정치 뉴스 대신 연 가계부, 지갑은 한겨울이었다

"물가가 올라도 너무 올랐어."

큰사진보기 ▲치솟는 장바구니 물가 ⓒ eduschadesoares on Unsplash 관련사진보기

1월의 아침 공기가 제법 매섭다. 습관처럼 스마트폰으로 포털 사이트 뉴스 탭을 켠다. 화면을 가득 채운 건 온통 '사람' 이야기다. 누가 어디에 출마하고, 어느 당에서 어떤 내홍이 있는지에 대한 기사들이 꼬리를 문다. 바야흐로 6월 지방선거를 앞둔 '정치의 계절'이 돌아온 모양이다.정치 뉴스는 뜨겁다 못해 데일 지경이다. 서로를 향한 날 선 비판과 거창한 혁신안들이 쏟아진다. 그런데 이상하다. 그 뜨거운 뉴스를 읽고 있는 내 방구석은 여전히 서늘하다. 보일러 온도 조절기를 쳐다보며 '1도만 더 올릴까 말까'를 고민하는 내 현실과, "국민을 위해 헌신하겠다"는 뉴스 속 정치인들의 외침 사이에는 도무지 좁혀지지 않는 거대한 강이 흐르는 것만 같다.어제 저녁, 퇴근길에 동네마트에 들렀다. 하지만 카트를 채우기도 전에 멈칫했다. 사과 몇 알, 대파 한 단, 계란 한 판을 집어 들었을 뿐인데 우리 동네마트 기준 대파는 1kg에 3552원, 사과 10개 2만 8133원, 계란 한판 7000원으로 예상했던 예산을 훌쩍 넘겨버렸다.옆에서 시금치를 들었다 놓았다 하던 아주머니의 혼잣말이 내 마음을 대변했다. 뉴스는 연일 경제 지표를 이야기하며 '수출이 호조'라거나 '성장률이 어떻다'고 분석하지만, 장바구니 물가라는 '체감 경제'는 통계 숫자와는 딴판이다.집에 돌아와 우편함을 확인하니 이번 달 관리비 고지서가 꽂혀 있었다. 지난달보다 훌쩍 뛴 난방비 금액과 상가 정화조 청소 비용이 작년에는 14만 원이었는데 올해 16만 6천원인걸 확인하는 순간, 마트에서 느꼈던 한숨이 다시금 터져 나왔다. 내게 지금 가장 무서운 건 당장 다음 달 카드 값과 관리비다.<오마이뉴스> '사는이야기'에 글을 쓰겠다고 마음먹은 것도 이 때문이다. 정치는 본디 '국민의 먹고사는 문제를 해결하는 것'이라 배웠다. 하지만 지금 들려오는 뉴스들은 국민의 삶보다는 정치인 그들 자신의 '생존'과 '자리'에 더 집중하는 것처럼 보인다.유권자인 나는 궁금하다. 누가 어디에 공천을 받느냐보다, 누가 이 치솟는 장바구니 물가를 잡을 구체적인 대안을 가지고 있는지. 정계 개편이 어떻게 되느냐보다, 맞벌이 부부의 육아 고충을 덜어줄 실질적인 정책은 무엇인지가 훨씬 더 절박하다.이제 선거철이 다가오면 거리에 선거 유세 차량이 돌아다니고, 명함을 돌리는 예비 후보들로 붐빌 것이다. 그들이 건네는 명함 속에 화려한 이력 대신, 우리네 팍팍한 일상을 위로하고 해결하려는 치열한 고민이 담겨 있기를 바란다.여의도는 벌써 봄일지 몰라도, 서민들의 체감 온도는 아직 영하의 한겨울이다. 이 온도 차를 줄이는 것이야말로, 지금 정치권이 해야 할 가장 시급한 '개혁'이 아닐까. 나는 오늘도 뉴스 앱을 끄고 가계부 앱을 켠다. 정치가 내 삶을 지켜주지 않는다면, 내 지갑이라도 내가 지켜야 하니까.