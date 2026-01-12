'광주·전남 통합 특별시' 7월 출범…추진협의체 발족

큰사진보기 ▲광주광역시와 전남도는 12일 전남 나주시 전남연구원에서 제1호 광역통합 지방정부 출범을 향한 민관합동 실무기구인 '광주·전남 행정통합 추진협의체'를 발족하고 첫 회의를 열었다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광주광역시와 전남도는 12일 전남 나주시 전남연구원에서 제1호 광역통합 지방정부 출범을 향한 민관합동 실무기구인 '광주·전남 행정통합 추진협의체'를 발족하고 첫 회의를 열었다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주·전남 행정통합 추진협의체가 오는 6월 통합단체장 선출, 7월 통합지방자치단체(특별시) 출범을 목표로 12일 발족했다.광주광역시와 전남도는 이날 전남 나주시 전남연구원에서 제1호 광역통합 지방정부 출범을 향한 민관합동 실무기구인 '광주·전남 행정통합 추진협의체'를 발족하고 첫 회의를 열었다.'광주·전남 행정통합 추진협의체'는 광주·전남 각계 대표 20명으로 구성됐다.당연직 공동위원장으로 김영문 광주시 경제문화부시장과 강위원 전남도 경제부지사가, 민간 공동위원장으로 광주에서는 정영팔 광주지방시대위원장이, 전남에서는 조보훈 전 산업단지공단 부이사장이 각각 맡기로 했다.위원은 양 시도 의회, 시군구 의회, 기초자치단체장, 경제·사회단체, 교육·문화계 대표 등 광주·전남에서 각각 8명씩 선정했다.추진협의체는 광주·전남의 공동 발전과 미래 경쟁력 강화를 목표로 행정통합의 기본 방향을 설정하고, 제도적 기반이 될 특별법안을 제안하며 시·도민 참여 공론화 방안과 절차를 마련하는 역할을 한다.이날 첫 회의에서는 광주·전남 행정통합 특별법과 시도민 의견 수렴, 공론화 방안 등을 논의했다.결론을 미리 정해 놓은 방식이 아닌, 충분한 정보 제공과 사회적 논의가 반영되는 민주적 절차를 거쳐 행정통합을 추진할 방침이다.이를 위해 '광주·전남 범시·도민 행정통합 추진협의회'를 구성, 광주와 전남 27개 시·군·구를 순회하는 설명회와 간담회 등을 단계적으로 추진해 충분한 사회적 합의를 이끌 계획이다.시도는 추진협의체 논의 결과 등을 바탕으로 행정통합 법률안을 공동으로 마련하고 중앙부처와 국회 협의를 거쳐 2월 내 특별법 국회 통과, 여론 수렴 절차, 시도의회 표결, 국무의회 의결 등을 목표로 하고 있다.이를 통해 6월 3일 지방선거에서 통합 특별시장을 선출하고, 7월 1일 320만 광주·전남 시도민과 함께하는 통합 지방자치단체를 출범시켜, 행정통합의 새 역사를 열 계획이다.김영록 전남지사는 "7월 대한민국 제1호 통합 특별시의 성공적 출범을 함께할 협의체가 신속하게 출범하게 돼 뜻깊다"며 "시간이 없는 만큼 신속하게 특별법을 마련하겠다"고 밝혔다.강기정 광주시장은 "추진협의체는 시도민의 이야기를 듣고, 입법 지원을 하고, 무한대의 상상력으로 광주·전남 통합의 미래를 그려갈 것"이라고 말했다.