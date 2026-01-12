이재준 수원시장, 윤호중 행안부장관 만나 지방분권 강화 등 건의문 전달

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 12일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지방분권 강화, 자주재원 확충, 대도시-지방 상생협력을 통한 지방소멸 대응 등의 내용이 담긴 건의문을 전달했다. ⓒ 이재준페이스북 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 12일 정부서울청사를 방문, 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지방분권 강화, 자주재원 확충, 대도시-지방 상생협력을 통한 지방소멸 대응 등의 내용이 담긴 건의문을 전달했다.이재준 시장은 이날 SNS를 통해 "오늘 윤호중 행정안전부 장관을 만나, 국가의 지속 가능한 미래를 위해 필요한 과제를 건의드렸다"면서 이같이 전했다.우선 이재준 시장은 '지방분권 강화' 등과 관련 "이재명 정부의 수도권 일극 체제 완화와 지방 균형발전이 온전히 실현되기 위해서는 현장에서 체감할 수 있는 변화가 필요하다"면서 "생활 SOC나 상권 지원 등 생활과 맞닿은 과제부터 권한을 단계적으로 이양하고, 행정수요에 맞게 교부금도 합리적으로 조정해야 한다"고 강조했다.이재준 시장은 이어 대도시-지방 상생협력을 통한 지방소멸 대응과 관련 경북 봉화군 '청량산 수원캠핑장'을 "지역 상생의 혁신 모델"로 제시했다.최근 재개장한 '청량산 수원캠핑장'은 수원특례시가 투자해 시설을 개선했고, 봉화군으로부터 10년간 운영권을 위탁받아 운영한다. 이 시장은 "이러한 대도시와 지방의 상생협력 모델이 확산할 수 있도록, 중앙정부의 제도적 뒷받침도 요청드렸다"고 전했다.이재준 시장은 또 "수원특례시의 모범 사례인 '특이민원대응 전문관 제도'의 전국 확산도 제안했다"면서 "악성·특이 민원으로부터 시민과 공무원을 보호하는 안전한 민원 환경이 더 나은 행정서비스의 출발점이기 때문"이라고 설명했다.이 시장은 "지방의 경쟁력이 대한민국의 경쟁력"이라면서 "현장에서 답을 찾고, 필요한 제안을 계속 이어가겠다"고 강조했다.