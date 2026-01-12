그 많던 둥지는 어디로 갔을까

기후·환경정의 독립미디어 새알미디어는 2023년 후쿠시마 핵오염수 해양 투기의 진실을 알리는 영상 제작을 시작으로, 기후·환경위기와 기후불평등, 핵발전과 난개발, 생태파괴의 현장에서 삶과 생명을 지키는 사람들의 이야기를 기록해 왔습니다. 지난 2년여 동안 280여 개의 콘텐츠를 제작하며 위기의 원인을 구체적으로 들여다 보고 현장의 목소리를 담는 기록을 이어왔습니다. 새알미디어가 부산인권플랫폼 파랑과 함께 '기후·환경정의 독립미디어의 지속가능성을 위한 둥지기금 마련 캠페인'을 진행하며 후·환경정의 독립미디어의 의미와 지속될 수 있는 힘을 시민들과 함께 나누고자 소설가·연구자·활동가의 시선으로 네 차례에 걸쳐 싣습니다. 첫 번째 글은 섬진강을 뒤덮은 노란 갓꽃과 합천창녕보의 고요함을 떠올리며 새알미디어의 기록을 응원하는 김탁환 소설가의 글입니다.

큰사진보기 ▲유채꽃과 많이 닮았지만 갓꽃. 2020년 섬진강 범람으로 갓씨가 흘러 들어와 섬진강 주변에 군락지가 조성되기도 했다. ⓒ Unsplash/Ahnaf Piash 관련사진보기

"가서 사나흘 촬영하는 것만도 더위를 먹을 판인데, 처음엔 촬영도 않고 보름이든 한 달이든 그냥 살아보겠다?"

큰사진보기 ▲돈의동 쪽방촌영화 ‘바로지금여기’에 등장하는 돈의동 쪽방촌 전경, 남태제 대표(다큐멘터리 감독)는 한 여름 쪽빵촌의 현실을 카메라에 담고자 2022년 한 여름을 쪽방촌에서 보냈다 ⓒ 남태제 관련사진보기

"이 장면 진짜 촬영하기 어려웠어. 쪽방에 살고 있었으니까, 카메라를 어느 쪽으로 빼서 어떤 각도로 얼마나 찍어야 하는지 감이 왔지. 그렇지 않았으면 엄두도 못 냈을 거야."

큰사진보기 ▲생명의 편에선 당신에게_가덕도편 촬영중새알미디어에서 제작한 <생명의 편에선 당신에게>는 전국 곳곳의 난개발과 반환경 정책으로 파괴되는 현장에서 생명을 지키기 위해 싸우는 이들의 이야기를 기록하는 연속 기획이다. ⓒ 장영식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 새알미디어가 제작한 콘텐츠 보기 : https://www.youtube.com/@새알미디어