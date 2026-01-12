그 많던 둥지는 어디로 갔을까

기후·환경정의 독립미디어 새알미디어는 2023년 후쿠시마 핵오염수 해양 투기의 진실을 알리는 영상 제작을 시작으로, 기후·환경위기와 기후불평등, 핵발전과 난개발, 생태파괴의 현장에서 삶과 생명을 지키는 사람들의 이야기를 기록해 왔습니다. 지난 2년여 동안 280여 개의 콘텐츠를 제작하며 위기의 원인을 구체적으로 들여다 보고 현장의 목소리를 담는 기록을 이어왔습니다. 새알미디어가 부산인권플랫폼 파랑과 함께 '기후·환경정의 독립미디어의 지속가능성을 위한 둥지기금 마련 캠페인'을 진행하며 후·환경정의 독립미디어의 의미와 지속될 수 있는 힘을 시민들과 함께 나누고자 소설가·연구자·활동가의 시선으로 네 차례에 걸쳐 싣습니다. 첫 번째 글은 섬진강을 뒤덮은 노란 갓꽃과 합천창녕보의 고요함을 떠올리며 새알미디어의 기록을 응원하는 김탁환 소설가의 글입니다.나타나고 사라지는 것들에 대한 이유를 찾기 위해서
몇 해 전 섬진강이 범람한 적이 있습니다. 저물 무렵부터 강둑까지 물이 차올랐지요. 마을로 이어진 둑이 터질까 걱정하며 강가로 모여든 이웃이 한둘이 아니었습니다. 피해가 극심한 마을이 아침저녁으로 보도되었지요. 근 석 달을 다루었지만, 그 여름부터 시작된 변화를 모두 담아낸 건 아닙니다. 어떤 변화는 일 년 뒤에 오기도 하고 십 년 뒤에 오기도 하니까요.
해를 넘겨 겨울이 가고 봄이 오자 강을 따라 꽃들이 피어났습니다. 예년처럼 매화 개나리 진달래 산수유 벚꽃이 차례차례 피었지요. 그런데 노란 꽃들이 강을 따라 유난히 눈에 띄었습니다. 강변도로를 오가던 이들은 고개를 갸웃거리며 개나리라고도 했다가 유채꽃이라고도 했습니다. 호기심 많은 아이들이 다가가선 꽃잎을 따 씹어 쌉싸름한 맛을 보고서야 갓꽃이란 걸 알게 되었지요. 동네 사람들은 야생 갓을 캐러 삼삼오오 강으로 갔습니다. 저 역시 섬진강 갓김치 그때 처음으로 맛봤지요. 그 많은 갓들은 어디서 왔을까요. 강을 따라 얼마나 많은 양이 퍼졌을까요. 이 갓꽃들의 특별한 출현을 다룬 글이나 영상은 아직 없습니다.
지난 가을 합천창녕보를 둘러본 적이 있습니다. 갇혀 멈춘 채 부유물이 둥둥 떠 있는 강물도 기이했지만, 지독한 고요가 더 낯설었습니다. 제가 기대어 사는 섬진강엔 새들이 때론 높게 때론 수면에 발이 닿을 만큼 낮게 날아다닙니다. 울음소리도 다양하지요. 그런데 그날 그 강엔 새가 한 마리도 보이지 않았고, 울음도 들리지 않았습니다. 우리를 안내한 창녕환경운동연합 회원에 따르면, 보가 만들어지기 전까진 새들이 유난히 시끄럽게 울어대던 곳이라고 했습니다. 그 많던 새들의 둥지는 어디로 갔을까요.
사람이든 동물이든 식물이든 혹은 무생물이든, 무엇인가가 갑자기 나타날 때도 이유가 있고 별안간 사라질 때도 역시 이유가 있습니다. 짐작이나 추측은 누구나 하지만, 그 이유를 확인하고 분석하기란 쉽지 않습니다. 곁으로 가야 할 뿐만 아니라 속에서 살아야 할 때도 있으니까요. 한 번이 아니라 열 번, 열 번이 아니라 백 번 혹은 천 번 반복해서 가고 또 가며 의심하고 또 의심하며 궁리하고 또 궁리해야 합니다.
쪽방촌에 들어가겠다고? 이 여름에?
"가서 사나흘 촬영하는 것만도 더위를 먹을 판인데, 처음엔 촬영도 않고 보름이든 한 달이든 그냥 살아보겠다?"
어느 여름, 남태제 새알미디어 공동대표가 다큐멘터리로 다룰 쪽방촌에 들어가 살겠노라 말했답니다. 저는 질문을 잔뜩 이어서 던졌지요. 하지 말라고 반대한 건 아니지만, 꼭 그렇게 하는 방법밖에 없느냐고 묻고 또 물었던 겁니다. 지인들이 뭐라고 하든, 남 대표는 쪽방을 얻어 들어갔고, 여름을 버텨냈을 뿐만 아니라 촬영까지 무사히 마쳤습니다. 무척 덥고 무척 답답하고 무척 힘들었을 텐데도, 찍어온 장면을 설명할 때는 힘이 넘치고 신바람이 났습니다. 쪽방촌에서의 고통만 그리던 내게 그 경험이 낳은 선물을 불쑥 내밀더군요.
"이 장면 진짜 촬영하기 어려웠어. 쪽방에 살고 있었으니까, 카메라를 어느 쪽으로 빼서 어떤 각도로 얼마나 찍어야 하는지 감이 왔지. 그렇지 않았으면 엄두도 못 냈을 거야."
새알미디어에서 올리는 영상물들은 단숨에 쉽게 보고 지나칠 수 없더군요. 두 가지 도드라진 지점이 저를 고쳐 앉게 만듭니다. 먼저 최대한 가까이 들러 붙는 다는 겁니다. 언제나 현장을 누비며 문제의 핵심을 찾아내선 바짝 다가가는 식입니다. 누구에게 들었다거나 어느 책에서 읽었다는 식의 인용을 철저히 배제한 채, 직접 가서 보고 들은 상황을 영상에 담습니다. 다음으로 놀랄 만큼 끈질기다는 겁니다. 한번 물면 놓치지 않는 불도그처럼 새알미디어는 거듭 오래 파고듭니다. 그렇듯 정성을 쏟았기에, 현장에서 만난 이들과 믿음도 생기고 우정도 쌓였겠지요. 그 속에서 흘러나오는 이야기는 매우 진합니다.
몇몇 사람의 헌신만으론 새알미디어를 지속하기 힘듭니다. 섬진강을 뒤덮은 노란 갓꽃을 떠올리며 둥지 기금에 동참해 주십시오. 합천창녕보의 고요함에 귀 기울이며 둥지 기금에 동참해 주십시오. 고맙습니다.
