조했다.맹휴투쟁을 누그러뜨리기 위해 경찰 뿐만 아니라 조선총독부는 행정기관까지 총동원했다.조선총독부 박홍래 제천군수는 동명초 학부형을 만나 맹휴투쟁을 중단할 것을 압박했다.조선총독부 충북도청까지 나섰다.<동아일보>에 따르면 조선총독부 충청북도내무부장은 제천군수에게 전화를 걸어 학생들이 일본인 교장에게 사과하라고 지시했다.학부형들은 "일본인 교장에게 사과할 일이 없다"고 맞섰다.하지만 안타깝게도 맹휴투쟁을 주도하거나 참여한 학생에게 불이익을 주지 않는 대신 학생 대표 2인이 교장에게 사과하는 것으로 합의가 됐다.당시 <동아일보>는 맹휴투쟁을 마무리하고 등교하는 학생들에 대해 기사에서 '함루(含涙) 등교'란 표현을 사용했다.이는 '눈물을 머금고 등교했다'는 뜻인데 <동아일보>는 "퇴학 운운 협박에 이기지 못해 분울한 기분을 참지 못했다. 각각 눈물을 머금고 17일부터 전부 등교했다"고 분위기를 전했다.학생대표가 사과하는 대신 맹휴투쟁 주동학생에 대해 불이익이 없도록 한다는 조선총독부 제천군수의 합의사항은 채 며칠 지나지 않아 휴지조각이 됐다.1926년 6월 19일 일본인 교장은 5월에 발생한 1차맹휴투쟁과 관련에 6학년 이범학(李範學)·김덕봉(金德奉)을, 2차 맹휴투쟁으로 박육경(朴六慶) 학생을 주동자라며 출학(=퇴학) 처분했다.또 6학년 김학근(金學根)·정덕수(鄭德壽)와 5학년 김종응(金宗應)·장부상(張簿相) 4인을 무기 정학처분에 처했다.제천동명초등학교 연혁1908년 11월 20일 : 사립층량학교 창설1911년 5월 18일 : 제천공립보통학교로 교명 변경1996.3.1. : 동명초등학교료 교명변경2013.9.11. : 동명역사관 개관2025.1.15. : 제113회 졸업 (누적 졸업생 2만4032명)2025.3.1. 현재 : 초등 32학급 편성 운영*참고문헌장용근(張用根. 1900~? 건국포장) 선생 공훈록장용근 선생 조선총독부 공주지법청주지청 판결문(1919.5)이범우(李範雨, 1892~1971) 공훈록 및 판결문(1919)황학수(黃學秀, 1877~1953, 건국훈장 독립장) 장군 공훈록1926년 <동아일보> 보도기사1926년 <시대일보> 보도기사국사편찬위원회 삼일운동데이터베이스『독립운동사자료집13』 학생독립운동사 편